BÖRSE HEUTE: Rohstoffe stark, Aktien stabil (21.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell rohstoffgetrieben: Erdgas, Öl und Gold dominieren das Marktgeschehen.

US-Aktien stabilisieren sich, während Europa hinterherhinkt.

Krypto und Devisen ruhig, Fokus der Anleger liegt klar auf Energie und Edelmetallen.

Rohstoffe stark, Aktien stabil – Börse aktuell im Spannungsfeld 📊 Die Börse heute zeigt ein gemischtes Bild. Während die Aktienmärkte in den USA leichte Gewinne verbuchen, stehen Rohstoffe klar im Fokus. Besonders Erdgas, Gold und Öl verzeichnen kräftige Aufschläge. Gleichzeitig bleibt der Devisenmarkt ruhig, während Kryptowährungen moderat unter Druck stehen. Insgesamt präsentiert sich die Börse aktuell stabil, aber selektiv. Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick Börse aktuell rohstoffgetrieben: Erdgas, Öl und Gold dominieren das Marktgeschehen. US-Aktien stabilisieren sich, während Europa hinterherhinkt. Krypto und Devisen ruhig, Fokus der Anleger liegt klar auf Energie und Edelmetallen. Aktienmärkte: US-Indizes freundlich, Europa schwächer 📈 An der Börse heute zeigen sich die US-Aktienmärkte leicht im Plus: S&P 500 : +0,30 % auf 6.858 Punkte

Nasdaq 100 : +0,41 % auf 25.246 Punkte

Dow Jones : +0,43 % auf 48.941 Punkte Die positive Stimmung in den USA steht im Kontrast zu Europa: DAX : -0,36 % Einzelaktien bleiben durchwachsen. Apple verliert leicht (-0,24 %), während thematische Investments wie der Automation & Robotics ETF (+1,13 %) gefragt sind. Rohstoffe im Fokus: Energie explodiert, Gold stark 🛢️ Die Börse aktuell wird heute klar von den Rohstoffmärkten dominiert: Erdgas: +24,5 % – stärkster Tagesgewinner

Öl : +1,8 %

Gold : +1,77 % auf 4.847 USD

Platin: +1,87 % Silber zeigt sich schwächer (-1,3 %), während Industriemetalle wie Kupfer (-0,45 %) ebenfalls unter Druck stehen. Der starke Anstieg bei Energiepreisen unterstreicht die anhaltende Nervosität auf der Angebotsseite. Devisen & Krypto: Dollar ruhig, Bitcoin leicht schwächer 💱 Am Devisenmarkt bleibt die Bewegung überschaubar: EUR/USD: -0,20 % auf 1,1698

GBP/USD: -0,13 %

USD/JPY: +0,03 % Kryptowährungen tendieren leicht schwächer: Bitcoin: -0,07 % bei 88.217 USD

Ethereum: -0,91 % bei 2.917 USD Die Börse heute zeigt hier eine klare Abkühlung nach den starken Bewegungen der Vortage. Fazit: Börse heute selektiv chancenreich Die Börse heute präsentiert sich stabil, aber stark differenziert. Während US-Aktien moderat zulegen, sorgen Rohstoffe – allen voran Erdgas – für die größten Impulse. Die Börse aktuell bleibt damit ein Markt für selektive Chancen, bei dem Sektorrotation und Makrofaktoren entscheidend sind. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.