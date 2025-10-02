BÖRSE HEUTE: US-Shutdown lähmt Märkte (02.10.2025)

Einleitung Die Börse heute zeigt sich trotz geopolitischer und politischer Unsicherheiten erstaunlich stabil. Ein anhaltender US-Government Shutdown sorgt jedoch dafür, dass sich Investoren zurückhalten und kaum Kaufdynamik entsteht. Während die US-Indizes größtenteils seitwärts tendierten, konnten europäische Leitindizes wie der DAX leicht zulegen. In dieser Übersicht werfen wir einen detaillierten Blick auf die Börse aktuell und die wichtigsten Markttreiber. ✅ Drei Key Takeaways US-Börse unter Druck durch Shutdown Der Dow Jones und der S&P 500 bewegten sich kaum (+/-0,05 %).

Lediglich der Nasdaq 100 konnte mit einem Plus von 0,30 % punkten.

Der politische Stillstand in Washington belastet die Kaufbereitschaft der Anleger. Europa zeigt relative Stärke Der DAX und der CAC40 legten jeweils +0,9 % zu.

Der EuroStoxx 50 schloss bei +0,8 % .

Schwächer zeigten sich hingegen Mailand (-0,1 %), London (-0,35 %) und Madrid (-0,5 %). 💱 Devisen & Rohstoffe im Fokus Der US-Dollar-Index beendete seine viertägige Verlustserie und gewann +0,15 % .

Nordische Währungen wie NOK und SEK gerieten wegen fallender Ölpreise unter Druck.

