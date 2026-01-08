Inflation USA steigt – US Arbeitsmarkt schwächelt

Das Wichtigste in Kürze Kurzfristige Inflationserwartungen steigen

Der US Arbeitsmarkt zeigt klare Schwächesignale

Die Daten stärken den Spielraum für Zinssenkungen der Fed

📊 Inflation USA & Arbeitsmarkt: Neue Warnsignale aus der New-York-Fed-Umfrage Die jüngste New York Fed Survey of Consumer Expectations liefert wichtige Hinweise zur Lage von Inflation USA, US Arbeitsmarkt und der künftigen Geldpolitik. Während kurzfristige Inflationserwartungen steigen, verschlechtern sich die Einschätzungen zum Arbeitsmarkt deutlich. Gleichzeitig zeigt sich der US Dollar aktuell stark – unterstützt durch verbesserte Handelsdaten. Insgesamt deutet die Umfrage auf eine abkühlende Konjunktur und wachsenden Druck auf die US-Notenbank hin. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ✅ Drei Key Takeaways – Inflation USA & US Arbeitsmarkt Kurzfristige Inflationserwartungen steigen, langfristige bleiben stabil. Der US Arbeitsmarkt zeigt klare Schwächesignale, insbesondere bei Jobchancen und Lohnwachstum. Die Daten stärken den Spielraum für Zinssenkungen der Fed, während der US Dollar aktuell von Handelsdaten profitiert. 🔥 Inflation USA: Kurzfristige Erwartungen steigen Die Inflationserwartungen der US-Verbraucher entwickelten sich uneinheitlich: ⏱️ 1-Jahres-Inflationserwartung: 3,4 % (zuvor 3,2 %)

📆 5-Jahres-Erwartung: 3,0 % (unverändert) Damit steigen die kurzfristigen Inflationserwartungen, während die mittelfristigen und langfristigen Erwartungen weiterhin gut verankert bleiben. Gleichzeitig nahm die Unsicherheit rund um die Inflation zu. Positiv: 🏠 Erwartungen für Hauspreissteigerungen bleiben bei 3 %

🛢️ Erwartungen für viele Rohstoffpreise sind rückläufig 👷‍♂️ US Arbeitsmarkt: Deutlich schwächere Perspektiven Der US Arbeitsmarkt liefert das alarmierendste Signal der Umfrage: 📉 Wahrscheinlichkeit, einen neuen Job zu finden: 43,1 % → Rekordtief

⚠️ Wahrscheinlichkeit, den Job zu verlieren (12 Monate): 15,2 %

📊 Erwartete höhere Arbeitslosigkeit in 1 Jahr: 41,8 % Diese Daten deuten auf sinkendes Vertrauen der Arbeitnehmer, geringere Verhandlungsmacht und eine abkühlende Nachfrage nach Arbeitskräften hin. Zusätzlich fiel die erwartete Lohnentwicklung auf 2,5 % und damit unter den 12-Monats-Durchschnitt. 💳 Haushaltsfinanzen: Mehr Sorgen trotz stabiler Einkommenserwartungen Bei den privaten Haushalten zeigen sich wachsende Risiken: 📉 Wahrnehmung der Kreditverfügbarkeit verschlechtert sich

🚨 Ausfallrisiko bei Krediten auf höchstem Stand seit Anfang 2020

💰 Erwartungen für Einkommens- und Ausgabenwachstum bleiben stabil Die Stimmung am Aktienmarkt hellte sich leicht auf: 📈 Wahrscheinlichkeit steigender US-Aktienkurse in 12 Monaten: 38 % 🏦 Fed-Ausblick: Mehr Spielraum für Zinssenkungen? Die Kombination aus: steigenden Job-Sicherheitsängsten

schwächeren Lohnzuwächsen

nachlassender Arbeitsmarktdynamik spricht für sinkenden Lohndruck. Damit wächst die Argumentationsbasis für tiefere Zinssenkungen der Fed im weiteren Jahresverlauf, trotz leicht steigender kurzfristiger Inflationserwartungen. 💵 US Dollar aktuell: Stärkste G10-Währung Der US Dollar zeigt sich heute besonders robust: 💱 EUR/USD: –0,20 %

📈 US-Dollar-Index (DXY): +0,15 % Unterstützung kommt vor allem durch: 📊 starke US-Handelsbilanzdaten

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.