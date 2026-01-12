Das Wichtigste in Kürze Rekordbewertungen : Silber und Gold erreichen aufgrund des schwachen Dollars 💵 und der Angriffe auf die Unabhängigkeit der Fed 🏛️ historische Höchststände.

: Silber und Gold erreichen aufgrund des schwachen Dollars 💵 und der Angriffe auf die Unabhängigkeit der Fed 🏛️ historische Höchststände. Geopolitische Auslöser : Unruhen im Iran und in Venezuela sowie Interventionsdrohungen von Donald Trump treiben die Nachfrage nach „sicheren Häfen“ 🌎.

: Unruhen im Iran und in Venezuela sowie Interventionsdrohungen von Donald Trump treiben die Nachfrage nach „sicheren Häfen“ 🌎. Shanghai-Aufschlag: Preise in Shanghai von über 90 US-Dollar deuten auf eine massive physische Nachfrage hin und treiben die weltweiten Preise in die Höhe 📈.

Silber Preis steigt um fast 7 % – Aktuelle Silber Analyse Der Silber Preis verzeichnet heute einen kräftigen Anstieg von nahezu 7 %. Sowohl Gold- als auch Silber-Futures erreichten neue historische Höchststände, nachdem der politische Druck der US-Regierung auf die Federal Reserve deutlich zugenommen hat. ► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Politischer Druck auf die Fed treibt den Silber Preis Das US-Justizministerium leitete eine strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell ein. Hintergrund sind Aussagen zur Renovierung des historischen Hauptsitzes der Notenbank. Powell bezeichnete die Untersuchung als „Vorwand“, um politischen Einfluss auszuüben und Zinssenkungen zu erzwingen. Diese direkte Infragestellung der Unabhängigkeit der Zentralbank führte zu einem deutlichen Ausverkauf des US-Dollars – ein Umfeld, das Edelmetallen wie Silber massiven Rückenwind verleiht. Geopolitische Spannungen erhöhen Nachfrage nach Edelmetallen Zusätzlich verstärken geopolitische Unsicherheiten die Nachfrage nach sicheren Häfen. Mehrere globale Konfliktherde bleiben angespannt, insbesondere in Venezuela und im Iran. Berichte über zahlreiche Opfer unter regierungskritischen Demonstranten haben die Märkte alarmiert. US-Präsident Donald Trump schloss eine Intervention nicht aus, sollte die Gewalt anhalten. China: Physische Knappheit treibt Silber Preise über 90 USD Parallel dazu nehmen die Sorgen um die Verfügbarkeit von physischem Silber in China zu. An der Shanghai Gold Exchange (SGE) stieg der Silber Preis zeitweise auf über 90 US-Dollar pro Unze. Der Preisaufschlag in China hat sich damit erneut ausgeweitet – ein starkes Signal für eine angespannte physische Nachfrage. Quelle: Bloomberg Finance LP Gold-Silber-Verhältnis im Fokus der Anleger Bemerkenswert ist, dass die befürchteten Rückgänge der offenen Positionen an der COMEX infolge der Neugewichtung von Rohstoffindizes bislang ausgeblieben sind. Marktteilnehmer richten ihren Blick verstärkt auf das Gold-Silber-Verhältnis, das sich aktuell seinem historischen Durchschnitt von 50–53 Punkten annähert. Zum Vergleich: Aktuelles Verhältnis: ca. 54 Punkte

10-Jahres-Durchschnitt: über 80 Punkte In früheren Edelmetall-Bullenmärkten ging dieses Verhältnis häufig weiter zurück – ein potenziell positives Signal für Silber. Silber Analyse: Charttechnischer Ausblick Der Silber Preis hat die Marke von 80 US-Dollar klar überschritten und sowohl das Hoch von Anfang Januar als auch das bisherige Allzeithoch aus dem Dezember hinter sich gelassen. Aktuell testet der Markt den Widerstandsbereich um 85 US-Dollar. Wichtige technische Marken: Widerstand: 85 USD

Unterstützung: 84 USD Die Kursentwicklung der letzten beiden Kerzen deutet im Bereich um 84 US-Dollar auf unmittelbares Kaufinteresse hin. Solange diese Zone hält, bleibt der kurzfristige Ausblick konstruktiv.

