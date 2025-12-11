BÖRSE HEUTE: US-Märkte stabilisieren sich – Disney-Deal, NATGAS-Korrektur & starke Edelmetalle (11.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze

Börse heute: US-Indizes erholen sich trotz Oracle-Schock 📈

Die Börse heute zeigt sich robust: Nachdem Technologieaktien durch den massiven Ausverkauf bei Oracle unter Druck geraten waren, konnten sich die US-Märkte deutlich stabilisieren. Während der S&P 500 leicht im Plus notiert, verliert der Nasdaq 100 noch etwa 0,6 %, und der Russell 2000 gewinnt 1,1 %.

Damit rückt die Börse aktuell wieder stärker ins Gleichgewicht, obwohl die Marktstimmung weiterhin von großen Einzelmeldungen und Unternehmenszahlen bestimmt wird.

Key Takeaways 🔑

US-Märkte stabilisieren sich, obwohl Oracle zeitweise –15 % fiel. Starke Einzelmeldungen dominieren: Disney-OpenAI-Deal, Eli-Lilly-Daten, NATGAS-Korrektur. Edelmetalle glänzen: Silber auf Rekordhoch, Gold +1,3 %, Euro auf Mehrmonatshoch.

US-Märkte im Überblick: Erholung nach Tech-Sell-off 📉➡️📈

Der Auslöser der heutigen Turbulenzen war der kräftige Kursrückgang von Oracle, dessen Aktie 9 % fiel und intraday sogar –15 % erreichte.

Die Gründe:

verhaltenes Umsatzwachstum

hohe Investitionen in KI

Zweifel am Leverage-Management

Trotzdem gelang es den großen Indizes, einen Großteil der Verluste wieder gutzumachen.

Im Fokus nach Börsenschluss:

Broadcom

Costco

Lululemon Athletica

Alle drei präsentieren heute ihre Quartalsergebnisse – potenziell marktbewegend für die Börse heute.

Disney überrascht mit Milliardeninvestition in OpenAI 🎬🤖

Die Börse aktuell reagiert positiv auf eine der größten KI-Meldungen des Tages:

Disney investiert 1 Mrd. USD in OpenAI

wird erster großer Lizenzpartner für die Sora-Plattform

über 200 animierte Charaktere aus Disney-, Marvel-, Pixar- und Star-Wars-Universen werden verfügbar

Diese Kooperation soll KI-generierte Videoinhalte ermöglichen und sogar User-Generated Content auf Disney+ integrieren.

Eli Lilly: Neue Studiendaten sorgen für Aufsehen 💊📈

Eli Lilly meldet beeindruckende Phase-III-Ergebnisse seines neuen Medikaments Retatrutide:

23 % durchschnittlicher Gewichtsverlust über 68 Wochen

fast 29 % in der höchsten Dosierungsgruppe

Eine starke Meldung, die die Gesundheitsbranche an der Börse heute bewegt.

NATGAS Preis bricht ein: –9 % trotz bullisher EIA-Daten 🔥📉

Der NATGAS Preis fällt deutlich und testet Unterstützungen um 4,2 USD/MMBTU.

Dies geschieht trotz eines starken EIA-Berichts, der eigentlich bullish gewesen wäre.

Gründe:

Markt fokussiert auf künftige Nachfrage

schwache spekulative Unterstützung

veränderte Wetterprognosen

Ein wichtiger Punkt in den heutigen Rohstoff-Bewegungen der Börse aktuell.

US-Arbeitsmarkt: Jobless Claims springen deutlich an 📊📉

Nach dem Datenausfall während des Government Shutdown kam es zu einem starken Rebound:

Erstanträge +44.000 – größter Anstieg seit 2020

Höchster Wert seit September

Dies sorgt für neue Diskussionen über die Entwicklung des US-Arbeitsmarkts.

Forex Markt: Euro & Schweizer Franken dominieren 💶📈

Der Devisenmarkt zeigt heute klare Trends:

EURUSD steigt auf das höchste Niveau seit Anfang Oktober

CHF ebenfalls stark

AUD und USD mit deutlichen Verlusten

Ein klarer Risikotrend an der Börse aktuell.

Edelmetalle glänzen: Silber auf Rekordhoch, Gold stark 🪙🚀

SILBER +4 % , erreicht neue historische Höchststände

GOLD +1,3 %

Starke Safe-Haven-Ströme unterstützen die Edelmetallmärkte.

Kryptomarkt: Bitcoin weiter unter Druck ₿📉

Bitcoin fällt weiter und kostet aktuell:

90.680 USD

Damit bleiben Kryptowährungen heute klar schwächer als traditionelle Märkte.

Fazit: Die Börse heute zeigt Erholung – aber Unsicherheit bleibt ⚖️📊

Die Börse heute präsentiert sich trotz starker Einzelbelastungen erstaunlich widerstandsfähig.

Treiber der Marktbewegungen sind weiterhin:

Tech-Schwäche durch Oracle

starke Unternehmensnews ( Disney , Lilly )

volatile Rohstoff- & Edelmetallmärkte

auffällige Bewegungen im Forex-Sektor

Kurz gesagt:

Die Börse aktuell bleibt dynamisch – mit einer Mischung aus Risiken, Chancen und deutlichen Divergenzen zwischen den Sektoren.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!