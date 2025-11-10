Börse heute: USDCHF fällt nach Handelsdeal-News

An der Börse heute steht das Währungspaar USDCHF im Fokus: Der Kurs fällt um 0,15 %, nachdem Berichte über ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und der Schweiz bekannt wurden.

Demnach soll der bisherige Rekordzoll von 39 % auf Schweizer Exporte auf 15 % gesenkt werden – das gleiche Niveau, das auch für die Europäische Union gilt.

► USDCHF WKN: 965281 | ISIN: XC0009652816 | Ticker: USDCHF

🧠 Drei Key Takeaways

🤝 Mögliches Handelsabkommen: USA und Schweiz stehen kurz vor einer Zollsenkung von 39 % auf 15 %.

💸 Starker Franken belastet Exporte: Der CHF hat sich 2025 um fast 12 % gegenüber dem USD aufgewertet.

📉 Technisches Signal: USDCHF bricht unter die 10- und 30-Perioden-EMAs – kurzfristiger Abwärtstrend bestätigt.

Handelsdeal sorgt für Bewegung an den Devisenmärkten 🌍

Laut einem Bloomberg-Bericht könnten die USA und die Schweiz das Abkommen innerhalb der nächsten zwei Wochen unterzeichnen. Offiziell wurde dies jedoch noch nicht bestätigt.

Der im August eingeführte Strafzoll von 39 % war der höchste, den die USA je gegen ein Industrieland verhängt haben.

Begründet wurde er mit einem Handelsdefizit von über 40 Milliarden USD, das vor allem durch Exporte von Chemieprodukten, Maschinen, Pharmazeutika und Gold entstanden sei.

Ein erfolgreicher Deal würde die Wettbewerbsfähigkeit Schweizer Produkte in den USA wieder verbessern und für Entlastung bei exportorientierten Unternehmen sorgen.

Frankenstärke und niedrige Inflation belasten die SNB 💰

Die Schweizer Währung hat sich 2025 bislang um fast 12 % gegenüber dem US-Dollar aufgewertet – ein deutliches Zeichen für Kapitalflucht in sichere Häfen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Gleichzeitig bleibt die Inflation extrem niedrig:

Zuletzt lag die CPI-Inflation bei 0,1 % (Konsens: 0,3 %).

Diese Entwicklung zwingt die Schweizerische Nationalbank (SNB), ihre Zinspolitik nahe Null beizubehalten.

Die Kombination aus starkem Franken und niedriger Inflation belastet die Exportwirtschaft zusätzlich – ein Handelsdeal mit den USA könnte daher dringend benötigte Entlastung bringen.

📊 Technische Analyse: USDCHF unter Druck 📉

Aus technischer Sicht hat das Währungspaar USDCHF auf dem H1-Chart die 10- und 30-Perioden-EMA nach unten durchbrochen.

Das deutet auf weiteren kurzfristigen Abwärtsdruck hin.

Ein mögliches Kursziel liegt bei 0,8950, während der nächste Widerstand bei 0,9050 zu finden ist.

Solange der Kurs unter den gleitenden Durchschnitten bleibt, bleibt die Tendenz bärisch.

💬 Fazit – Börse aktuell: USDCHF reagiert auf geopolitische Signale ⚖️

Der USDCHF Kurs reagiert empfindlich auf die neuen Handelsgespräche zwischen den USA und der Schweiz.

Ein erfolgreicher Deal könnte kurzfristig den Franken stärken, langfristig jedoch positive Effekte für die Exportwirtschaft bringen.

Für Trader bietet das Währungspaar derzeit interessante Kurzfrist-Chancen, bleibt jedoch anfällig für politische Schlagzeilen und SNB-Entscheidungen.