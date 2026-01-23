BÖRSE HEUTE: Silber erreicht Rekordhoch, Gold nahe 5.000 USD (23.01.2026)

- Börse aktuell im Zeichen der Edelmetalle: Silber auf Rekordniveau, Gold nahe 5.000 USD.
- Yen-Stärke und Dollar-Schwäche treiben Rohstoffe und beeinflussen globale Märkte.
- Aktienmärkte uneinheitlich, Konjunkturdaten bestätigen Wachstum mit nachlassender Dynamik.
Börse aktuell: Edelmetall-Rally sorgt für Ausnahmezustand – Börse heute im Fokus 📈
Die Börse heute zum Wochenschluss hatte es in sich. Während die internationalen Aktienmärkte überwiegend uneinheitlich tendierten, kam es am Edelmetallmarkt zu regelrechter Euphorie. Silber und Gold standen im Mittelpunkt des Geschehens und sorgten für starke Impulse, die auch die Börse aktuell insgesamt prägten. Gleichzeitig beeinflussten Währungsbewegungen, Konjunkturdaten und geldpolitische Signale das Marktumfeld.
Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick
Börse aktuell im Zeichen der Edelmetalle: Silber auf Rekordniveau, Gold nahe 5.000 USD.
Yen-Stärke und Dollar-Schwäche treiben Rohstoffe und beeinflussen globale Märkte.
Aktienmärkte uneinheitlich, Konjunkturdaten bestätigen Wachstum mit nachlassender Dynamik.
Silber und Gold dominieren die Börse heute 💎
Der größte Blickfang der Börse heute war zweifellos der Silbermarkt:
Silber durchbrach erstmals die Marke von 100 USD je Unze
Intraday stieg der Preis zeitweise um mehr als 5 %
In der Spitze wurden Kurse von über 101 USD erreicht
Auch Gold zeigte eine starke Performance. Zwar fiel der prozentuale Anstieg mit rund +0,7 % moderater aus, dennoch näherte sich der Goldpreis zeitweise der psychologischen Schwelle von 5.000 USD je Unze. Aktuell stabilisiert sich Gold bei etwa 4.970 USD.
Die starken Bewegungen waren vor allem durch die Schwäche des US-Dollars möglich, der gegenüber den meisten wichtigen Währungen nachgab – besonders deutlich gegenüber dem japanischen Yen.
Yen-Stärke, BoJ-Signale und FX-Märkte ⚠️
Der japanische Yen gehörte zu den stärksten Währungen des Tages. Zwar setzte die Aufwertung bereits am Morgen ein, doch der entscheidende Impuls folgte am Abend – begleitet von sprunghaft anziehenden Handelsvolumina. In den Medien wurde dies als mögliche Währungsintervention interpretiert, was bislang jedoch nicht bestätigt werden kann.
Unterstützend wirkten mehrere Faktoren:
Schwacher US-Dollar senkt die Kosten einer möglichen Yen-Stützung
Bank of Japan erhöhte mit ihrer Entscheidung die Marktliquidität
Beibehaltung des Leitzinses bei 0,75 %, kombiniert mit klar hawkischen Projektionen
Die BoJ hob ihre Wachstumsprognosen für 2025–2026 auf 0,9–1,0 % an und erhöhte deutlich den Ausblick für die Kerninflation, die laut Prognose bis 2027 über 2 % bleiben soll.
Neben dem Yen zeigte sich auch das britische Pfund stark, während USD und NZD zu den schwächsten Währungen zählten.
Konjunkturdaten und Aktienmärkte: Börse aktuell gemischt 📊
In Europa lieferten Konjunkturdaten ein durchwachsenes Bild:
Deutschland: Industrie- und Dienstleistungsdaten besser als erwartet
Frankreich: Schwächere Services-Daten dämpften die Stimmung
Eurozone: PMI-Indikatoren bestätigen moderate Expansion, jedoch mit nachlassender Dynamik im Dienstleistungssektor
Auch die US-PMI-Daten signalisierten weiteres Wachstum, blieben jedoch leicht hinter den Erwartungen zurück:
Industrie-PMI: 51,9 (Erwartung 52,0)
Service-PMI: 52,5 (Erwartung 52,8)
Composite-PMI: 52,8 (Vormonat 52,7)
An der Wall Street zeigte sich ein gemischtes Bild. Nur der Nasdaq notierte leicht im Plus (unter 0,3 %), während die übrigen Indizes schwächer tendierten.
Für Aufmerksamkeit sorgte zudem eine Bloomberg-Meldung, wonach China seinen großen Tech-Konzernen (Alibaba, Tencent, ByteDance) Gespräche über den Import von Nvidia-H200-AI-Chips erlaubt habe. In der Folge stabilisierte sich die Aktie oberhalb der EMA50 bei rund 187 USD.
Energie & Rohstoffe: Erdgas bleibt gefragt
Trotz des Rollover der NATGAS-Futures legte Erdgas weiter zu. Der Markt zeigte eine klare Erholung vom Eröffnungspreis nach dem Kontraktwechsel. Wettermodelle deuten weiterhin auf anhaltend kalte Temperaturen hin, neue Prognosen werden nach dem Wochenende erwartet.
Fazit: Börse heute von Rohstoffen und Währungen dominiert
Die Börse heute zeigte eindrucksvoll, wie stark Rohstoff- und Währungsmärkte das globale Finanzgeschehen prägen können. Während Silber und Gold neue Maßstäbe setzten, blieb das Bild an den Aktienmärkten verhalten. Für die Börse aktuell bedeutet das: Anleger richten ihren Fokus zunehmend auf reale Werte und Währungen – ein Umfeld, das auch in den kommenden Wochen für erhöhte Volatilität sorgen dürfte.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.