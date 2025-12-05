BÖRSE HEUTE: Wall Street leicht im Plus – Positive US-Daten & Tech-Stärke treiben Märkte (05.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wall Street startet freundlich

Makrodaten stützen Märkte

Tech-Sektor im Fokus

Die Börse heute startet mit leichten Kursgewinnen in die letzte Sitzung der Woche. Unterstützt durch positive Inflations- und Stimmungsdaten aus den USA zeigt sich die Börse aktuell freundlich, wenn auch weiterhin von vorsichtiger Risikobereitschaft geprägt. Vor allem Tech-Werte wie Micron, Adobe und Salesforce ziehen an, während Netflix und General Electric unter Druck stehen. Gleichzeitig stabilisiert sich der US-Dollar auf einem nahezu unveränderten Niveau. ⭐ Key Takeaways Wall Street startet freundlich: S&P-500-Futures +0,2 %, Nasdaq-100-Futures +0,4 %. Makrodaten stützen Märkte: PCE-Daten und Michigan-Umfrage deuten auf fallende Inflationserwartungen hin. Tech-Sektor im Fokus: CoreWeave +20 % in fünf Tagen; Analysten sehen weiteres Kurspotenzial. 📈 Börse heute: Wall Street zeigt leichte Gewinne zum Wochenausklang 📊 Die letzten Handelsstunden der Woche beginnen verhalten positiv: S&P 500 Futures: +0,2 %

Nasdaq 100 Futures: +0,4 % 📌 Gewinner im Technologiesektor: Micron

Adobe (Quartalszahlen kommenden Mittwoch)

Salesforce 📌 Belastet: Netflix

General Electric Der US-Dollar bewegt sich nahezu unverändert – ein Zeichen für ein ausgeglichenes Marktumfeld. 📊 Makrodaten stützen die Börse aktuell – PCE & Michigan-Index im Fokus 📉➡️📈 Die jüngsten US-Daten wirken positiv auf die Marktstimmung: 🧾 PCE-Inflationsdaten: Inflationswerte im Rahmen der Erwartungen

Konsum- und Einkommensdaten entsprechen nahezu vollständig den Prognosen 😊 University of Michigan – Dezember (Prelim): Verbraucherstimmung verbessert sich

Inflationserwartungen sinken sowohl im 1-Jahres- als auch 5-Jahres-Horizont ➡️ Diese Kombination stärkt die Hoffnung auf eine Zinssenkung im Dezember und steigert das Vertrauen in eine dovishe FED-Politik bis 2026.

➡️ Das stützt Risikoassets und drückt tendenziell auf Anleiherenditen und den US-Dollar. 🤖 Künstliche Intelligenz im Rally-Modus: CoreWeave mit +20 % in fünf Tagen 🚀 Die Aktie von CoreWeave (CRWV.US), lange Zeit einer der am stärksten abgestraften Tech-Werte, erlebt eine kräftige Erholung: +20 % in fünf Sitzungen

Entspannung der Sorgen um überzogene KI-Infrastrukturinvestitionen

Roth Capital startet Bewertung mit Buy

Kursziel: 110 USD → ca. 25 % Upside CoreWeave profitiert von stark wachsender GPU-Nachfrage und einem besseren Marktumfeld für KI-Infrastruktur. 🌏 Geopolitik: Positive Signale aus dem US-China-Verhältnis 🤝 Das Treffen zwischen Chinas Vizepremier He Lifeng und US-Finanzminister Scott Bessent verlief offenbar erfolgreich. China veröffentlichte anschließend eine positive Stellungnahme, in der die Absicht betont wird, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA auszubauen. ➡️ Solche Signale verbessern das Umfeld für globale Risikoanlagen und unterstützen die Börse aktuell. 🧾 Fazit: Börse heute zeigt Stabilität – Tech und Makrodaten treiben die Stimmung Die Börse heute profitiert von freundlichen US-Daten und einer Erholung im Technologiesektor. Der Markt wirkt stabil, wenn auch vorsichtig optimistisch. Eine Kombination aus: sinkenden Inflationserwartungen,

soliden Konsumdaten,

positiver geopolitischer Kommunikation

und starker Tech-Performance stützt die Börse aktuell zum Wochenausklang.

