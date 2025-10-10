Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 Index verliert über 1 %

Handelskrieg-Sorgen kehren zurück

US-Dollar schwächer

Börse USA: Nasdaq 100 Index fällt nach Trump-Warnung zu China – Angst vor neuem Handelskrieg kehrt zurück 💬 Einleitung Die Börse USA geriet heute deutlich unter Druck, nachdem Ex-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform TruthSocial vor einer neuen Eskalation im Handelskonflikt mit China gewarnt hatte. Laut Trump habe Peking „Briefe an Länder weltweit verschickt“, in denen umfassende Exportkontrollen für Seltene Erden und strategische Rohstoffe angekündigt wurden – ein Schritt, den er als „feindlich“ bezeichnete. Trumps Drohung mit möglichen massiven Zollerhöhungen auf chinesische Importe löste an den globalen Finanzmärkten eine Schockwelle aus. Anleger fürchten eine Rückkehr zum Handelskrieg – mit unmittelbaren Auswirkungen auf Technologieaktien und den Nasdaq 100 Index. 🔑 Key Takeaways 📉 Nasdaq 100 Index verliert über 1 %: Die Tech-Börse reagiert empfindlich auf wachsende geopolitische Risiken.

⚔️ Handelskrieg-Sorgen kehren zurück: Trumps Drohungen befeuern Ängste vor neuen Zöllen und gestörten Lieferketten.

💵 US-Dollar schwächer: Der US-Dollar-Index (USDIDX) fällt um 0,5 %, da Anleger sichere Häfen suchen. 🌏 Handelskrieg-Risiken belasten die Börse USA Die Reaktionen an der Wall Street waren prompt: Der S&P 500 (US500) fiel um 0,80 % ,

der Nasdaq 100 Index (US100) verlor 1,10 % ,

und der Russell 2000 (US2000) sank um 1,30 %. Die Warnung Trumps kam in einem Moment, in dem die Märkte ohnehin sensibel auf politische Spannungen reagieren. Investoren befürchten, dass mögliche Exportbeschränkungen Chinas für seltene Erden – zentrale Materialien für Halbleiter, Batterien und Elektrofahrzeuge – die globalen Lieferketten erneut stören könnten. Trump deutete an, dass die USA gezwungen sein könnten, mit „massiven Zollerhöhungen“ zu reagieren, um Chinas Wirtschaftspolitik entgegenzuwirken. Diese Worte reichten aus, um die positive Stimmung an den Märkten innerhalb weniger Minuten zu kippen. 📊 Technische Lage: Nasdaq 100 Index Technisch betrachtet durchläuft der Nasdaq 100 Index derzeit eine Konsolidierungsphase nach starken Anstiegen der vergangenen Wochen. Der Bruch wichtiger Unterstützungen könnte kurzfristig zu einer Korrektur in Richtung 24.800 Punkte führen.

Solange der Index jedoch oberhalb der 24.500-Punkte-Marke bleibt, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. 🧠 Fazit – Börse USA unter Druck durch geopolitische Spannungen Die heutige Entwicklung zeigt: Geopolitische Risiken bleiben ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die Börse USA.

Während der Nasdaq 100 Index und andere Leitindizes empfindlich auf politische Aussagen reagieren, dürfte der Markt auch in den kommenden Tagen volatil bleiben.

Anleger sollten Entwicklungen im Handelskonflikt genau beobachten – insbesondere mögliche Reaktionen Chinas oder Aussagen der US-Regierung.

