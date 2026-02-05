BÖRSE HEUTE: Risk-off-Modus – Aktien, Krypto und Silber unter Druck (05.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Risk-off dominiert: Schwache Konjunkturdaten und Tech-Enttäuschungen belasten global.

📉 Börse heute: Risk-off-Modus dominiert die Märkte 🌍 Die Börse heute präsentiert sich deutlich schwächer. Globale Aktienmärkte rutschen weiter ab, da schwache Konjunkturdaten, enttäuschende Tech-Ergebnisse und zunehmende Unsicherheit über die Geldpolitik die Risikobereitschaft der Anleger spürbar dämpfen. Die Börse aktuell befindet sich klar im Risk-off-Modus – defensive Positionierung steht im Vordergrund.

Krypto & Silber stark unter Druck, während Gold vergleichsweise stabil bleibt. Wall Street unter Druck: Tech und Small Caps verlieren deutlich An der US-Börse setzen sich die Verluste den zweiten Tag in Folge fort: Russell 2000: −1,6 % (schwächster Index, Fokus auf konjunktursensible Werte)

Nasdaq 100: ebenfalls stark unter Druck

S&P 500 & Dow Jones: vergleichsweise stabiler, Verluste um ca. −1,2 % Besonders im Fokus stehen Alphabet und Amazon. Bei Google sorgt ein erneut rekordhohes CAPEX-Niveau für Verunsicherung, während Amazon und Qualcomm unter den Nachwirkungen enttäuschender Microsoft-Zahlen leiden. Die anstehenden Amazon-Zahlen könnten kurzfristig entscheidend sein: Entweder stabilisiert sich der Markt – oder die Abwärtsbewegung beschleunigt sich. 📊 Makrodaten verschärfen Rezessionssorgen Neue US-Arbeitsmarktdaten unterstreichen die wachsenden Konjunkturrisiken: Challenger Layoffs: Anstieg von 35.000 auf 108.000

Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 231.000 (Erwartung: 213.000)

JOLTS Stellenangebote: Rückgang auf 6,5 Mio. (Erwartung: 7,2 Mio.) Die Kombination aus steigenden Entlassungen und sinkenden offenen Stellen verstärkt die Sorge vor einer deutlichen Abkühlung der US-Wirtschaft. Europa schwach – EZB bleibt vorsichtig Auch die Börse aktuell in Europa schloss überwiegend im Minus: WIG20 (Polen) und IBEX (Spanien): −2 %

DAX und FTSE: Verluste unter −1 %

CAC 40: vergleichsweise stabil bei −0,29 % Die EZB beließ die Zinsen unverändert. Zwar gab es keine Änderung der offiziellen Linie, doch der Tonfall der Erklärung war von ungewöhnlich hoher Unsicherheit geprägt – ein weiteres Belastungssignal für die Märkte. 🪙 Edelmetalle und Kryptowährungen unter massivem Verkaufsdruck Die Flucht aus risikoreichen Anlagen setzt sich fort: Gold: −2 % (Verluste begrenzt)

Silber: −13 %, Rückfall auf rund 75 USD

Bitcoin: −8 %, Absturz auf 66.000 USD

Ethereum: −7 %, unter 2.000 USD Während Gold seine Rolle als relativer Stabilitätsanker teilweise behauptet, geraten Silber und Kryptowährungen massiv unter Druck. 🛢️ FX & Rohstoffe: Öl und Pfund schwach WTI-Öl: −1,7 %, Rückgang auf 63 USD je Barrel

