BÖRSE HEUTE: Wall Street auf Rekordhoch – Oracle +39 %, Gold glänzt (10.09.2025)

📊 Börse aktuell & BÖRSE HEUTE: Wall Street auf Rekordkurs – Oracle stark, NIO schwächelt 📰 Einleitung Die BÖRSE HEUTE startet mit neuer Dynamik: Die großen US-Indizes erreichen tägliche Rekordhochs, trotz einer historischen Korrektur der US-Arbeitsmarktdaten. Während die Börse aktuell von Zinssenkungshoffnungen profitiert, bleibt die geopolitische Lage in Europa angespannt. Auch Rohstoffe und Kryptowährungen zeigen Bewegung. 📌 Key Takeaways US-Indizes: S&P 500 +0,25 %, Nasdaq 100 +0,05 %, Dow Jones +0,4 % – Techs wie Oracle treiben die BÖRSE HEUTE. Makrodaten: U.S. PPI-Inflation im August nur +2,6 % statt erwarteten +3,3 % → höhere Chancen für Fed-Zinssenkungen im September. Börse aktuell: Geopolitische Spannungen in Europa belasten WIG20 (-1 %), während Gold ein neues Hoch bei 3.660 USD erreicht. 💹 US-Märkte: Rekorde trotz Job-Schock S&P 500 steigt um 0,25 % , Nasdaq 100 schließt leicht im Plus mit 0,05 % , nachdem er zuvor die Marke von 24.000 Punkten überschritten hatte.

Dow Jones (US30) legt um 0,4 % zu.

Treiber: Starke Technologieaktien, allen voran Oracle, das nach Zahlen um fast 40 % zulegte. 📈 Wirtschaftsdaten & Fed-Erwartungen US-PPI August 2025 : nur +2,6 % YoY , deutlich unter den erwarteten +3,3 % .

Monatsbasis : -0,1 % statt +0,3 % Anstieg.

Arbeitsmarkt : Historische Korrektur – 911.000 weniger Jobs bis März 2025 (größte Revision der BLS-Geschichte).

Markterwartungen: Fast sichere Fed-Zinssenkung im September, insgesamt bis zu 3 Senkungen 2025 möglich. 🌍 Europa & Geopolitik FRA40, EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE und NEXT BIOTECH legen zwischen +0,3 % und +0,8 % zu.

WIG20 verliert knapp 1 % , belastet durch geopolitische Spannungen nach dem Abschuss russischer Drohnen über polnischem Gebiet – ein beispielloser Vorfall auf NATO-Territorium .

Diskussion über mögliche neue Russland-Sanktionen sorgt für Nervosität an der Börse aktuell. 🏢 Unternehmens-News aus den USA Oracle (ORCL.US) : +39 % nach starken Quartalszahlen ( 14,9 Mrd. USD Umsatz, +12 % YoY, EPS 1,47 USD ). Großaufträge mit OpenAI, Meta, NVIDIA & AMD treiben den Rekord-Auftragsbestand auf 455 Mrd. USD (+359 % YoY) .

Asset Entities (ASST.US) : +30 % nach Fusion mit Strive Asset Management – erstes börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf Bitcoin-Investments .

NIO (NIO.US) : -9,4 % nach 1 Mrd. USD Aktienemission (181,8 Mio. neue Aktien, 11,3 % Abschlag).

TSMC : Rekordumsatz im August 2025 mit 11 Mrd. USD (+33 % YoY) dank starker Nachfrage nach AI-Chips .

Inditex: Umsatz im H1 2025 bei 18,36 Mrd. € (+1,6 % YoY), stabile Bruttomarge 58,3 %, gute Resonanz an der Börse. ⚖️ Rohstoffe & Krypto-Märkte ÖL-Preis : Leichte Verluste trotz gestiegener US-Lagerbestände (+3,94 Mio. Barrel, erwartet war -1 Mio.).

Benzin & Destillate : Vorräte ebenfalls gestiegen.

Gold : Rally setzt sich fort, neues Hoch bei 3.660 USD/Unze .

Kakao : +1,5 % nach 10-Monats-Tief.

Natural Gas (NATGAS) : fällt über 2 % auf ca. 3 USD/MMBtu .

