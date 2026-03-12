- Starke Quartalszahlen
- KI-Cloud als Wachstumstreiber
- Optimistische Prognose
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Oracle Aktie nach starken Quartalszahlen im Fokus: Cloud- und KI-Geschäft wächst stark – jetzt Aktien kaufen?
Die Oracle Aktie sorgt aktuell für Aufmerksamkeit an der Börse. Der US-Softwarekonzern überzeugte mit starken Quartalszahlen und hob gleichzeitig seine langfristige Umsatzprognose an. Besonders das boomende Cloud- und KI-Geschäft treibt das Wachstum des Unternehmens voran.
Nach Veröffentlichung der Ergebnisse legte die Oracle Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 10 % zu. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist die Oracle Aktie aktuell eine Chance für Investoren, die Technologie-Aktien kaufen möchten?
► Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL.US
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geschrieben von Jens Klatt
🔎 Drei Key Takeaways zur Oracle Aktie
✅ Starke Quartalszahlen: Gewinn und Umsatz über Erwartungen.
🤖 KI-Cloud als Wachstumstreiber: Cloud-Infrastruktur wächst stark.
📈 Optimistische Prognose: Umsatzprognose für 2027 deutlich erhöht.
📊 Quartalszahlen: Oracle übertrifft Erwartungen
Oracle konnte im letzten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen.
Die wichtigsten Zahlen im Überblick:
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Gewinn je Aktie: 1,79 USD (bereinigt)
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Analystenerwartung: 1,70 USD
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Umsatz: 17,19 Milliarden USD
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Erwartung: 16,91 Milliarden USD
Der Gesamtumsatz stieg im dritten Quartal um 22 % im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig erhöhte sich der Nettogewinn von 2,94 Milliarden USD auf 3,72 Milliarden USD.
Diese Entwicklung zeigt, dass die Oracle Aktie weiterhin stark vom wachsenden Cloud-Geschäft profitiert.
☁️ Cloud-Geschäft wächst rasant
Ein zentraler Wachstumstreiber für Oracle ist das Cloud-Segment.
Das Unternehmen erzielte im Cloud-Bereich:
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8,9 Milliarden USD Umsatz
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+44 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Besonders stark entwickelte sich die Cloud-Infrastruktur, deren Umsatz auf 4,9 Milliarden USD anstieg – ein Wachstum von 84 %.
Zu den Kunden gehören große Unternehmen wie:
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Air France-KLM
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Lockheed Martin
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SoftBank
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Activision Blizzard
Diese Entwicklung zeigt, wie stark Unternehmen weltweit in Cloud- und KI-Infrastruktur investieren.
🤖 KI-Infrastruktur treibt Nachfrage
Oracle profitiert stark vom Boom rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren.
Große Technologieunternehmen investieren massiv in KI-Infrastruktur. Oracle stellt dafür Cloud-Plattformen, Datenbanken und Rechenleistung bereit.
Unter anderem arbeitet Oracle an Infrastrukturprojekten für KI-Unternehmen wie OpenAI und baut neue Rechenzentren, um die steigende Nachfrage zu bedienen.
📈 Optimistischer Ausblick bis 2027
Das Management hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf rund 90 Milliarden USD an.
Damit liegt die Prognose deutlich über den Analystenschätzungen von etwa 86,6 Milliarden USD.
Für das kommende Quartal erwartet Oracle:
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Gewinn je Aktie: 1,92–1,96 USD
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Umsatzwachstum: 19–20 %
Diese Prognosen deuten darauf hin, dass die Oracle Aktie langfristig vom KI- und Cloud-Boom profitieren könnte.
⚠️ Risiken für Anleger
Trotz der starken Zahlen gibt es auch Herausforderungen.
Zu den wichtigsten Risiken gehören:
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hohe Investitionen in KI-Infrastruktur
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negativer freier Cashflow von über 13 Milliarden USD
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starker Wettbewerb mit Cloud-Anbietern wie Amazon und Microsoft
Zudem ist die Oracle Aktie seit ihrem Hoch im September um mehr als 50 % gefallen, was die Unsicherheit im Technologiesektor widerspiegelt.
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🏁 Fazit: Oracle Aktie als Profiteur des KI-Booms?
Die Oracle Aktie bleibt ein spannender Wert im Technologie- und Cloud-Sektor.
✔️ starkes Wachstum im Cloud-Geschäft
✔️ steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur
✔️ optimistische langfristige Umsatzprognose
❗ hohe Investitionen und starker Wettbewerb bleiben Risiken.
Für langfristige Anleger, die auf Cloud-Technologie und künstliche Intelligenz setzen und gezielt Technologie-Aktien kaufen, könnte die Oracle Aktie weiterhin interessant sein.
Oracle Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Oracle Aktie
📊 Was macht Oracle?
Oracle ist ein US-Technologieunternehmen, das sich auf Datenbanksoftware, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware spezialisiert hat. Besonders im Bereich Cloud-Computing und künstliche Intelligenz wächst das Unternehmen stark.
☁️ Warum steht die Oracle Aktie im Fokus?
Die Oracle Aktie steht im Fokus der Anleger, weil das Unternehmen stark vom Boom rund um Cloud-Computing und KI-Infrastruktur profitiert. Große Unternehmen nutzen zunehmend Oracles Cloud-Plattformen für Datenbanken und Rechenzentren.
📈 Wie entwickeln sich Umsatz und Gewinn von Oracle?
Oracle konnte zuletzt sowohl Umsatz als auch Gewinn über den Erwartungen der Analysten melden. Besonders das Cloud-Geschäft wächst stark und treibt die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens.
🤖 Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für Oracle?
Oracle baut seine Cloud-Infrastruktur gezielt für KI-Anwendungen und Rechenzentren aus. Unternehmen aus verschiedenen Branchen nutzen diese Infrastruktur, um KI-Modelle zu trainieren und große Datenmengen zu verarbeiten.
🛒 Sollte man die Oracle Aktie jetzt kaufen?
Ob Anleger die Oracle Aktie kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Das Unternehmen profitiert vom Wachstum im Cloud- und KI-Sektor, steht jedoch auch im Wettbewerb mit großen Technologieunternehmen wie Amazon und Microsoft.
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