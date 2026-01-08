Krypto News: Bitcoin unter 90.000 USD – Altcoins brechen ein

Das Wichtigste in Kürze Der Bitcoin-Abverkauf belastet den gesamten Kryptomarkt

XRP fällt trotz positiver AWS-News

Dogecoin verliert erneut an Momentum

🪙 Krypto News: Bitcoin-Abverkauf zieht Altcoins deutlich nach unten Der jüngste Rückgang von Bitcoin hat einen breiten Abverkauf am Kryptomarkt ausgelöst. Hunderte Altcoins geraten unter Druck – darunter auch bekannte Kryptowährungen wie Dogecoin und XRP (Ripple). Die Stimmung an den Märkten ist klar pessimistisch: Bitcoin fällt unter die Marke von 90.000 USD, während Ethereum versucht, sich im Bereich um 3.000 USD zu stabilisieren. ✅ Drei Key Takeaways – Krypto News im Überblick Der Bitcoin-Abverkauf belastet den gesamten Kryptomarkt und verstärkt den Pessimismus. XRP fällt trotz positiver AWS-News unter wichtige technische Marken. Dogecoin verliert erneut an Momentum und bleibt technisch angeschlagen. 📉 Marktstimmung: Pessimismus dominiert die Krypto News Der Kursrückgang bei Bitcoin wirkt wie ein Katalysator für Risikoaversion im gesamten Markt. Viele Anleger reduzieren Positionen, was zu beschleunigten Verlusten bei Altcoins führt. Die fehlende Stabilisierung von BTC erschwert aktuell eine nachhaltige Erholung im breiten Kryptosektor. 🔴 XRP News: Kurs bricht trotz AWS-Partnerschaft ein XRP verzeichnet heute deutliche Verluste und hat seine Neujahrsgewinne nahezu vollständig abgegeben. Der Kurs ist unter den EMA200 (200-Tage-Durchschnitt) gefallen – ein technisch negatives Signal. Das geschieht trotz einer wichtigen Nachricht: 🤝 Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS)

Nutzung der generativen KI-Plattform Amazon Bedrock, um das XRP Ledger durch Blockchain-Überwachung und -Analyse zu verbessern 📌 Technische Einordnung:

Der Rücksetzer nach dem „Antesten“ des EMA200 wird vom Markt als Bestätigung struktureller Schwäche interpretiert. Solange XRP unter 2,40 USD notiert, bleibt der Abwärtstrend intakt. Vom jüngsten lokalen Hoch summieren sich die Verluste inzwischen auf rund 25 %. 🐕 Dogecoin News: Meme-Coin verliert wieder an Momentum Auch Dogecoin folgt dem negativen Markttrend: Rückfall auf rund 0,138 USD

Gewinne der letzten Tage wurden vollständig ausgelöscht

Kurs erneut unter den EMA50 gefallen Der Coin konnte sich nur zu Beginn des Jahres kurz über diesem gleitenden Durchschnitt halten. Das erneute Scheitern verstärkt den Eindruck einer anhaltenden Schwächephase. 📊 Technische Perspektive: Altcoins bleiben angeschlagen Sowohl bei XRP als auch bei Dogecoin sprechen die Charts aktuell für: intakte Abwärtstrends

fehlende Kaufdynamik

hohe Abhängigkeit von einer Stabilisierung bei Bitcoin Ohne eine klare Bodenbildung bei BTC dürfte es für Altcoins schwer bleiben, nachhaltige Erholungen zu starten. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

