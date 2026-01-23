BÖRSE HEUTE: Silber erreicht Rekordhoch, Gold nahe 5.000 USD (23.01.2026)

Börse aktuell: Edelmetall-Rally sorgt für Ausnahmezustand – Börse heute im Fokus 📈

Die Börse heute zum Wochenschluss hatte es in sich. Während die internationalen Aktienmärkte überwiegend uneinheitlich tendierten, kam es am Edelmetallmarkt zu regelrechter Euphorie. Silber und Gold standen im Mittelpunkt des Geschehens und sorgten für starke Impulse, die auch die Börse aktuell insgesamt prägten. Gleichzeitig beeinflussten Währungsbewegungen, Konjunkturdaten und geldpolitische Signale das Marktumfeld.

Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick

Börse aktuell im Zeichen der Edelmetalle: Silber auf Rekordniveau, Gold nahe 5.000 USD. Yen-Stärke und Dollar-Schwäche treiben Rohstoffe und beeinflussen globale Märkte. Aktienmärkte uneinheitlich, Konjunkturdaten bestätigen Wachstum mit nachlassender Dynamik.

Silber und Gold dominieren die Börse heute 💎

Der größte Blickfang der Börse heute war zweifellos der Silbermarkt:

Silber durchbrach erstmals die Marke von 100 USD je Unze

Intraday stieg der Preis zeitweise um mehr als 5 %

In der Spitze wurden Kurse von über 101 USD erreicht

Auch Gold zeigte eine starke Performance. Zwar fiel der prozentuale Anstieg mit rund +0,7 % moderater aus, dennoch näherte sich der Goldpreis zeitweise der psychologischen Schwelle von 5.000 USD je Unze. Aktuell stabilisiert sich Gold bei etwa 4.970 USD.

Die starken Bewegungen waren vor allem durch die Schwäche des US-Dollars möglich, der gegenüber den meisten wichtigen Währungen nachgab – besonders deutlich gegenüber dem japanischen Yen.

Yen-Stärke, BoJ-Signale und FX-Märkte ⚠️

Der japanische Yen gehörte zu den stärksten Währungen des Tages. Zwar setzte die Aufwertung bereits am Morgen ein, doch der entscheidende Impuls folgte am Abend – begleitet von sprunghaft anziehenden Handelsvolumina. In den Medien wurde dies als mögliche Währungsintervention interpretiert, was bislang jedoch nicht bestätigt werden kann.

Unterstützend wirkten mehrere Faktoren:

Schwacher US-Dollar senkt die Kosten einer möglichen Yen-Stützung

Bank of Japan erhöhte mit ihrer Entscheidung die Marktliquidität

Beibehaltung des Leitzinses bei 0,75 %, kombiniert mit klar hawkischen Projektionen

Die BoJ hob ihre Wachstumsprognosen für 2025–2026 auf 0,9–1,0 % an und erhöhte deutlich den Ausblick für die Kerninflation, die laut Prognose bis 2027 über 2 % bleiben soll.

Neben dem Yen zeigte sich auch das britische Pfund stark, während USD und NZD zu den schwächsten Währungen zählten.

Konjunkturdaten und Aktienmärkte: Börse aktuell gemischt 📊

In Europa lieferten Konjunkturdaten ein durchwachsenes Bild:

Deutschland: Industrie- und Dienstleistungsdaten besser als erwartet

Frankreich: Schwächere Services-Daten dämpften die Stimmung

Eurozone: PMI-Indikatoren bestätigen moderate Expansion, jedoch mit nachlassender Dynamik im Dienstleistungssektor

Auch die US-PMI-Daten signalisierten weiteres Wachstum, blieben jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück:

Industrie-PMI: 51,9 (Erwartung 52,0)

Service-PMI: 52,5 (Erwartung 52,8)

Composite-PMI: 52,8 (Vormonat 52,7)

An der Wall Street zeigte sich ein gemischtes Bild. Nur der Nasdaq notierte leicht im Plus (unter 0,3 %), während die übrigen Indizes schwächer tendierten.

Für Aufmerksamkeit sorgte zudem eine Bloomberg-Meldung, wonach China seinen großen Tech-Konzernen (Alibaba, Tencent, ByteDance) Gespräche über den Import von Nvidia-H200-AI-Chips erlaubt habe. In der Folge stabilisierte sich die Aktie oberhalb der EMA50 bei rund 187 USD.

Energie & Rohstoffe: Erdgas bleibt gefragt

Trotz des Rollover der NATGAS-Futures legte Erdgas weiter zu. Der Markt zeigte eine klare Erholung vom Eröffnungspreis nach dem Kontraktwechsel. Wettermodelle deuten weiterhin auf anhaltend kalte Temperaturen hin, neue Prognosen werden nach dem Wochenende erwartet.

Fazit: Börse heute von Rohstoffen und Währungen dominiert

Die Börse heute zeigte eindrucksvoll, wie stark Rohstoff- und Währungsmärkte das globale Finanzgeschehen prägen können. Während Silber und Gold neue Maßstäbe setzten, blieb das Bild an den Aktienmärkten verhalten. Für die Börse aktuell bedeutet das: Anleger richten ihren Fokus zunehmend auf reale Werte und Währungen – ein Umfeld, das auch in den kommenden Wochen für erhöhte Volatilität sorgen dürfte.

