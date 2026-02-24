BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 +1% – KI-Deal treibt Wall Street an (24.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze KI-Deal treibt Nasdaq 100

Börse heute: Wall Street mit kräftiger Erholung dank KI-Impuls 🚀 Die Börse heute zeigt sich deutlich freundlicher. Nach den jüngsten Verlusten drehen die großen US-Indizes klar ins Plus. Die Börse aktuell profitiert vor allem von starken Impulsen aus dem Technologiesektor sowie einer spürbaren Entspannung bei geopolitischen Risiken. Der Nasdaq 100 legt um mehr als 1 % zu, der S&P 500 gewinnt rund 0,8 %, während der Dow Jones etwa 0,9 % steigt. Treiber ist ein milliardenschwerer KI-Deal, der die Marktstimmung spürbar aufhellt. 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ KI-Deal treibt Nasdaq 100

Die Partnerschaft zwischen AMD und Meta sorgt für starke Kursgewinne im Tech-Sektor. 2️⃣ Konsumdaten überraschen positiv

US-Verbrauchervertrauen übertrifft Erwartungen – Signal für stabile Nachfrage. 3️⃣ Ölpreis fällt nach Iran-Signal

Deeskalationssignale drücken die geopolitische Risikoprämie im Energiemarkt. KI-Partnerschaft sorgt für Aufbruchstimmung 💡 Das Ereignis des Tages an der Börse aktuell ist die mehrjährige Vereinbarung zwischen Advanced Micro Devices (AMD) und Meta Platforms zur Lieferung von KI-Infrastruktur. Die Nachricht: Löst starke Kursgewinne bei AMD aus

Belebt den gesamten Halbleitersektor

Stützt den Nasdaq 100 deutlich Auch Softwarewerte erholen sich, nachdem neue Partnerschaften mit Anthropic gemeldet wurden. Frühere Sorgen über mögliche KI-Disruptionen treten vorerst in den Hintergrund. Konsumklima und Marktstimmung stabilisieren sich Zusätzlichen Rückenwind liefert das US-Verbrauchervertrauen: Conference Board Index: 91,2 Punkte

Erwartung: 87,4 Punkte

Vorher: 89 Punkte Das besser als erwartete Ergebnis deutet auf eine Stabilisierung der Konsumstimmung hin – ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung der Börse heute. Zudem beruhigt sich die Lage nach dem Supreme-Court-Urteil zu US-Zöllen, das zuvor für Unsicherheit gesorgt hatte. Europa ebenfalls freundlich Auch europäische Märkte zeigen überwiegend positive Tendenzen: CAC 40: +0,3 %

DAX: +0,1 %

FTSE 100: leicht im Minus

IBEX 35: -0,35 % Rohstoffe und Devisen: Differenziertes Bild 📊 Während die Aktienmärkte steigen, zeigen andere Märkte gemischte Bewegungen: Forex: Deutliche Yen-Schwäche

USD/JPY +0,7 %

Gründe: Sorgen über Japans Fiskalpolitik Edelmetalle: Gold -1,3 % bei rund 5.160 USD

Silber -0,7 % unter 87,5 USD Industriemetalle: Kupfer +2,5 %

Nickel +4 % Die Industriemetalle profitieren von Konjunkturoptimismus und KI-getriebenen Infrastrukturinvestitionen. Ölpreis unter Druck Aussagen des iranischen Vize-Außenministers, wonach Teheran zu „allen notwendigen Schritten“ bereit sei, um ein Abkommen mit den USA zu erreichen, sorgen für Entspannungssignale. Folge: Sinkende geopolitische Risikoprämie

Fallende Ölpreise

Fokus rückt zurück auf Angebots- und Nachfragedaten Kryptowährungen leicht schwächer Bitcoin -0,6 % unter 64.300 USD

