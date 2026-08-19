Börse heute: USA-Anleihen-Käufe bringen Erholung bei Börse Aktuell 📈

Das Wichtigste in Kürze Anleihen-Käufe stützen Aktien: US-Finanzminister Scott Bessent verdoppelt die Rückkäufe langlaufender US-Staatsanleihen, was die Renditen drückt und Aktien eine mögliche Entlastung bietet.

Moderna mit Kursexplosion: Positive Phase-3-Studienergebnisse für einen personalisierten Krebsimpfstoff lassen die Aktie um über 150 % steigen (Zulassung für 2027 angestrebt).

Gold und Währungen: Der Goldpreis klettert um knapp 3,5 %, während der US-Dollar um 0,8 % nachgibt und der polnische WIG20 (+1,7 %) Europa anführt.

An der Börse heute sorgen angekündigte Anleiherückkäufe der US-Regierung für eine spürbare Erholung an den Aktienmärkten. Während der S&P 500 und der Dow Jones ins Plus drehen, bewegen eine spektakuläre Kursexplosion bei Moderna (+150 %) sowie ein deutlicher Anstieg des Goldpreises die Gemüter bei Börse Aktuell. 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Anleihen-Käufe stützen Aktien: US-Finanzminister Scott Bessent verdoppelt die Rückkäufe langlaufender US-Staatsanleihen, was die Renditen drückt und Aktien eine mögliche Entlastung bietet.

Moderna mit Kursexplosion: Positive Phase-3-Studienergebnisse für einen personalisierten Krebsimpfstoff lassen die Aktie um über 150 % steigen (Zulassung für 2027 angestrebt).

Gold und Währungen: Der Goldpreis klettert um knapp 3,5 %, während der US-Dollar um 0,8 % nachgibt und der polnische WIG20 (+1,7 %) Europa anführt. 🏛️ Anleiherückkäufe drücken Renditen: Rückenwind für Börse heute 💵 Hauptauslöser für die jüngste Marktbewegung an der Börse heute sind die Pläne von US-Finanzminister Scott Bessent. Das US-Finanzministerium wird seine Rückkaufmaßnahmen für langfristige US-Staatsanleihen ab dem 9. September verdoppeln. Die Maßnahme läuft vorerst bis zum 4. November, wenn die neuen Quartalspläne vorgelegt werden. Rendite-Rückgang: Die Ankündigung führte zu spürbaren Renditeabschlägen über die gesamte Zinskurve hinweg, was am langen Ende besonders ausgeprägt war.

Vorteile für Aktien: Sinkende Renditen verringern die Attraktivität von Anleihen als sichere Anlagealternative und führen zu einer möglichen Senkung der Unternehmensfinanzierungskosten.

Einordnung: Trotz des Rückgangs notieren die Renditen 30-jähriger US-Anleihen weiterhin knapp unter ihren Mehrjahreshöchstständen (weniger als 14 Basispunkte Abstand). Eine dauerhafte Trendwende bleibt ohne weitere Impulse daher vorerst abzuwarten. 🚀 Einzelwerte im Fokus: MRNA-Explosion und Estee Lauder bei Börse Aktuell 📊 An den US-Aktienmärkten drehten der S&P 500 (+0,3 %) und der Dow Jones (+0,2 %) ins Plus, während der Nasdaq 100 (-0,1 %) knapp behauptet tendierte. Bei Börse Aktuell dominierten zwei Einzelwerte das Geschehen: Moderna (+150 %): Erfolgreiche Studienergebnisse für einen personalisierten Krebsimpfstoff in Kombination mit Keytruda von Merck reduzierten das Melanom-Wiederauftreten deutlich. CEO Stephane Bancel hält eine mögliche Zulassung bereits für das Jahr 2027 für realistisch.

Estee Lauder (+17 %): Der Kosmetikkonzern übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen, kehrte zu positivem Umsatzwachstum zurück und hob die Prognose für die operative Marge an. Ein geplanter Stellenabbau von 10.000 Jobs stützt die Rentabilität.

Europäische Märkte: Der deutsche DAX und der französische CAC40 schlossen nahezu unverändert, während der spanische IBEX 35 nachgab (-0,4 %). Der polnische WIG20 stach mit einem Plus von 1,7 % positiv hervor. 🎯 Fazit Die Entwicklungen an der Börse heute zeigen, wie sensibel die Aktienmärkte auf Entlastungsschritte am Anleihemarkt reagieren. Die verdoppelten Anleiherückkäufe der US-Regierung nehmen kurzfristig Druck von den Zinsen und schaffen ein mögliches positives Umfeld für Risikoaktiven. In Kombination mit fulminanten Einzelergebnissen wie bei Moderna präsentiert sich die Börse Aktuell nach anfänglichen Verlusten insgesamt gut behauptet. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu Börse heute und Börse Aktuell Warum stiegen die US-Aktienindizes an der Börse heute? Die Ankündigung verdoppelter US-Staatsanleiherückkäufe durch Finanzminister Scott Bessent ließ die Anleiherenditen sinken, was Aktien eine mögliche Erleichterung verschaffte. Was trieb die Aktie von Moderna bei Börse Aktuell so extrem an? Moderna meldete positive späte Studienergebnisse für einen personalisierten Krebsimpfstoff, deren Zulassung das Management für 2027 anstrebt. Wie entwickelten sich Rohstoffe und Währungen an der Börse heute? Der Goldpreis legte um knapp 3,5 % zu, während der US-Dollar um 0,8 % nachgab und die weltweiten Aktienmärkte stützte.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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