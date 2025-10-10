Nasdaq 100 Index fällt über 2 % – Börse USA unter Druck nach Massenentlassungen

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 Index fällt um 2,4 %

Massenentlassungen bei Bundesangestellten

Fed bleibt vorsichtig

📉 Börse USA im Minus: Nasdaq 100 Index fällt über 2 % nach Massenentlassungen in der US-Regierung 💬 Einleitung Die Börse USA gerät stark unter Druck, nachdem Berichte über großangelegte Entlassungen von Bundesangestellten im Zuge des anhaltenden Government Shutdowns bekannt wurden.

Laut Budgetdirektor Russ Vought hat das Weiße Haus mit „Reductions in Force“ begonnen – den ersten Massenentlassungen während eines Haushaltsstillstands in der modernen US-Geschichte.

Die Maßnahme wird als Versuch gewertet, politischen Druck auf die Demokraten im Kongress auszuüben. Die Märkte reagierten mit deutlichen Verkäufen und breiter Schwäche über nahezu alle Sektoren hinweg. 🔑 Key Takeaways 📊 Nasdaq 100 Index fällt um 2,4 % – Technologieaktien führen die Verluste an.

🏛️ Massenentlassungen bei Bundesangestellten – erster Fall dieser Art während eines Shutdowns.

💬 Fed bleibt vorsichtig – Waller sieht Inflationsdruck durch Zölle als vorübergehend, CPI-Daten kommen verspätet. 💡 Marktentwicklung – Börse USA unter Druck Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zeigten sich die wichtigsten US-Indizes deutlich im Minus: Nasdaq 100 Index (US100): -2,40 %

S&P 500 (US500): -1,80 %

Russell 2000 (US2000): -2,10 % Die Verluste spiegeln eine zunehmende Risikoaversion wider, da Anleger die politischen Turbulenzen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft bewerten. Besonders betroffen sind Technologie-, Finanz- und Industrieaktien, die in den letzten Wochen bereits unter der Unsicherheit durch den Government Shutdown litten. Fed-Gouverneur Christopher Waller betonte derweil, dass Zollbedingte Inflationseffekte voraussichtlich nur vorübergehend seien. Gleichzeitig hob er hervor, dass die kommenden CPI-Inflationsdaten am 24. Oktober entscheidend für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank sein werden. Das Bureau of Labor Statistics (BLS) bestätigte, dass bis zur Wiederaufnahme des Regierungsbetriebs keine weiteren Konjunkturdaten veröffentlicht werden – ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor für Investoren. 📊 Technische Einschätzung – Nasdaq 100 Index Der Nasdaq 100 Index hat mit dem heutigen Rücksetzer wichtige Unterstützungszonen getestet.

Kurzfristig befindet sich die Marke um 24.200 Punkte im Fokus der Anleger.

Ein Bruch dieses Levels könnte den Weg für eine Korrektur in Richtung 23.700 Punkte ebnen.

Auf der Oberseite bleibt der Bereich um 25.000 Punkte der zentrale Widerstand für eine Erholung. 🧠 Fazit – Börse USA bleibt politisch getrieben Die heutige Entwicklung verdeutlicht erneut, wie stark politische Unsicherheit die Börse USA und insbesondere den Nasdaq 100 Index beeinflusst.

Die Kombination aus Massenentlassungen, ausbleibenden Wirtschaftsdaten und anhaltendem Shutdown sorgt für Nervosität an den Märkten.

Solange keine politische Lösung in Sicht ist, dürfte die Volatilität hoch bleiben.

Langfristig bleibt der Technologieindex jedoch ein zentraler Gradmesser für das Vertrauen in die US-Wirtschaft – mit Chancen für Anleger, sobald die politische Lage stabiler wird. Nasdaq 100 Index Chart (M5) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.