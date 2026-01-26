BÖRSE HEUTE: Wall Street freundlich, Gold und Silber auf Rekordniveau, Bitcoin stark (26.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell freundlich, Wall Street und Europa überwiegend im Plus.

Edelmetalle explodieren, Gold und Silber erreichen neue Rekordniveaus.

Politische Risiken bleiben präsent, beeinflussen Währungen und Rohstoffe.

Börse heute: Positive Stimmung an den Märkten – Börse aktuell mit breiter Unterstützung 📈 Die Börse heute zeigt sich zum Wochenstart freundlich. Sowohl in den USA als auch in weiten Teilen Europas konnten die wichtigsten Aktienindizes zulegen. Unterstützt wird die Börse aktuell durch robuste Konjunktursignale aus den USA, starke Bewegungen an den Rohstoffmärkten und eine insgesamt konstruktive Risikostimmung – trotz zunehmender geopolitischer Spannungen. Drei Key Takeaways – Börse heute im Überblick Börse aktuell freundlich, Wall Street und Europa überwiegend im Plus. Edelmetalle explodieren, Gold und Silber erreichen neue Rekordniveaus. Politische Risiken bleiben präsent, beeinflussen Währungen und Rohstoffe. Wall Street und Europa im Plus – Börse aktuell im Risk-on-Modus 🌍 An der Wall Street verlief der Handelsauftakt überzeugend: S&P 500: +0,5 %

Nasdaq: +0,6 %

Dow Jones: +0,4 % Auch in Europa überwog eine freundliche Tendenz: DAX: +0,2 %

IBEX 35: +0,8 %

FTSE 100: leicht im Plus

CAC 40: schloss als Ausnahme leicht im Minus Belastend wirkten politische Schlagzeilen, nachdem Donald Trump 100%-Zölle auf kanadische Waren angekündigt hatte – ein Faktor, der die Börse aktuell mittelfristig noch beschäftigen dürfte. Konjunkturdaten & Währungen: Gemischte Signale ⚠️ Neue Wirtschaftsdaten lieferten ein differenziertes Bild: Dallas Fed Index (Januar): Anstieg von -10,9 auf -1,2 – deutliche Verbesserung, aber Industrie noch leicht kontraktiv

Ifo-Index Deutschland: Unter den Erwartungen, bestätigt wirtschaftliche Stagnation und geringe Investitionsbereitschaft Am Devisenmarkt fiel vor allem der starke japanische Yen auf. Dieser profitiert von einer koordinierten Aktion der USA und Japans, um eine weitere Yen-Abwertung zu verhindern. Rohstoffe & Krypto: Edelmetalle im Höhenflug 💎 Die Börse heute wird stark von den Rohstoffmärkten geprägt: Gold: +2 %, testet die Marke von 5.100 USD je Unze

Silber: +12 %, Durchbruch über 114 USD je Unze

Palladium: +5 %, über 2.110 USD

Platin: +1,7 %, nahe 2.820 USD Am Ölmarkt ist dagegen eine leichte Korrektur zu beobachten: WTI: -0,9 %

Brent: -0,6 % Auch der Kryptomarkt zeigt sich freundlich: Bitcoin: +2 %, über 88.000 USD

Ethereum: +4 %, nahe 2.920 USD Fazit: Börse heute stark, aber mit zunehmenden Risiken Die Börse heute startet mit Rückenwind in die neue Woche. Aktien, Edelmetalle und Kryptowährungen profitieren von einer positiven Risikostimmung. Gleichzeitig nehmen geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten zu. Für die Börse aktuell bedeutet das: Chancen und Risiken liegen eng beieinander – erhöhte Aufmerksamkeit bleibt entscheidend. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.