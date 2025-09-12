BÖRSE HEUTE: Tesla stark, Pfizer & Moderna unter Druck – geteilte Märkte (12.09.2025)

📊 Börse Heute & Börse Aktuell: Geteilte Stimmung an den Märkten 📰 Einleitung Die Börse Heute zeigt ein deutlich geteiltes Bild: Während die US-Technologieindizes leichte Zugewinne verzeichnen, geraten Nebenwerte und klassische Industriewerte unter Druck. In Europa dominieren Verluste, und auch die Währungsmärkte sowie Rohstoffe zeigen gemischte Tendenzen. Besonders im Fokus: die TESLA Aktie, die deutlich zulegen kann, sowie Unsicherheiten um Pfizer und Moderna nach politischen Schlagzeilen. 📌 Key Takeaways Wall Street gespalten: Nasdaq 100 +0,4 % & S&P 500 +0,05 %, während Russell 2000-0,66 % & Dow Jones -0,45 %. Europa schwächer: DAX -0,17 %, CAC40 -0,2 %, UK100 -0,57 %. Aktien News: Tesla +7 % auf Mehrmonatshoch; Pfizer & Moderna nach Impfstoff-Schlagzeilen unter Druck. 🇪🇺 Europa unter Druck DAX-0,17 % , CAC40 -0,2 % , UK100 -0,57 % .

Belastung durch schwächere Konjunkturerwartungen und steigende Inflationserwartungen. 💵 Devisenmarkt US-Dollar stark , trotz schwacher US-Daten.

Euro relativ stabil, Neuseeland-Dollar & Yen unter Druck. 🚘 Aktien News: Tesla, Pfizer & Moderna Tesla Aktie +7 % : Höchster Stand seit Februar nach optimistischen Aussagen und technischem Widerstandsbruch.

Pfizer & Moderna: Kursverluste nach Berichten der Washington Post über angebliche Impfrisiken – keine wissenschaftlichen Belege vorhanden. 📉 Makro & Konsum Uni Michigan Index : Fällt im September auf 55,4 (erwartet: 58,2).

Langfristige Inflationserwartungen steigen → erschwert Fed-Spielraum für Zinssenkungen. 💎 Rohstoffe & Kryptos Krypto : Bitcoin & Ethereum +1 %, Altcoins +7 %.

Öl (WTI) : +0,9 % – leichte Erholung, Trend aber weiter schwach.

NATGAS : +1,3 %.

✅ Fazit Die Börse Heute zeigt deutliche Kontraste: Während Technologieaktien an Wall Street zulegen, geraten klassische Indizes, Europa und Konsumdaten unter Druck. Die Börse Aktuell steht im Zeichen von politisch motivierten Schlagzeilen, Zinsspekulationen und starker US-Dollar-Nachfrage. Für Anleger bleibt die Lage volatil – Chancen bieten sich vor allem in Tech, Kryptowährungen und Edelmetallen, während Risiken bei konjunktursensiblen Werten bestehen.

