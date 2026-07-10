Das Wichtigste in Kürze Tageszusammenfassung: Die Handelswoche an der Börse heute endet mit einer freundlichen Tendenz.

Die Handelswoche an der endet mit einer freundlichen Tendenz. Während SK Hynix an der Nasdaq um 13 % nach oben schießt, verzeichnen die Energieaktien Verluste.

US-Aktien & Marktsentiment US-Index-Futures drehen dank Geopolitik und Tech-Optimismus ins Plus: Die Futures an der Wall Street zeigten sich im späten Verlauf moderat höher. Gestützt wurde die Stimmung durch das erfolgreiche Marktdebüt von SK Hynix und Donald Trumps Ankündigung, dass die USA den vom Iran gewünschten Gesprächen zugestimmt haben. Die Futures des Dow Jones (US30) und des S&P 500 (US500) legten jeweils um 0,3 % zu. Die Nasdaq 100-Futures (US100) kletterten um 0,25 % . Der Small-Cap-Index Russell 2000 (US2000) bildete mit einem Minus von 0,45 % die Ausnahme.

SK Hynix ADRs explodieren um 14 % bei historischem New-York-Debüt: Die American Depositary Receipts (ADRs) des südkoreanischen Halbleitergiganten schossen am Freitag auf 170 USD . Das Unternehmen sammelte eine Rekordsumme von 26,5 Milliarden USD ein – das größte Börsendebüt einer ausländischen Firma in der Geschichte der US-Börsen. Der reguläre Handel startet am kommenden Montag unter dem Tickersymbol SKHY .

Meta springt um 5,5 % nach Plänen für eigene Chip-Produktion: Die Aktien der Facebook-Muttergesellschaft legten kräftig zu. Auslöser war die Nachricht, dass Meta im September in Kooperation mit Broadcom und TSMC die Produktion eigener KI-Chips starten will. Die Strategie sieht zudem vor, überschüssige Rechenkapazitäten zu monetarisieren, um Rechenzentrumskosten zu optimieren und die langfristige Abhängigkeit von Nvidia-Hardware zu verringern. Europäische Märkte Europäische Leitindizes schließen den Freitag mit moderatem Optimismus: Die europäischen Märkte verzeichneten solide Gewinne. Angeführt wurde die Aufwärtsbewegung vom britischen FTSE 100 (UK100) und dem italienischen FTSE MIB (ITA40), die beide um 0,7 % zulegten. Der französische CAC 40 (FRA40) stieg um 0,25 %, während der deutsche DAX (DE40) die letzte Sitzung der Woche unverändert (flat) beendete. 🌍 Wirtschaft & Zentralbanken Kanadische Arbeitsmarktdaten übertreffen Schätzungen, zeigen aber Handelsbelastungen: Die kanadische Wirtschaft hat im Juni 18.000 Arbeitsplätze geschaffen, wodurch die Arbeitslosenquote auf besser als erwartete 6,5 % sank. Das Wachstum wurde jedoch hauptsächlich durch Teilzeitstellen getrieben, während der Fertigungssektor aufgrund von US-Zöllen 17.000 Stellen verlor. Obwohl die Daten den kanadischen Dollar gegenüber dem US-Dollar um 0,25 % stärkten, dürften sie den geldpolitischen Ausblick der Bank of Canada kaum verändern. 💱 Devisenmarkt (Forex) Dollar-Index fällt auf Unterstützung zurück, Yen führt G10-Gewinner an: Der US-Dollar-Index (USDIDX) gab um 0,1 % auf sein lokales Unterstützungsniveau nahe 100,600 nach. Grund war die Entspannung der geopolitischen Lage nach der Annäherung im US-Iran-Dialog.

Der japanische Yen war die stärkste G10-Währung; USDJPY und EURJPY fielen um 0,5 %, nachdem Japans Finanzminister Pläne ankündigte, inländische Fonds zu Investitionen in lokale Vermögenswerte zu „ermutigen“. Die Risikobereitschaft stützte auch den australischen Dollar (AUDUSD: +0,3 %) und den Neuseeland-Dollar (NZDUSD: +0,4 %), während der EURUSD unverändert bei 1,1430 schloss. 🛢️ Rohstoffe, Energie & Agrarprodukte Energie-Benchmarks geben nach Deeskalations-Schlagzeilen nach: Sowohl die Rohöl- als auch die Erdgaspreise gaben vor dem Wochenende nach, da das Weiße Haus seine Haltung gegenüber dem Iran lockerte. Brent-Öl fiel um 0,6 % auf 75,60 USD pro Barrel, WTI verlor 1 % auf 71,10 USD pro Barrel. Die US-Erdgas-Futures ( NATGAS ) brachen um 2,8 % ein, was einen Rückgang von 2 % bei den europäischen Kontrakten widerspiegelte.

WASDE-Bericht sorgt für breite Gewinne bei Agrarrohstoffen: Der jüngste WASDE-Bericht wies niedrigere Endbestände als erwartet für Mais (1.790 Mio. gegenüber prognostizierten 1.889,5 Mio.) und Sojabohnen (310 Mio. gegenüber prognostizierten 335 Mio.) aus. Im Gegensatz dazu übertrafen die Endbestände von Weizen (722 Mio.) und Baumwolle (4,1 Mio.) den Konsens. Trotz der gemischten Angebotsdaten schloss der gesamte Komplex im grünen Bereich: Mais stieg um 2 % , Sojabohnen legten um 1 % zu , Weizen sprang um 3,5 % und Baumwolle kletterte um 0,7 % .

Edelmetalle im Minus: Gold fällt um 0,4 % auf 4.100 USD/Unze; Silber sinkt um 0,35 % auf 53,77 USD/Unze. 🪙 Kryptowährungen Digitale Assets notieren deutlich fester: Die wichtigsten Kryptowährungen spiegelten den allgemeinen makroökonomischen Trend zu mehr Risikobereitschaft wider. Bitcoin (BTC) legte um 1,15 % zu und notierte exakt an der Marke von 64.000 USD, während Ethereum (ETH) mit einem Plus von 2,6 % eine Outperformance zeigte und den Kurs auf 1.795 USD hievte.

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