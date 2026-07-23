BÖRSE HEUTE: Trumps Kriegsdrohungen belasten die Märkte. Die Wall Street rutscht ins Minus

Das Wichtigste in Kürze 📉 Börse heute im Rückwärtsgang: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 verzeichnen deutliche Verluste.

🤖 Alphabet und Tesla enttäuschen trotz starker Zahlen: Hohe KI-Investitionen und Margendruck sorgen für Skepsis.

🌍 Geopolitik und Ölpreise belasten: Die Eskalation im Nahen Osten treibt die Risikoaversion und den Ölpreis deutlich nach oben.

Die Börse aktuell zeigt sich deutlich schwächer. Ein breiter Ausverkauf an der Wall Street belastet nahezu alle wichtigen Aktienindizes. Trotz besser als erwarteter Quartalszahlen von Alphabet und Tesla reagieren Anleger enttäuscht und nehmen Gewinne mit. Gleichzeitig verschärfen geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie steigende Ölpreise die Unsicherheit an den Finanzmärkten. Auch robuste US-Konjunkturdaten beeinflussen die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB! Börse heute: Wall Street unter Verkaufsdruck Die Börse heute steht klar im Zeichen der Verkäufer. Der Ausverkauf erfasst nahezu den gesamten US-Aktienmarkt und belastet insbesondere Technologiewerte. Die wichtigsten US-Indizes entwickeln sich wie folgt: 📉 Dow Jones: rund -1,0 %

📊 S&P 500: etwa -1,2 %

💻 Nasdaq 100: mehr als -2,0 % Zu den größten Belastungsfaktoren zählen die Kursverluste bei Alphabet und Tesla, deren Quartalsberichte trotz besser als erwarteter Kennzahlen die hohen Erwartungen der Investoren nicht erfüllen konnten. 🤖 Alphabet und Tesla: Gute Zahlen reichen nicht mehr aus Im Mittelpunkt der Börse aktuell stehen die Reaktionen auf die Quartalsberichte zweier Technologiegiganten. 🔍 Alphabet Alphabet überzeugt weiterhin mit: ☁️ Starkem Wachstum bei Google Cloud

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🤖 Konsequenter Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz Dennoch sorgen die stark steigenden Investitionen in KI-Infrastruktur für Sorgen über den kurzfristigen Cashflow. Anleger verlangen zunehmend konkrete Renditen auf die milliardenschweren Investitionen. 🚗 Tesla Auch Tesla wächst beim Umsatz und treibt Zukunftsprojekte wie: 🚕 Robotaxi

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🧠 KI-Anwendungen

🚘 Autonomes Fahren voran. Gleichzeitig bleiben sinkende Margen und der zunehmende Wettbewerb im Elektroautomarkt die größten Herausforderungen für die Aktie. 💻 Intel rückt als nächster Impulsgeber in den Fokus Nach Börsenschluss richtet sich der Blick auf die Zahlen von Intel. Investoren hoffen auf Hinweise, ob die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen erste operative Erfolge zeigen und wie sich das Unternehmen im zunehmend wettbewerbsintensiven Halbleitermarkt positionieren kann. 🌍 Europäische Börsen folgen der Wall Street Die schwache Stimmung greift auch auf Europa über. Die wichtigsten Indizes notieren deutlich im Minus: DAX: rund -1,8 %

CAC 40: mehr als -1,6 %

IBEX 35: über -1,5 %

FTSE 100: rund -0,7 % Damit zeigt sich die Risikoaversion derzeit sowohl an der Wall Street als auch an den europäischen Börsen. 🏛️ Makroökonomie: Arbeitsmarkt bleibt überraschend stark Neben der Berichtssaison beeinflussen auch aktuelle Konjunkturdaten die Börse heute. Die wichtigsten Entwicklungen: 🏦 Die EZB lässt ihre Leitzinsen unverändert.

👷 Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken auf 187.000 und erreichen damit den niedrigsten Stand seit 1969. Der robuste Arbeitsmarkt stärkt zwar die US-Wirtschaft, könnte aber gleichzeitig Zinssenkungen durch die Federal Reserve weiter hinauszögern. 🌐 Nahost-Konflikt verschärft die Unsicherheit Die geopolitische Lage bleibt der dominierende Risikofaktor. Zu den wichtigsten Entwicklungen gehören: ⚠️ Neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran

🚀 Raketen- und Drohnenangriffe in der Golfregion

🚢 Risiken für wichtige Schifffahrtsrouten

🌍 Warnungen der Vereinten Nationen vor einer weiteren Eskalation Die Märkte reagieren mit einer zunehmenden Flucht in sichere Anlagen und einer höheren Risikoaversion. 🛢️ Ölpreis steigt über 100 US-Dollar Der Rohstoffmarkt reagiert deutlich auf die geopolitischen Entwicklungen. 🛢️ Brent-Rohöl steigt erstmals seit Mai wieder über 100 US-Dollar je Barrel .

📈 Auslöser sind Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer sowie Sorgen über die Versorgung durch die Straße von Hormus. Ein anhaltend hoher Ölpreis könnte den Inflationsdruck verstärken und damit zusätzlichen Gegenwind für die Aktienmärkte bedeuten. 🪙 Gold, Bitcoin und Ethereum ebenfalls unter Druck Der Ausverkauf macht auch vor anderen Anlageklassen nicht halt. 🥇 Gold: mehr als -2 %

🥈 Silber: fast -4 %

₿ Bitcoin: knapp -2 %

♦️ Ethereum: rund -2,5 % Gleichzeitig profitiert der US-Dollar als klassischer sicherer Hafen von der gestiegenen Unsicherheit. 📌 Fazit: Börse aktuell bleibt von Unsicherheit geprägt Die Börse aktuell wird derzeit von mehreren Belastungsfaktoren gleichzeitig beeinflusst. Zwar liefern große Technologieunternehmen wie Alphabet und Tesla solide Quartalszahlen, doch hohe Bewertungen und steigende KI-Investitionen sorgen für Zurückhaltung bei Anlegern. Hinzu kommen robuste US-Konjunkturdaten, die Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen dämpfen, sowie die Eskalation im Nahen Osten, die den Ölpreis antreibt und die Risikoaversion erhöht. Kurzfristig dürften geopolitische Entwicklungen, die weitere Berichtssaison und neue Konjunkturdaten die Richtung der Börse heute bestimmen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



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