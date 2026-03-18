BÖRSE HEUTE: Ölpreis explodiert – Inflation belastet Börse aktuell (18.03.2026)

Das Wichtigste in Kürze Ölpreis explodiert

Fed wird hawkischer

Märkte unter Druck

Börse heute: Märkte unter Druck durch Öl und Inflation ⚠️ Die Börse heute zeigt sich deutlich schwächer, nachdem der Ölpreis stark gestiegen ist und neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Märkte belasten. Die Börse aktuell reagiert sensibel auf die Kombination aus steigenden Energiepreisen, Inflationsrisiken und einer zunehmend vorsichtigen US-Notenbank. Brent Crude kletterte zeitweise auf fast 110 USD pro Barrel, was die Angst vor einer neuen Inflationswelle verstärkt. Key Takeaways Ölpreis explodiert:

Über 110 USD treibt Inflationssorgen. Fed wird hawkischer:

Zinssenkungen zunehmend fraglich. Märkte unter Druck:

Aktien, Krypto und Metalle fallen. Ölpreis-Schock treibt Unsicherheit Die aktuelle Entwicklung am Energiemarkt ist der zentrale Belastungsfaktor: Brent steigt über 108 USD , intraday nahe 110 USD

Angriffe auf wichtige Energieinfrastruktur im Nahen Osten

Unterbrechungen bei Gas- und LNG-Lieferungen Diese Ereignisse erhöhen das Risiko eines länger anhaltenden Angebotsschocks und wirken direkt auf die Börse aktuell. Fed wird vorsichtiger – Zinssenkungen unsicher 📉 Auch die Geldpolitik sorgt für Druck auf die Märkte: Fed hält Zinsen stabil, bleibt aber vorsichtig

Inflationserwartungen steigen weiter

Powell signalisiert: Keine Zinssenkungen ohne Fortschritte bei Inflation Zudem deutete Powell an, dass sogar ein erneuter Zinsschritt nach oben nicht ausgeschlossen ist. Das sorgt für zusätzliche Unsicherheit an der Börse heute. Aktienmärkte und Krypto unter Druck Die Reaktion der Märkte fällt deutlich negativ aus: Nasdaq 100 & S&P 500 verlieren rund 1 %

Dollar gewinnt an Stärke (EURUSD unter 1,15)

Bitcoin fällt über 3 % Richtung 71.000 USD Auch Rohstoffe reagieren: Gold fällt unter 5.000 USD

Silber unter 80 USD, aktuell ca. 76 USD Die Börse aktuell zeigt damit klare Stresssignale in mehreren Anlageklassen. Tech-Sektor bleibt zweigeteilt Während der breite Markt fällt, gibt es selektive Gewinner: Micron im Fokus vor Quartalszahlen

AI- und Optik-Aktien steigen zweistellig

KI bleibt langfristiger Wachstumstreiber Das zeigt: Trotz kurzfristiger Schwäche bleibt die strukturelle Story im Tech-Sektor intakt. Fazit Die Börse heute steht unter starkem Druck durch den Ölpreisschock und steigende Inflationserwartungen. Die Börse aktuell reagiert besonders sensibel auf die Kombination aus geopolitischen Risiken und einer restriktiveren Geldpolitik. Kurzfristig bleibt die Lage angespannt. Sollte sich der Inflationsdruck weiter erhöhen oder die geopolitische Situation eskalieren, könnten weitere Rückgänge folgen. Gleichzeitig zeigen einzelne Sektoren wie KI, dass langfristige Trends weiterhin intakt sind – trotz kurzfristiger Turbulenzen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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