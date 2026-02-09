BÖRSE HEUTE: Tech-Aktien treiben die Börse aktuell deutlich nach oben (09.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse heute: Deutliche Stimmungsaufhellung zum Wochenstart, angeführt von Tech-Aktien

📈 Börse heute: Stimmungsumschwung zum Wochenstart 🚀 Zum Ende der ersten Handelssession dieser Woche zeigt sich an den Finanzmärkten ein deutlich freundlicheres Bild. Während der Vormittag noch von Zurückhaltung geprägt war, verbesserte sich das Sentiment an der Börse heute spürbar im späten europäischen Handel sowie in der zweiten Phase der Wall-Street-Session. Vor allem Technologieaktien sorgen aktuell für Rückenwind und treiben die Indizes nach oben. ✅ Drei Key Takeaways Börse heute: Deutliche Stimmungsaufhellung zum Wochenstart, angeführt von Tech-Aktien

Einzelwerte: Halbleiter und Large Caps überzeugen, während Pharmawerte stark divergieren 💻 Tech-Aktien beflügeln die Börse aktuell Die Kursgewinne werden klar vom Technologiesektor angeführt: Nasdaq 100 : +1 %

S&P 500 : +0,7 %

Russell 2000: +0,8 % Besonders stark präsentieren sich Large-Cap-Techwerte. Oracle, Palantir und Applovin gewinnen zwischen +5 % und +15 %, während Nvidia rund +3 % und Broadcom etwa +4 % zulegen. Die breite Stärke im Tech-Sektor signalisiert steigende Risikobereitschaft der Anleger. 🏥 Einzelwerte im Fokus: Pharma, Halbleiter & Europa Hims & Hers stehen stark unter Druck. Belastend wirken eine FDA/HHS-Untersuchung zu GLP-1-Kombipräparaten sowie eine Patentrechtsklage von Novo Nordisk im Zusammenhang mit einer oralen Wegovy-Kopie.

Novo Nordisk hingegen erholt sich, gestützt durch geringere Wettbewerbsängste und ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über bis zu 15 Mrd. DKK .

STMicroelectronics gewinnen über 8 %, nachdem das Unternehmen eine deutliche Ausweitung der Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) bekanntgab – ein starkes Signal für das Halbleitersegment. In Europa bleibt die Stimmung konstruktiv: Stoxx 600 : +0,7 % (nahe Allzeithoch)

DAX : +1,15 %

UK100: +0,15 % (nach Aufholen früherer Verluste) 🌍 Makro & Märkte: Rohstoffe, Devisen und Asien 🌏 Edelmetalle zeigen erneut Stärke: Silber +7 %, Gold +2,1 % – beide zurück über der 50-Tage-EMA.

Der US-Dollar steht deutlich unter Druck, während Schweizer Franken und australischer Dollar zu den stärksten Währungen zählen.

