Gewinne in Palo Alto: Ist Sicherheit derzeit günstig?

- Starke Quartalszahlen, aber schwächerer Ausblick
- Wachstum bleibt intakt, Profitabilität unter Druck
- 150 USD als entscheidende Marke
Die Cybersecurity-Größe Palo Alto Networks hat nach Börsenschluss am Dienstag ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die Erwartungen waren hoch – und die Ergebnisse fielen sogar besser aus als prognostiziert. Trotzdem gerät die Aktie deutlich unter Druck und verliert im nachbörslichen Handel über 6%. Was steckt hinter dieser überraschenden Reaktion? In dieser Analyse liefern wir eine aktuelle Palo Alto Prognose – inklusive technischer Schlüsselmarken für Anleger, die Börse Aktuell verfolgen.
► Palo Alto WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker: PANW
Palo Alto Networks überzeugt operativ – Gewinn und Umsatz über Erwartungen
Palo Alto Networks meldete ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,03 USD, während Analysten im Schnitt nur 0,94 USD erwartet hatten. Das entspricht einem Wachstum von rund 20% im Jahresvergleich.
Auch auf der Umsatzseite konnte das Unternehmen positiv überraschen: Der Umsatz stieg auf 2,6 Milliarden USD gegenüber einer Prognose von 2,58 Milliarden USD. Das entspricht einem Anstieg von etwas über 10% im Jahresvergleich.
Während der Analystenkonferenz hob das Management hervor, dass die sogenannte „Platformization“-Strategie weiterhin gut ankommt. Dabei werden verschiedene Cybersecurity-Lösungen in einer zentralen Plattform gebündelt. Zusätzlich profitiert Palo Alto von einer steigenden Nachfrage durch Unternehmen, die verstärkt KI-Lösungen implementieren und dadurch höhere Sicherheitsanforderungen haben.
CyberArk-Übernahme abgeschlossen – strategischer Ausbau der Produktpalette
Ein weiterer wichtiger Faktor für die langfristige Palo Alto Prognose: Das Unternehmen gab bekannt, dass die Übernahme von CyberArk – dem israelischen Spezialisten für Identitätsschutz – offiziell vollständig abgeschlossen ist.
Mit diesem Deal erweitert Palo Alto Networks sein Angebot um ein besonders starkes System zur Identitätsverifikation und Zugriffsverwaltung. Diese Bereiche zählen zu den wichtigsten Wachstumsmärkten in der IT-Sicherheitsbranche.
Warum fällt die Palo Alto Aktie trotz starker Zahlen?
Der Kursrückgang nach den Quartalszahlen liegt nicht an den aktuellen Ergebnissen, sondern am Ausblick. Palo Alto musste die Prognose für das EPS-Wachstum im Geschäftsjahr 2026 senken:
-
vorher: 3,8–3,9 USD
-
neu: 3,65–3,7 USD
Damit liegt die neue Prognose unter dem Marktkonsens von 3,87 USD. Anleger reagierten entsprechend nervös.
Im Gegenzug wurde jedoch die Umsatzprognose deutlich angehoben:
-
vorher: ca. 10,5 Milliarden USD
-
neu: ca. 11,3 Milliarden USD
Das Unternehmen signalisiert also weiterhin Wachstum, allerdings bei sinkender Profitabilität. Laut Management sind die Einführung, Entwicklung und Implementierung neuer Lösungen teurer als erwartet. Anleger müssen daher kurzfristig mit einer Belastung der Margen rechnen – trotz steigender Erlöse.
Analysten bleiben optimistisch – Palo Alto Prognose weiter positiv
Trotz der Kursverluste scheint sich die Stimmung unter Analysten nicht drastisch einzutrüben. Morgan Stanley und BTIG sehen weiterhin signifikantes Kurspotenzial und bleiben bei ihrer positiven Einschätzung.
Das spricht dafür, dass der Markt die neue Prognose zwar kurzfristig negativ bewertet, die langfristige Wachstumsstory aber intakt bleibt.
Palo Alto Aktie: Technische Analyse (PANW.US) – Börse Aktuell
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auf Tagesbasis befindet sich die Palo Alto Aktie weiterhin in einer ausgeprägten Korrekturphase. Am Höhepunkt der Abwärtsbewegung lag der Kurs über 30% unter dem vorherigen Hoch.
Das 78,6%-Fibonacci-Level konnte zunächst kurzfristige Unterstützung bieten. Dennoch ist nach dem Handelsstart am 18.02.2026 ein erneuter Test der Zone um 150 USD wahrscheinlich.
Diese Marke dürfte in der aktuellen Börse-Aktuell-Situation entscheidend sein:
-
150 USD als zentrale Unterstützung
-
Verteidigung notwendig für eine Stabilisierung
-
Bruch würde weiteren Abwärtsdruck auslösen
Ein negativer Faktor ist das Kreuzen der 100- und 200-Tage-EMAs, was als bearishes Signal gilt. Sollte es dem Kurs jedoch gelingen, sich rasch zurück in Richtung des 50%-Fibonacci-Bereichs zu bewegen, könnte eine neue Aufwärtswelle entstehen – ähnlich wie in der Erholungsphase Ende 2022.
Palo Alto Prognose: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Kurzfristig hängt die Entwicklung stark davon ab, ob Palo Alto Networks die steigenden Kosten unter Kontrolle bringen kann. Die Umsatzdynamik bleibt zwar überzeugend, doch der Markt verlangt aktuell Profitabilität statt reines Wachstum.
Technisch betrachtet bleibt die Zone um 150 USD der wichtigste Punkt für die weitere Palo Alto Prognose. Gelingt dort eine Stabilisierung, könnte sich die Aktie mittelfristig wieder in Richtung höherer Fibonacci-Ziele bewegen. Sollte die Unterstützung jedoch brechen, wären weitere Rücksetzer wahrscheinlich.
Fazit (Börse Aktuell): Palo Alto bleibt fundamental stark, doch der gesenkte Gewinn-Ausblick belastet kurzfristig. Die nächsten Handelstage werden entscheidend dafür sein, ob PANW.US die Korrektur beendet oder sich weiter nach unten ausdehnt.
