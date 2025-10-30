Die Börse aktuell zeigt ein faszinierendes Paradoxon: Während Aktienindizes, Gold und Bitcoin auf Rekordniveaus stehen, bleibt die Volatilität hoch. Die Märkte wirken ruhig – aber unter der Oberfläche brodelt es.

Im Oktober startet traditionell eine Phase, die Anleger lieben: der sogenannte Halloween Effekt – eine saisonale Börsenanomalie, die für viele als Startsignal einer Winterrally gilt.

Doch in diesem Jahr könnte alles anders sein. Die Mischung aus geopolitischen Spannungen, steigenden Energiepreisen und geldpolitischer Unsicherheit könnte den Halloween-Zauber trüben.

🧠 Drei Key Takeaways

🎃 Historisch starke Phase beginnt: Zwischen November und April erzielen Aktien im Schnitt deutlich höhere Renditen als in den Sommermonaten.

⚠️ Fünf Risiken bedrohen den Halloween Effekt: Steigende Ölpreise , Zinsentscheidungen der Fed , China-Krise und politische Unsicherheiten könnten die Rally stoppen.

📊 Vorsicht trotz Statistik: Trotz historischer Stärke sollten Anleger die Volatilität 2025 nicht unterschätzen – Prudenz ist das beste Kostüm in diesem Börsen-Herbst.

📈 Was ist der Halloween Effekt? 👻

Der sogenannte Halloween Effekt oder Halloween Indicator ist eine Börsenstrategie, die auf einer einfachen Regel beruht:

„Sell in May and go away, but remember to come back in November.“

Demnach schneiden Aktien von November bis April historisch besser ab als in den Monaten Mai bis Oktober.

Seit seiner Einführung Ende des 19. Jahrhunderts verzeichnete die Strategie:

Durchschnittliche Jahresrendite (Wintermonate): 5,3 %

Durchschnittliche Rendite (Sommermonate): 1,9 %

Allerdings gilt diese Regel nicht in jedem Jahr. Besonders stark ist der Effekt im Jahr nach US-Zwischenwahlen, wenn politische Unsicherheit nachlässt – das nächste Mal also ab Herbst 2026.

🧊 2025 – Ein ungewöhnlich starker Sommer

In diesem Jahr verlief der Sommer ungewöhnlich positiv:

Der Dow Jones stieg seit Mai um über 16 %, während der historische Durchschnitt seit 1896 bei nur 2 % liegt.

Das zeigt:

Der Markt hat viele Gewinne vorweggenommen – und das Risiko einer Herbstkorrektur steigt.

Trotz statistischer Vorteile mahnen Experten daher zur Vorsicht: Die Weltwirtschaft steht auf einem schmalen Grat zwischen Wachstum und Risiko.

⚠️ Die 5 größten Risiken für den Halloween Effekt 2025 🕸️

1️⃣ 📈 Steigende Ölpreise

Neue Sanktionen der USA gegen russische Ölkonzerne haben den Markt in Aufruhr versetzt. Der Ölpreis stieg zuletzt um 7,5 %.

Da die Inflation in den USA weiter über 3 % liegt, könnte dies erneuten Preisdruck auslösen – und die Fed zu einer restriktiveren Haltung zwingen.

Zudem befindet sich der Ölmarkt in Backwardation – ein technisches Signal, das auf künftige Preissteigerungen hindeutet.

2️⃣ 🏦 Zinsentscheidungen der Federal Reserve

Ein zentraler Risikofaktor bleibt die Politik der US-Notenbank.

Donald Trumps wiederholte Angriffe auf die Unabhängigkeit der Fed und Forderungen nach Zinssenkungen sorgen für Nervosität.

Fed-Chef Jerome Powell stellte jedoch klar:

Keine weiteren Zinssenkungen im Dezember.

Das ließ den Dollar steigen und dämpfte die Stimmung an der US-Börse – Anleger befürchten, dass der Zinsgipfel länger anhält als erhofft.

3️⃣ 🗳️ New Yorker Bürgermeisterwahl

In der Finanzmetropole New York City steht die Bürgermeisterwahl bevor.

Favorit Zohran Mamdani (33) verspricht kostenlose Busse, Mietpreisstopps und höhere Steuern für Reiche.

Sollte er gewinnen, könnte dies ein Signal für eine linkere Wirtschaftspolitik in den USA sein – was Wall Street mit Skepsis sieht.

4️⃣ 🤖 Rückgang bei KI-Aktien

Nach Jahren des Booms mehren sich Zweifel an der KI-Euphorie.

Einige Unternehmen finanzieren ihre KI-Projekte inzwischen über Schulden, ohne stabile Einnahmen zu erzielen.

Die hohen Energiekosten für Rechenzentren könnten zudem zur größten Wachstumsbremse werden.

Ein Rücksetzer in diesem Sektor könnte die Technologie-Indizes empfindlich treffen.

5️⃣ 🏚️ Chinesische Immobilienkrise

Trotz Konjunkturpaketen bleibt Chinas Immobiliensektor ein Problem.

Große Entwickler kämpfen mit Zahlungsausfällen ,

Immobilienpreise fallen weiter,

und das Verbrauchervertrauen bleibt schwach.

Eine Eskalation könnte weltweit Schockwellen auslösen – von Rohstoffmärkten bis zu globalen Lieferketten.

📊 Fazit – Der Halloween Effekt steht 2025 unter Druck 🎃

Der Halloween Effekt gilt als eine der bekanntesten saisonalen Strategien an der Börse.

Doch 2025 könnten geopolitische und wirtschaftliche Risiken den traditionellen Jahresendaufschwung bremsen.

Zwischen Oktober-Magie und Markt-Realität entscheidet diesmal die Vorsicht.

Fünf globale Risiken – von Ölpreisen über Fed-Politik bis zu China – trüben den sonst optimistischen Ausblick.

Trotzdem gilt: Wer diszipliniert investiert, Risikomanagement betreibt und nicht der Gier verfällt, kann auch in diesem Herbst erfolgreich an der Börse bestehen.

Denn manchmal ist das beste Kostüm an Halloween: Vorsicht. 🕷️

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: