BÖRSE HEUTE: US-Indizes im freien Fall – Trump löst neue China-Angst aus (10.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Stärkster Ausverkauf seit April

Trump droht mit neuen Zöllen

Shutdown eskaliert

📉 Börse heute: Heftigster Ausverkauf seit April – Trump-Post löst Panik an den Märkten aus 💬 Einleitung Die Börse USA erlebt ihren stärksten Ausverkauf seit Anfang April. Ein Post von Donald Trump auf TruthSocial sowie Berichte über Massenentlassungen von US-Regierungsangestellten haben die Märkte in Turbulenzen versetzt. Anleger reagieren nervös auf neue Spannungen im Handelskonflikt mit China, während die Unsicherheit durch den andauernden Government Shutdown zunimmt. 🔑 Key Takeaways 💥 Stärkster Ausverkauf seit April: S&P 500 fällt um 2,0 %, Nasdaq 100 verliert 2,7 %, Russell 2000 sinkt um 2,4 %.

🇨🇳 Trump droht mit neuen Zöllen: China kündigt Exportbeschränkungen für seltene Erden an.

🏛️ Shutdown eskaliert: Weiße Haus startet Massenentlassungen von Bundesangestellten. 🇺🇸 US-Börse im freien Fall – Handelskonflikt und Shutdown verunsichern Anleger Die US-Indizes verzeichnen am Freitag deutliche Verluste: S&P 500: -2,00 %

Nasdaq 100: -2,70 %

Russell 2000: -2,40 % Auch der US-Dollar (USDIDX) steht unter Druck und verliert 0,40 %.

Auslöser war ein Beitrag von Donald Trump, in dem er vor einer neuen Eskalation im Handelskrieg mit China warnte. Er sprach von möglichen „massiven Zoll-Erhöhungen“, nachdem Peking weltweit Briefe an Regierungen verschickt hatte, in denen es geplante Exportkontrollen für seltene Erden und Schlüsselrohstoffe ankündigte. Parallel dazu bestätigte Budgetdirektor Russ Vought, dass aufgrund des anhaltenden Government Shutdowns großflächige Entlassungen von Bundesangestellten begonnen haben – ein historischer Schritt. 💬 Geldpolitik & Wirtschaftsdaten: Warten auf den Inflationsbericht Fed-Gouverneur Christopher Waller betonte, dass die inflationären Effekte der Zölle nur vorübergehend seien. Dennoch bleibt der kommende CPI-Bericht (Verbraucherpreise) entscheidend für die geldpolitische Ausrichtung der Fed. Das Bureau of Labor Statistics (BLS) kündigte an, dass der CPI-Bericht auf den 24. Oktober verschoben wird, während alle anderen Konjunkturdaten bis zum Ende des Shutdowns ausgesetzt bleiben. Die Umfrage der Universität Michigan zeigt stabile Verbraucherstimmung (Index 55), leicht gesunkene Inflationserwartungen (4,6 %) und einen verbesserten Index für aktuelle Wirtschaftsbedingungen (61). 🌍 Internationale Märkte & Rohstoffe im Fokus EZB-Mitglieder signalisierten stabile Geldpolitik – die Zinsen bleiben auf neutralem Niveau, da das Inflationsziel erreicht wurde.

Kanada überraschte positiv: +60.000 neue Jobs im September, Arbeitslosenquote bleibt bei 7,1 %.

Norwegen meldete leicht höhere Inflation von 3,6 % (Prognose: 3,5 %).

Italien enttäuschte: Industrieproduktion -2,4 % MoM (Erwartung: -0,4 %). Am Ölmarkt fielen die WTI-Preise um fast 4 % auf den tiefsten Stand seit Mai – ausgelöst durch die Waffenruhe zwischen Israel und Hamas, die geopolitische Risiken reduzierte. Silber steigt dagegen um knapp 2 % und versucht, die Sitzung über der Marke von 50 USD je Unze zu beenden. Im Kryptomarkt setzen sich die Verluste fort: Bitcoin: -3 %, unter 118.000 USD

Ethereum: -6,1 %

Altcoins: im Schnitt -2,4 % 🧠 Fazit – Börse aktuell: Politische Risiken dominieren die Märkte Die heutige Entwicklung zeigt: Politik bleibt der entscheidende Markttreiber.

Zwischen Handelskrieg, Government Shutdown und Inflationssorgen stehen die Märkte unter massivem Druck.

Während Edelmetalle wie Silber profitieren, geraten Technologie- und Wachstumswerte stark unter Druck.

