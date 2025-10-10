EURUSD Prognose: EZB bleibt neutral – Forex Aktuell Analyse & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze EZB bleibt unverändert: Die Zentralbank behält ihre neutrale Haltung bei und signalisiert damit das Ende des Zinssenkungszyklus, da das Inflationsziel erreicht wurde und keine unmittelbaren Pläne für politische Änderungen bestehen.

Die Zentralbank behält ihre bei und signalisiert damit das Ende des Zinssenkungszyklus, da das Inflationsziel erreicht wurde und keine unmittelbaren Pläne für politische Änderungen bestehen. Französische Haushaltsrisiken belasten den Euro: Das hohe Defizit/die hohe Verschuldung und die politische Instabilität in Frankreich sind derzeit die Hauptrisikofaktoren für die Eurozone und drücken den Euro nach unten.

Das hohe Defizit/die hohe Verschuldung und die politische Instabilität in sind derzeit die Hauptrisikofaktoren für die Eurozone und drücken den Euro nach unten. EURUSD-Signal für Überverkauf: Trotz der Stärke des Dollars könnte das Währungspaar EURUSD aufgrund des Renditeabstands unterbewertet/überverkauft sein, obwohl es kürzlich seinen technischen Aufwärtstrend gebrochen hat.

Forex Aktuell: EZB signalisiert Stabilität Die Europäische Zentralbank (EZB) zeigt sich aktuell zurückhaltend und plant keine Änderungen der Geldpolitik. Mitglieder wie Mārtiņš Kazāks und José Luis Escrivá betonten heute, dass das Inflationsziel erreicht sei und derzeit keine weitere Reaktion erforderlich ist. Kurzfristige Abweichungen von der 2%-Marke sollen nicht zu Zinsanpassungen führen.

Die Botschaft ist klar: Der Zyklus der Zinssenkungen ist abgeschlossen, und die EZB betrachtet die derzeitige Geldpolitik als nahe am neutralen Niveau. ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Die Erwartungen deuten darauf hin, dass in naher Zukunft keine Zinssenkungen zu erwarten sind. Quelle: Bloomberg Finance LP Forex Aktuell Einschätzung: Die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen ist gering. Die Stabilisierung der Inflation erlaubt der EZB, abzuwarten, während das Wirtschaftswachstum auf niedrigem, aber stabilem Niveau bleibt. Eine Rückkehr zu Zinserhöhungen erscheint ebenso unwahrscheinlich. EURUSD Prognose: Frankreich belastet den Euro Ein zentrales Thema für die EURUSD Prognose ist aktuell die Lage in Frankreich. Laut François Villeroy de Galhau bleibt die Wirtschaft des Landes trotz einer stabilen BIP-Prognose von 0,7 % für 2025 unter Druck.

Das Haushaltsdefizit von 5,5 % und die Staatsverschuldung von 116 % liegen weit über den EU-Grenzen, was die Glaubwürdigkeit der Eurozone belastet. Hinzu kommt politische Instabilität, die das Wachstum um bis zu 0,5 Prozentpunkte verringern könnte. Diese negativen Nachrichten aus Frankreich haben den Euro stark unter Druck gesetzt, zusätzlich verstärkt durch die Stärke des US-Dollar. Trotzdem deuten Renditedifferenzen darauf hin, dass der EURUSD derzeit überverkauft ist. Der Rendite-Spread deutet auf eine übermäßige Überverkauftheit des EURUSD-Paares hin. Quelle: xStation5 Forex Aktuell Analyse: Stabilisierung der Geldpolitik Die EZB sendet ein klares Signal: Die Zinspolitik bleibt stabil, während Risiken zunehmend aus dem fiskalischen und politischen Bereich stammen.

Solange die Inflation unter Kontrolle bleibt, sieht die Bank keinen Handlungsbedarf. Dennoch beobachtet sie genau, wie sich das Gleichgewicht zwischen schwachem Wachstum und der fiskalischen Glaubwürdigkeit der Eurozone entwickelt. Technische EURUSD Prognose Aus technischer Sicht fiel der EURUSD-Kurs unter die Marke von 1,16 und durchbrach die 61,8%-Fibonacci-Retracement-Zone, was auf den Abschluss des jüngsten Aufwärtstrends hindeutet.

Gestern wurde möglicherweise ein neues Tief in der Abwärtsbewegung markiert, sodass eine kurzfristige Erholung in Richtung 1,1600–1,1630 nicht ausgeschlossen ist.

Die 60%-Retracement-Zone bleibt der entscheidende Widerstand, an dem sich in der Vergangenheit deutliche Kursreaktionen zeigten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

