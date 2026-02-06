BÖRSE HEUTE: Nasdaq, S&P 500 und Tech-Aktien stark (06.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Tech-Aktien führen die Rally an: KI-Fantasie treibt Nasdaq und Wachstumswerte.

📈 Börse heute: Starker Wochenschluss an der Wall Street Zum Ende der Freitagssession zeigt sich die Börse heute von ihrer freundlichen Seite. Die Stimmung an den US-Märkten ist deutlich positiv und wird vor allem von kräftigen Kursgewinnen im Technologiesektor getragen. Auch die Börse aktuell profitiert von besserer Konjunkturstimmung, sinkenden Inflationserwartungen und einer spürbaren Risikobereitschaft der Anleger. ✅ Drei Key Takeaways zur Börse heute Tech-Aktien führen die Rally an : KI-Fantasie treibt Nasdaq und Wachstumswerte.

Inflationssorgen lassen nach : Sinkende Erwartungen stützen Risikoassets.

Geopolitik bleibt Risikofaktor: Iran-Konflikt könnte jederzeit für neue Unruhe sorgen. 🚀 US-Börsen im Aufwind – Tech treibt die Märkte An der Wall Street dominieren zum Wochenausklang klare Zugewinne: Nasdaq : +1,93 %

S&P 500 : +1,72 %

Russell 2000: +3,42 % (stärkster Intraday-Gewinn) Besonders gefragt sind Technologie- und Wachstumswerte. NVIDIA (NVDA.US) legt um 7,3 % zu, nachdem CEO Jensen Huang den Ausbau der KI-Infrastruktur als eine „Once-in-a-generation opportunity“ bezeichnete. Die Aussagen stärken das Vertrauen in einen langfristigen KI-Investitionszyklus. Ebenfalls im Fokus: Strategy (MSTR.US). Die Aktie springt um beeindruckende 24 % nach oben und erholt sich parallel zu Bitcoin, der um rund 10 % auf 70.000 USD zulegt. 📊 Konjunktur & Unternehmensnews prägen die Börse aktuell Makrodaten aus den USA sorgen zusätzlich für Rückenwind. Laut der University of Michigan stieg das Verbrauchervertrauen im Februar stärker als erwartet. Besonders wichtig für die Märkte: Inflationserwartungen (1 Jahr) sanken auf 3,5 %

Langfristige Erwartungen (5 Jahre) bleiben stabil bei rund 3,4 % Auf Unternehmensebene sorgten jedoch nicht alle Nachrichten für Optimismus. Amazon verlor rund 9 %, nachdem der Konzern trotz solider Umsätze seine CAPEX-Prognose für 2026 auf 200 Mrd. USD anhob. Anleger sorgen sich kurzfristig um die Kapitalrendite. In Europa belastete Stellantis die Stimmung: Die Aktie brach um über 24 % ein, nachdem milliardenschwere Abschreibungen im Zusammenhang mit der neuen E-Auto-Strategie angekündigt wurden. 🥇 Rohstoffe & Währungen: Edelmetalle stark, USD schwach Auch an den Rohstoff- und Devisenmärkten ist Bewegung: Silber : +9 %

