BÖRSE HEUTE: Thanksgiving bringt Ruhe – Europa stabil, PUMA überrascht (27.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze USA-Börsen geschlossen – global geringere Aktivität

PUMA Aktie +10 % nach Übernahmegerüchten

Eurozonen-Daten gemischt – EZB signalisiert Ende der Zinserhöhungen

Der Thanksgiving-Feiertag in den USA hat die internationalen Finanzmärkte spürbar ausgebremst. Während die amerikanischen Börsen komplett geschlossen bleiben, zeigen auch die europäischen Märkte ungewöhnlich geringe Volatilität. Abseits der Feiertagsflaute rückten jedoch einige europäische Unternehmensmeldungen und Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger. ⭐ Key Takeaways 📉 1. USA-Börsen geschlossen – global geringere Aktivität Keine Handelsaktivität an Wall Street → Extrem niedrige Volatilität weltweit. 🐾 2. PUMA Aktie +10 % nach Übernahmegerüchten Ein chinesischer Großkonzern soll Interesse an PUMA zeigen — die Aktie explodiert förmlich. 📊 3. Eurozonen-Daten gemischt – EZB signalisiert Ende der Zinserhöhungen Services stabil, Verbrauchervertrauen schwach. EZB: Zinserhöhungszyklus wohl beendet. 📉📈 Börse aktuell: Thanksgiving lähmt die Märkte – Europa ohne Impulse Wall Street geschlossen – Futures bewegen sich kaum Die USA feiern Thanksgiving, deshalb bleiben: NYSE

Nasdaq 100

S&P 500 heute komplett geschlossen. US-Futures bewegen sich minimal im Bereich unter 0,1 %. Europa: Niedrige Volatilität, PUMA sticht hervor 🐾 Ohne US-Kapitalströme bleibt auch Europa unterkühlt: DAX-Futures bewegen sich ebenfalls unter 0,1 %. Star der Sitzung: PUMA (PUM.DE) Aktie +10 %

Markt reagiert auf Gerüchte über eine mögliche Übernahme durch einen chinesischen Konzern. 📉 Eurozonen-Konunkturdaten: Konsum & Industrie schwächeln – Services überraschen positiv Neue EU-Daten zeigen: 📉 Verbrauchervertrauen fällt stärker als erwartet

📉 Industrie weiter verhalten

📈 Services-Sektor wächst und übertrifft Erwartungen 🏦 EZB veröffentlicht Protokoll – Zinserhöhungen wohl beendet Die wichtigsten Aussagen: Offenheit für verschiedene geldpolitische Optionen

Inflation: Perspektive unverändert

Unsicherheit: hoch, aber kontrollierbar

Zinserhöhungszyklus: wahrscheinlich abgeschlossen Dies dürfte die Erwartungen für erste Zinssenkungen 2024 stützen. 🛢️ Rohstoffmärkte: Leichte Bewegung – Öl erholt sich Ölpreis +0.7 %

Einige Industriemetalle leicht im Minus

insgesamt geringe Volatilität 💱 Devisenmarkt: AUD & NZD im Fokus NZDUSD und AUDUSD steigen, unterstützt durch: divergierende Geldpolitik gegenüber der immer „dovis­her“ werdenden FED

robuste heimische Währungsdynamik ₿ Krypto: Ruhiger Tag – Bitcoin erholt sich leicht Dank des US-Feiertags: 🎯 Bitcoin : +1,5 %

🎯 Ethereum : +0,2 %

📉 sehr geringe Volatilität am gesamten Kryptomarkt 🧩 Fazit: Ruhige Session – Europa ohne US-Impulse, PUMA sorgt für Bewegung Der Thanksgiving-Feiertag sorgt weltweit für eine der ruhigsten Börsensitzungen des Monats.

Wesentliche Punkte: Keine Handelsaktivität in den USA

Niedrige Volatilität in Europa

PUMA als einziges großes Highlight

Gemischte Makrodaten in der Eurozone

EZB signalisiert Ende des Zinserhöhungszyklus

