Nasdaq Prognose heute: Aktuelle Nasdaq Analyse für Donnerstag, 12.03.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.023 Punkten. Bis zum späten Vormittag stellte sich zunächst etwas Schwäche ein. Der Index konnte sich aber stabilisieren und zunächst seitwärts laufen. Am Nachmittag zogen die Notierungen moderat an. Das Tageshoch wurde mit Aufnahme des offiziellen Handels im Rahmen eines Spikes formatiert. Die Bewegung wurde direkt wieder abverkauft, der Index setzte in die Box zurück, die er im Rahmen des Frühhandels nach Süden aufgelöst hat.

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🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

Technisches Bild bleibt angeschlagen

Der Nasdaq ist im kurzfristigen Handel unter wichtige Durchschnittslinien gefallen. Besonders relevant ist der Bruch der SMA200 im Stundenchart , was das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht, solange der Index diese Marke nicht zurückerobert.

Mehrfaches Scheitern an der SMA200 im 4h-Chart

Im übergeordneten Chart ist der Nasdaq bereits dreimal an der SMA200 bei rund 25.082 Punkten gescheitert . Mit jedem weiteren Fehlausbruch steigt die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Korrektur.

Kurzfristige Stabilisierung möglich, aber Widerstände bleiben stark

Oberhalb von 24.794 Punkten könnte sich eine Erholung bis in den Bereich 25.000–25.100 Punkte entwickeln. Erst oberhalb dieser Zone würde sich die kurzfristige Nasdaq Prognose wieder deutlicher aufhellen.

Nasdaq Rückblick – Marktbewegung vom Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.023 Punkten. Im frühen Handel zeigte sich zunächst Schwäche, bevor sich der Index stabilisieren und in eine Seitwärtsphase übergehen konnte.

Am Nachmittag setzte eine moderate Aufwärtsbewegung ein. Das Tageshoch wurde unmittelbar zum offiziellen Handelsstart im Rahmen eines Spikes erreicht, diese Bewegung wurde jedoch schnell wieder verkauft. In der Folge fiel der Index erneut in die zuvor im Frühhandel gebildete Range zurück.

Wichtige Marktdaten vom 11.03.

11.03. 10.03. Tageshoch 25.161 25.198 Tagestief 24.858 24.876 Tagesschluss 24.967 24.964 Range 303 Punkte 322 Punkte

Nasdaq Analyse – Technisches Chartbild

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Der Nasdaq startete gestern unter der SMA20 (24.866 Punkte) in den Handel. Der Chart zeigt deutlich, dass der Index bis in den Nachmittag hinein unter diesem Durchschnitt notierte, sich jedoch mehrfach an der SMA50 (24.957 Punkte) stabilisieren konnte.

Der kurzfristige Ausbruch über die SMA20 war nicht nachhaltig. Der Index fiel erneut zurück und testete wieder die SMA50.

Im Zuge der Schwäche im Frühhandel wurde zudem die SMA200 (24.816 Punkte) aufgegeben.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt.

Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Mögliche Zielbereiche auf der Unterseite liegen zunächst bei:

24.550 / 24.530 Punkten

24.350 Punkten

Erholungen könnten zunächst bis zur SMA200 führen. Erst wenn sich der Nasdaq per Stundenschluss wieder über diese Marke schiebt und anschließend auch SMA20 und SMA50 zurückerobert, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

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Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart wird deutlich, dass der Nasdaq im Zuge der letzten Aufwärtsbewegung mehrfach an der SMA200 (25.082 Punkte) gescheitert ist.

Der Index prallte bereits zum dritten Mal an dieser wichtigen Durchschnittslinie ab. Mit jedem gescheiterten Versuch steigt statistisch die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Rücksetzers.

Genau dieses Szenario bestätigte sich im gestrigen Handel:

Rückfall unter SMA20 (24.842 Punkte)

Rückfall unter SMA50 (24.816 Punkte)

Damit hat sich auch das übergeordnete Chartbild eingetrübt.

Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

Erholungen könnten zunächst bis zur SMA20 und SMA50 laufen. Beide Linien liegen aktuell eng beieinander, weshalb für einen nachhaltigen Ausbruch Momentum und Dynamik erforderlich sind.

Gelingt dieser Move, wäre erneut ein Anlauf an die SMA200 möglich.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral bis bärisch

Nasdaq Prognose für heute (12.03.2026)

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.794 Punkten und damit 229 Punkte über dem Niveau vom gestrigen Morgen.

Long Szenario

Kann sich der Nasdaq über 24.794 Punkten stabilisieren, könnten folgende Ziele erreicht werden:

24.809 / 24.811

24.828 / 24.830

24.855 / 24.857

24.879 / 24.881

24.901 / 24.903

24.923 / 24.925

25.042 / 25.044

25.059 / 25.061

25.083 / 25.085

25.101 / 25.103

Darüber wären weitere Zielbereiche:

25.117 / 25.119

25.133 / 25.135

25.148 / 25.150

25.171 / 25.173

25.188 / 25.190

25.211 / 25.213

25.232 / 25.234

25.257 / 25.259

25.278 / 25.280

25.293 / 25.295

25.310 / 25.312

25.327 / 25.329

25.345 / 25.347

25.361 / 25.363

Short Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.794 Punkten halten, könnten folgende Unterstützungen aktiviert werden:

24.775 / 24.773

24.751 / 24.749

24.728 / 24.726

24.710 / 24.708

24.697 / 24.695

24.677 / 24.675

24.651 / 24.649

24.630 / 24.628

24.611 / 24.609

24.590 / 24.588

24.571 / 24.569

24.550 / 24.548

24.535 / 24.533

24.518 / 24.516

24.499 / 24.497

24.480 / 24.478

Unterhalb dieser Zone wären weitere Ziele:

24.463 / 24.461

24.445 / 24.443

24.428 / 24.426

24.411 / 24.409

24.390 / 24.388

24.365 / 24.363

24.348 / 24.346

24.329 / 24.327

24.310 / 24.312

24.294 / 24.292

24.268 / 24.266

24.253 / 24.251

24.233 / 24.231

24.215 / 24.213

24.199 / 24.197

24.178 / 24.176

Wichtige Nasdaq Marken

Widerstände

24.816 / 24.842 / 24.866

24.957

25.082

25.214

25.381

25.454 / 25.477

25.552

Unterstützungen

24.689

24.584

24.495 / 24.413

24.311

24.220

Tagesprognose Nasdaq

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgendes Szenario:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange:

24.611 / 24.443 Punkte bis 24.881 / 25.044 Punkte

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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was zeigt die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet kurzfristig auf ein leicht negatives bis neutrales Marktbild hin. Solange der Index unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA200 im kurzfristigen Chart notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Welche Marken sind in der aktuellen Nasdaq Analyse besonders wichtig?

Wichtige Widerstände liegen aktuell bei 24.957 Punkten, 25.082 Punkten sowie im Bereich 25.214 Punkte. Auf der Unterseite gelten 24.689 Punkte, 24.584 Punkte und 24.495 Punkte als zentrale Unterstützungen.

Warum ist die SMA200 in der Nasdaq Analyse so wichtig?

Die SMA200 gilt als einer der wichtigsten technischen Indikatoren für den mittelfristigen Trend. In der aktuellen Nasdaq Analyse ist der Index mehrfach an dieser Linie gescheitert, was auf einen starken Widerstand und eine mögliche Korrekturphase hinweist.

Wie ist die kurzfristige Nasdaq Prognose einzuschätzen?

Kurzfristig bleibt das Chartbild angeschlagen. Erst wenn der Nasdaq wieder über die wichtigen gleitenden Durchschnitte steigt, würde sich das technische Bild deutlich aufhellen.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq Prognose besonders stark?

Neben der technischen Nasdaq Analyse spielen auch Makrodaten, Zinserwartungen der US-Notenbank, Unternehmenszahlen großer Technologiekonzerne sowie die allgemeine Risikostimmung an den Aktienmärkten eine wichtige Rolle.

Welche Tagesrange wird aktuell für den Nasdaq erwartet?

Auf Basis der aktuellen Analyse wird eine mögliche Tagesrange zwischen etwa 24.443 Punkten und 25.044 Punkten erwartet. Diese Einschätzung basiert auf der aktuellen Vorbörse und den technischen Marken im Chart.