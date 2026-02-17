BÖRSE HEUTE: Wall Street richtungslos – Öl, Gold und Bitcoin unter Druck (17.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Die Börse heute bleibt ohne klare Richtung – US-Indizes treten auf der Stelle.

📊 Börse heute: Wall Street ohne klare Richtung Die Börse heute zeigt sich zum Wochenstart richtungslos. Nach einem uneinheitlichen Auftakt pendelten die großen US-Indizes im Verlauf der Sitzung um ihre Eröffnungskurse. Weder positive Konjunkturdaten noch Unternehmensmeldungen konnten eine klare Trendrichtung vorgeben. Während Technologiewerte selektiv zulegen, geraten Rohstoffe wie Öl und Gold unter Druck. Auch am Kryptomarkt bleibt die Stimmung verhalten. Die Börse aktuell ist damit geprägt von Unsicherheit, geopolitischen Spekulationen und abwartender Haltung vor weiteren geldpolitischen Signalen. ✅ Drei Key Takeaways Die Börse heute bleibt ohne klare Richtung – US-Indizes treten auf der Stelle. Rohstoffe wie Öl und Gold geraten unter Druck durch geopolitische Entspannungsspekulationen. Technologiewerte zeigen selektive Stärke, während Kryptowährungen und Agrarrohstoffe schwächer tendieren. 📈 Wall Street und Konjunkturdaten im Fokus In den USA wurden mehrere Wirtschaftsdaten veröffentlicht: Der NY Empire State Index fiel auf 7,1 und lag damit über den Erwartungen.

Der CB Employment Trends Index stieg auf 105,06.

Laut ADP-Bericht wurden 10.300 neue Stellen geschaffen. Chicago-Fed-Präsident Austan Goolsbee signalisierte zudem, dass 2026 eine „Serie“ von Zinssenkungen möglich sei – sofern sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 % bewegt. Unternehmensseitig sorgte Apple für Aufmerksamkeit: Laut Bloomberg beschleunigt der Konzern die Entwicklung von KI-basierten Wearables. Die Aktie legte rund 3 % zu. Palo Alto kündigte Quartalszahlen nach US-Börsenschluss an, mit erwarteten Umsätzen von über 2,5 Milliarden USD. 🌍 Europa überwiegend freundlich Auch in Europa verlief die Sitzung überwiegend positiv: DAX +0,8 %

IBEX 35 , FTSE 100 , SMI jeweils rund +0,7 %

CAC 40 +0,4 %

WIG20 (Polen) -1,2 % Makrodaten zeigten in Großbritannien eine steigende Arbeitslosenquote von 5,2 %, während die deutsche Inflation mit 2,1 % im Rahmen der Erwartungen lag. 🛢 Rohstoffe und Devisen: Dollar stabil, Öl und Gold fallen Am Rohstoffmarkt überwiegt Verkaufsdruck. Trotz fehlender konkreter Details preist der Markt die Möglichkeit eines Deals zwischen den USA und Iran ein – was die geopolitische Risikoprämie reduziert. Gold fällt knapp 2 % auf unter 4.900 USD

WTI-Öl sinkt auf 62 USD

Silber verliert 3,6 %

Agrarrohstoffe wie Kaffee und Kakao geben über 4 % nach Im Devisenmarkt steht das britische Pfund unter Druck (-0,5 % bis -0,6 %), während der australische und neuseeländische Dollar moderat zulegen. ₿ Kryptowährungen uneinheitlich Am Kryptomarkt bleibt die Lage gemischt. Bitcoin verliert knapp 1 % und bleibt unter 68.000 USD

Fazit Die Börse aktuell präsentiert sich zum Wochenstart in einer Phase der Orientierungssuche. Konjunkturdaten liefern zwar leichte Impulse, doch weder Makroindikatoren noch Unternehmensmeldungen reichen aus, um einen klaren Trend zu etablieren. Rohstoffe reagieren sensibel auf geopolitische Entwicklungen, während Anleger bei Aktien und Kryptowährungen abwarten. Die kommenden Tage mit weiteren Unternehmenszahlen und geldpolitischen Signalen könnten entscheidend für die nächste größere Marktbewegung sein.

