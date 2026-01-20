BÖRSE HEUTE: US- und Europa-Märkte fallen, Zolldrohungen sorgen für Unsicherheit (20.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell unter Druck, ausgelöst durch eskalierende politische Spannungen.

Neue Zolldrohungen der USA sorgen für globale Risikoaversion.

Gold und Silber profitieren, während der US-Dollar deutlich verliert.

📉🌍 Börse heute: Märkte unter Druck – Handelskonflikt belastet Börse aktuell Die Börse heute zeigt sich deutlich schwächer. US-Index-Futures gehen überwiegend mit Verlusten aus dem Handel, belastet durch eine breite Verkaufswelle infolge zunehmender Spannungen zwischen den USA und Europa. Besonders der S&P 500 steht unter Druck und verliert rund 0,8 %, während Nasdaq und Dow Jones mit jeweils etwa -0,6 % etwas moderater nachgeben. ✅ Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick 📉 Börse aktuell unter Druck, ausgelöst durch eskalierende politische Spannungen. ⚠️ Neue Zolldrohungen der USA sorgen für globale Risikoaversion. 💎 Gold und Silber profitieren, während der US-Dollar deutlich verliert. ⚠️Handelsstreit eskaliert – Politische Risiken dominieren die Börse aktuell Hauptbelastungsfaktor ist eine neue Drohung von Donald Trump, zusätzliche Zölle in Höhe von 10 % auf Länder zu verhängen, die militärische Einheiten nach Grönland entsandt haben. Diese Zölle sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den Verkauf der Insel an die USA abgeschlossen ist. Die Reaktion aus Europa fiel deutlich aus: 🏛️ Das Europäische Parlament blockierte die Ratifizierung des im Sommer unterzeichneten Handelsabkommens mit den USA

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, ein wirtschaftlicher Wettbewerb mit den USA dürfe nicht auf eine Unterordnung Europas hinauslaufen Diese Entwicklungen sorgen für erhöhte Unsicherheit und belasten die Börse aktuell spürbar. 🏦📊 Unternehmensnews: Banken solide – Medienbranche in Bewegung 💰 U.S. Bancorp überzeugt mit starken Zahlen Die U.S. Bancorp übertraf die Erwartungen im vierten Quartal deutlich: Umsatz: 6,97 Mrd. USD

Gewinn: +18 % auf 2,17 Mrd. USD

Nettozinsertrag: 4,9 Mrd. USD

Marge stabil bei 3,15 % Das Management rechnet für 2026 mit stabilem, moderatem Wachstum. 🎬 Netflix plant Milliarden-Deal Netflix hat sein Gebot über 82,7 Mrd. USD für die Studio- und Streaming-Assets von Warner Bros. Discovery auf ein reines Barangebot umgestellt. Der Preis bleibt bei 27,75 USD je Aktie, um den Deal zu vereinfachen und eine rasche Abstimmung der Aktionäre zu ermöglichen. 📉 Europa schwach – EZB-Aussagen stützen den Euro Auch die europäischen Börsen schlossen deutlich im Minus: Madrid (SPA35) : -1,7 %

Frankfurt (DAX) : -1,35 %

Paris (CAC 40) : -0,65 %

London (FTSE 100): -0,75 % Gleichzeitig sorgte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel für Unterstützung des Euro. Er erklärte, die EZB sei nahe am Ziel der Preisstabilität, was dem Euro zusätzlichen Rückenwind verlieh. 💱💎 Devisen & Rohstoffe: Dollar schwach, Edelmetalle gefragt Der US-Dollar-Index fällt um 0,6 %, da der sogenannte „Sell America“-Trade zurückkehrt – ein gleichzeitiger Abverkauf von US-Aktien, Anleihen und dem Dollar. 💶 Euro : +0,75 % auf 1,1732

S chweizer Franken : stärkste Währung des Tages

Yen profitiert kaum, da politische Unsicherheit in Japan (Parlamentsauflösung) belastet Politische Unsicherheit treibt Anleger in sichere Häfen: 🥇 Gold : +1,9 % auf 4.760 USD

🥈 Silber: +0,2 % auf 94,45 USD 🧾 Fazit: Börse heute von Politik dominiert Die Börse heute wird klar von geopolitischen Risiken bestimmt. Solange der Konflikt zwischen den USA und Europa anhält, dürfte die Volatilität hoch bleiben. Anleger setzen verstärkt auf sichere Häfen, während Risikoassets weiter unter Druck stehen könnten. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.