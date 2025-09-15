BÖRSE HEUTE: Tesla-Rallye, Alphabet-Rekord & globale Marktgewinne (15.09.2025)

📊 Börse Heute & Börse Aktuell: Wall Street startet mit Gewinnen in die Woche 📰 Einleitung Die Börse Heute zeigt sich zu Wochenbeginn freundlich. Anleger setzen verstärkt auf eine dovish Haltung der Fed beim kommenden FOMC-Meeting, was die Stimmung an den Aktienmärkten weltweit aufhellt. Während in den USA besonders die Tesla Aktie für Impulse sorgt, stehen in Europa solide Gewinne auf der Agenda. Auch Rohstoffe, Währungen und Kryptowährungen verzeichnen deutliche Bewegungen. 📌 Key Takeaways Wall Street im Aufwind: Nasdaq 100 +0,6 %, S&P 500 +0,35 % – getrieben von Tesla und Zinssenkungshoffnungen. Europa im Plus: FRA40 +0,72 %, EU50 +0,69 %, ITA40 +0,87 % – einzig SUI20 schwächelt (-0,36 %). Rohstoffe & Kryptos stark: Kaffee +6 %, Ölpreise im Plus, Bitcoin bei 115.000 USD stabil. Wall Street & US-Daten Nasdaq 100 Futures +0,6 % , getrieben durch Tesla (+7 % nach Musk-Kauf).

S&P 500 +0,35 % , Anleger setzen auf Zinssenkung.

Empire State Index : -8,7 → deutliche Abkühlung in der Industrie.

Alphabet Aktie : Marktkapitalisierung erstmals 3 Billionen USD – drittes Tech-Schwergewicht nach Apple & Microsoft.

Nvidia: unter Druck durch neue chinesische Antitrust-Untersuchungen. Europa & Schweiz im Fokus Europa : ITA40 +0,87 %, FRA40 +0,72 %, EU50 +0,69 %, DAX +0,06 %.

Schweiz : SUI20 -0,36 %.

Schweizer PPI : -1,8 % y/y → stärkster Rückgang seit Jahren, könnte SNB-Politik beeinflussen.

Polen: CPI August +2,9 % y/y (leicht über Erwartungen). 💵 Währungen US-Dollar schwach : USDIDX -0,2 %, 3-Wochen-Tief.

Euro stärkste G10-Währung: EURUSD +0,3 % auf 1,176.

AUDUSD führt +0,4 %, EURJPY +0,15 %, EURGBP +0,05 %. ☕ Rohstoffe & Kryptos Kaffee : Arabica +6 %, höchster Stand seit April 2025 (Dürre in Brasilien, Zölle, starker BRL).

Energie : Brent +1,1 %, WTI +1,4 %, NATGAS +2,2 %.

