BÖRSE HEUTE: US-Indizes stark im Minus – Tech-Aktien und Krypto unter Druck (04.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Tech-Aktien im Fokus

US-Government Shutdown lähmt Markt

Krypto & Edelmetalle unter Druck

Die Börse heute steht weltweit im Zeichen deutlicher Verluste. In den USA geraten besonders Technologieaktien und Small Caps unter Druck, während die Volatilität steigt und Anleger spürbar risikoavers agieren. Dow Jones: –0,6 %

S&P 500: –1,11 %

Nasdaq 100: –1,80 % Der Abwärtstrend ist klar: Anleger flüchten aus riskanten Anlageklassen in sichere Häfen. 🧠 Drei Key Takeaways 💻 Tech-Aktien im Fokus: Nasdaq fällt um 1,8 % – Investoren zweifeln an der Fortsetzung der KI-Rally.

🏛️ US-Government Shutdown lähmt Markt: Fehlende Makrodaten wie der JOLTS-Bericht erhöhen die Unsicherheit.

🪙 Krypto & Edelmetalle unter Druck: Bitcoin bricht um 5,5 % ein, Gold verliert 1,5 %. US-Börsen: Breite Verluste und steigende Risikoaversion Die US-Börsen verzeichnen heute durchweg negative Tendenzen. Besonders stark betroffen sind Technologiewerte und kleinere Unternehmen, die empfindlich auf den Rückgang der Risikobereitschaft reagieren. Die Earnings Season geht weiter – heute stehen die Ergebnisse von AMD und Arista Networks im Fokus.

Ihre Quartalsberichte gelten als Gradmesser dafür, ob der Tech-Boom an der Wall Street noch anhält oder erste Ermüdungserscheinungen zeigt. 🏛️ US-Government Shutdown sorgt für Unsicherheit Der seit Wochen andauernde Shutdown der US-Regierung hat sich zu einem der längsten in der Geschichte entwickelt.

Mangels Einigung zwischen Republikanern und Demokraten bleiben wichtige Regierungsbehörden geschlossen, und viele Wirtschaftsdaten – darunter der JOLTS-Report – werden nicht veröffentlicht. Ohne offizielle Daten fehlt Anlegern die Orientierung für geldpolitische Erwartungen – Unsicherheit dominiert. 💶 Europa im roten Bereich Auch die europäischen Börsen schlossen heute schwächer: STOXX 50: –0,26 %

DAX: –0,77 %

CAC 40: –0,52 %

IBEX 35: –0,09 % Damit setzt sich die vorsichtige Stimmung auch auf dem alten Kontinent fort. 💵 Devisen: Dollar legt weiter zu Der US-Dollar gewinnt an Stärke und setzt sowohl Euro als auch Pfund Sterling unter Druck: EUR/USD: –0,32 %

GBP/USD: –0,86 % Die Stärke des Dollars reflektiert die Suche nach Stabilität in einem zunehmend riskanten Umfeld. 🪙 Rohstoffe & Edelmetalle Gold fällt um 1,5 % auf unter 3.950 USD je Unze, während Silber mehr als 1 % verliert.

Brent-Öl notiert leicht schwächer bei 65,50 USD, während Erdgas-Futures um über 3 % zulegen. Der Rohstoffmarkt bleibt gespalten: Energiepreise stabilisieren sich, Edelmetalle verlieren an Glanz. 💻 Kryptowährungen: Bitcoin und Ethereum im freien Fall Auch der Kryptomarkt steht massiv unter Druck. Bitcoin: –5,5 %, Kurs bei rund 100.000 USD

Ethereum: –8 %, unter 3.300 USD Starke Liquidationen, ein fester Dollar und die geringe Risikobereitschaft treiben die Kurse nach unten. 📘 Fazit – Börse aktuell: Nervosität dominiert weltweit 🌍 Die Börse heute zeigt deutlich: Anleger agieren vorsichtig, Risikoaktiva werden abgebaut.

