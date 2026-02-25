US Börsenstart: Nvidia-Quartalszahlen im Fokus | Nasdaq 100 und S&P 500 steigen

Das Wichtigste in Kürze Nvidia entscheidet über Momentum der US Börse

Börse USA: Opening Bell – Die Ruhe vor dem KI-Sturm 🚀 Die US Börse startet mit positiven Vorzeichen in einen der wichtigsten Handelstage des Quartals. Im Mittelpunkt steht die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nvidia (NVDA.US) nach US-Börsenschluss. Das Unternehmen beendet faktisch die Berichtssaison der Schwergewichte – und könnte die Richtung der Börse USA für die kommenden Wochen maßgeblich bestimmen. Die Futures deuten auf einen freundlichen Start hin: Der S&P 500 gewinnt rund 0,5 %, während der Nasdaq 100 um mehr als 1 % zulegt. Die Märkte blenden geopolitische Risiken und Handelsspannungen vorerst aus und richten den Fokus klar auf die KI-Dynamik. 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ Nvidia entscheidet über Momentum der US Börse

Die Quartalszahlen gelten als „Make-or-Break“-Moment für den KI-Bullenmarkt. 2️⃣ Nasdaq 100 unter Druck – Rotation sichtbar

Der S&P 500 outperformte zuletzt durch defensive Werte, Tech muss liefern. 3️⃣ Historisch hohe Erwartungen an KI-Wachstum

Erwartetes Umsatzwachstum von rund 68 % setzt die Messlatte extrem hoch. Nvidia im Fokus: Bewertet, aber nicht überhitzt? 💡 Die Erwartungen an Nvidia sind enorm. Analysten rechnen mit einem Umsatzwachstum von rund 68 %, was eine erneute Beschleunigung gegenüber den Vorquartalen bedeuten würde. Wichtige Punkte: Das Trailing-KGV wirkt hoch,

das Forward-KGV signalisiert jedoch eine moderatere Bewertung.

Andere Bewertungskennzahlen deuten ebenfalls nicht auf extreme Überhitzung hin. Entscheidend wird sein, ob Nvidia: die Erwartungen klar übertrifft,

starke Nachfrage nach Blackwell-Chips bestätigt,

keine Hinweise auf Lieferengpässe oder Auftragsprobleme liefert. Bleibt das Wachstum intakt, könnte die Börse USA neuen Schwung erhalten. Kommt es hingegen zu einer Enttäuschung, droht ein klassisches „Sell the News“-Szenario. Unternehmensnews: KI bleibt Taktgeber Nvidia (NVDA.US)

Aktie +0,7 % zum Handelsstart. Anleger erwarten nicht nur starke Zahlen, sondern vor allem optimistischen Ausblick. Lithium-Sektor

Zimbabwe stoppt Exporte von Lithiumkonzentraten. Das stützt Aktien wie: Albemarle (+7 %)

SQM (+4 %) Signalwirkung für die globale Batterie- und E-Mobilitäts-Lieferkette. Big Tech – gemischtes Bild Microsoft +0,9 %

Amazon +0,6 %

Meta +0,9 %

Apple -0,2 % (relative Schwäche trotz KI-Offensive) Breiter Markt

