BÖRSE HEUTE: Wall Street erholt sich – Gold stark, Bitcoin nahe 120.000 USD (01.10.2025)

📊 Börse heute & Börse aktuell: Wall Street erholt sich trotz Shutdown-Risiken Einleitung Die Börse heute zeigt sich robust: Die Futures an der Wall Street konnten ihre Verluste aus der asiatischen Sitzung vollständig ausgleichen. Der S&P 500 steigt um 0,24 %, während der Nasdaq 100 um 0,42 % zulegt. Trotz der politischen Unsicherheit rund um den drohenden US-Government Shutdown bleibt die Börse aktuell vergleichsweise stabil. 🔑 Key Takeaways Wall Street erholt sich: US-Indizes drehen ins Plus, trotz schwacher Arbeitsmarktdaten und Shutdown-Risiken.

Gold glänzt: Mit über 16 % Quartalsplus nähert sich der Preis der Marke von 3.900 USD je Unze.

Krypto stark: Bitcoin kurz vor 120.000 USD, Ethereum steigt über 4.300 USD. Börse USA: Shutdown & Arbeitsmarkt im Fokus Politischer Stillstand: Republikaner und Demokraten streiten weiter über ein neues Budget. Bis zu 750.000 Staatsbedienstete könnten in den Zwangsurlaub geschickt werden.

ADP-Arbeitsmarktdaten: -32.000 Jobs im September – schwächster Wert seit Januar 2021.

NFP-Bericht : Könnte wegen der Schließung des Arbeitsministeriums nicht veröffentlicht werden.

Prognose: US-Arbeitslosenquote im Oktober könnte auf 4,7 % steigen – das würde die Fed zu stärkeren Zinssenkungen drängen. 📈 Märkte & Rohstoffe US-Dollar: Schwächelt breit aufgrund von Shutdown-Sorgen, EURUSD fällt von 1,1770 auf 1,1730 .

Fitch Ratings: Shutdown hat derzeit keine Auswirkungen auf das US-Kreditrating (AA+, stabil).

Gold: Steigt über 3.900 USD , +16 % im 3. Quartal – eines der besten Quartale der Geschichte.

Öl: DOE-Daten zeigen Rohölaufbau von +1,79 Mio. Barrel, stärker als erwartet. Benzin- und Destillat-Lager ebenfalls im Plus. 🌍 Europa & Asien im Überblick Deutschland PMI: 49,5 (Prognose 48,5) – besser als erwartet.

Frankreich PMI: 48,2 (Prognose 48,1) – deutlicher Rückgang von 50,4.

Eurozone CPI: +2,3 % YoY, Kerninflation unverändert bei 2,3 %. EZB dürfte aktuelle Geldpolitik beibehalten.

Polen PMI: 48,0 (Prognose 46,4) – Zeichen einer Stabilisierung. 💻 Unternehmens- & Krypto-News Bitcoin: +3 %, nahe 120.000 USD .

Ethereum: +4 %, über 4.300 USD .

Nike: Q3-Umsatz 11,72 Mrd. USD (+1 % YoY), Gewinn -31 % YoY auf 727 Mio. USD – besser als befürchtet. Aktie im Plus.

Netflix: -2 %, nach Aussagen von Elon Musk zu Abo-Kündigungen.

