TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD Forex (12.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Politischer Druck auf die Fed schwächt das Vertrauen in den US-Dollar.

Das „Sell America“-Narrativ begünstigt eine Long-Position im EUR/USD.

Das vorgestellte Setup bietet ein attraktives Chance-Risiko-Profil im Forex Trading.

💱 Trading Idee im Forex Trading: Long EUR/USD aufgrund Fed-Risiken Die aktuelle Trading Idee im Forex Trading basiert auf außergewöhnlichen politischen und institutionellen Entwicklungen in den USA. Der zunehmende Druck auf die US-Notenbank (Fed) und insbesondere auf Fed-Chef Jerome Powell erschüttert das Vertrauen in die Unabhängigkeit der US-Geldpolitik. Diese Situation sorgt für spürbare Schwäche beim US-Dollar und eröffnet Chancen im EUR/USD-Währungspaar. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ✅ Drei Key Takeaways – Trading Idee & Forex Trading ⚖️ Politischer Druck auf die Fed schwächt das Vertrauen in den US-Dollar. 💱 Das „Sell America“-Narrativ begünstigt eine Long-Position im EUR/USD. 📊 Das vorgestellte Setup bietet ein attraktives Chance-Risiko-Profil im Forex Trading. 🏛️ Hintergrund: Politischer Druck auf die Federal Reserve Mehrere Ereignisse haben in kurzer Zeit für erhebliche Unsicherheit gesorgt: 📄 Jerome Powell bestätigte, dass er Vorladungen des US-Justizministeriums erhalten hat

⚖️ Bundesstaatsanwälte haben eine strafrechtliche Untersuchung gegen den Fed-Vorsitzenden eingeleitet

🏛️ Senator Thom Tillis kündigte an, Fed-Nominierungen zu blockieren, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind Diese Entwicklungen stellen einen historisch seltenen Eingriff in die Autonomie der Federal Reserve dar und wirken belastend auf das Vertrauen in US-Institutionen. 📉 Marktreaktion: Schwäche des US-Dollars nimmt zu Historisch gesehen führen politische Eingriffe in die Unabhängigkeit der Fed häufig zu: 💵 Kapitalabflüssen aus dem US-Dollar

🪙 steigenden Preisen bei Gold und Silber

📈 höheren US-Renditen

🌍 Umschichtungen in alternative Währungen Aktuell ist genau dieses Muster zu beobachten. Das Narrativ „Sell America“ gewinnt erneut an Bedeutung und spricht für eine breitere Diversifikation weg von US-Anlagen. 📊 Trading Idee: Long EUR/USD (Forex Trading Setup) Auf Basis dieser Entwicklungen ergibt sich folgende mögliche Trading Idee im Forex Trading: 🔹 Position Möglicher EInstieg: Long EUR/USD zum aktuellen Marktpreis 🎯 Kursziele Möglicher Take Profit 1 (TP1): 1,17800

Möglicher Take Profit 2 (TP2): 1,18500 🛑 Risikobegrenzung Möglicher Stop Loss: 1,15800 Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibt attraktiv, solange der politische Druck auf die US-Notenbank anhält und der Dollar strukturell unter Druck steht. 🧠 Einschätzung: Warum diese Forex-Trading-Idee überzeugt Die Kombination aus: institutioneller Unsicherheit in den USA

sinkender Glaubwürdigkeit der Geldpolitik

steigender Nachfrage nach Nicht-Dollar-Anlagen spricht kurzfristig und mittelfristig für EUR-Stärke gegenüber dem US-Dollar. Diese Forex-Trading-Idee ist damit primär makro- und stimmungsgetrieben, weniger abhängig von kurzfristigen Konjunkturdaten. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧾 Fazit: EUR/USD profitiert von institutioneller Unsicherheit Diese Trading Idee im Forex Trading nutzt eine seltene, aber marktbewegende Konstellation: Zweifel an der Unabhängigkeit der Federal Reserve. Solange die politische Unsicherheit anhält, bleibt der US-Dollar anfällig für weitere Abgaben. EURUSD Forex Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder.

