BÖRSE HEUTE: Nvidia, DAX, US-Shutdown & Märkte im Überblick (30.09.2025)

📊 Börse Heute & Börse Aktuell: Märkte im Aufwind trotz Unsicherheiten Einleitung Die Börse heute zeigt sich überwiegend freundlich – trotz gemischter Konjunkturdaten aus Europa und den USA sowie wachsender Sorgen über einen möglichen US-Regierungsstillstand. Besonders auffällig: Nvidia erreicht eine Marktkapitalisierung von über 4,5 Billionen US-Dollar und nähert sich damit der Größe der deutschen Wirtschaft. Doch auch in Europa konnten wichtige Indizes Gewinne verbuchen. 🔑 Key Takeaways Starke Kursgewinne in Europa: DAX , IBEX und SMI20 legen deutlich zu, unterstützt von solider Stimmung an den Märkten.

Nvidia im Fokus: Die Aktie steigt fast 3 % und treibt die Marktkapitalisierung auf über 4,5 Billionen USD.

Politische Risiken in den USA: Ein drohender Shutdown belastet die Stimmung und könnte wichtige Konjunkturdaten verzögern. 📈 Europa: Positive Tendenzen an den Märkten Während der europäischen Handelssitzung legten die Börsen überwiegend zu. Der IBEX stieg um mehr als 1,2 %, der SMI20 um fast 1 %. Auch der DAX (+0,5 %), der FTSE100 (+0,6 %) sowie der CAC und der FTSE MIB (+0,2 % jeweils) schlossen im Plus. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Makrodaten zeigten ein gemischtes Bild: Das britische BIP überraschte positiv, während die deutsche Inflation (CPI) leicht über den Erwartungen lag. In Italien und Frankreich blieben die Inflationswerte hingegen hinter den Prognosen zurück. 💻 Tech-Riesen im Rampenlicht: Nvidia dominiert An der Wall Street sorgte Nvidia erneut für Schlagzeilen: Die Aktie legte knapp 3 % zu und trieb die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 4,5 Billionen USD. Damit nähert sich der Wert der Größe des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Andere US-Aktien reagierten gemischt: CoreWeave stieg über 10 %, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen Rechenleistung für Meta bereitstellen wird.

Spotify verlor hingegen mehr als 6 %, da Analysten nach dem Rücktritt von CEO Daniel Ek Risiken hervorhoben. USA: Daten & Risiken belasten die Stimmung Die US-Daten fielen ebenfalls gemischt aus: JOLTS Job Openings (August): 7,227 Mio. (Prognose: 7,2 Mio.)

Consumer Confidence: 94,2 (Prognose: 96; Vormonat: 97,4) Besonders im Fokus steht der drohende US-Regierungsstillstand, den Senator Chuck Schumer mittlerweile für wahrscheinlich hält. Prognose-Plattformen wie Kalshi sehen die Wahrscheinlichkeit bei über 80 %. Ein Shutdown würde wichtige Konjunkturdaten – wie die NFP-Zahlen – verzögern. 💱 Währungen & Rohstoffe: Yen und Gold gefragt Der japanische Yen legte zu, gestützt durch eine restriktivere Haltung der Bank of Japan.

Der australische Dollar gewann nach hawkischen Aussagen der RBA.

Gold setzte seinen Höhenflug fort (+0,3 %), während Platin unter Gewinnmitnahmen litt.

Rohstoffe: Kakao fiel um 3,5 % auf ein 10-Monatstief, Weizen verlor über 2,5 %. 🛢️ Ölmarkt: OPEC dementiert Produktionspläne Ein Reuters-Bericht über mögliche Produktionsausweitungen wurde von der OPEC zurückgewiesen. Infolge erholte sich der Ölpreis von vorherigen Verlusten. 💻 Kryptowährungen: Schwache Stimmung Die Krypto-Märkte standen heute stark unter Druck: Bitcoin fiel um 0,8 %

Ethereum verlor über 3 %

