BÖRSE HEUTE: Wall Street leicht im Plus – Shutdown-Sorgen & fallender Ölpreis (29.09.2025)

📊 Börse heute: Wall Street im Plus – Shutdown-Risiken belasten den Markt 📰 Einleitung Die Börse heute zeigt sich zum Wochenstart stabil, obwohl die Gefahr eines US-Regierungsstillstands die Märkte belastet. Während die großen US-Indizes überwiegend leicht zulegen, bleiben die Sorgen rund um Budgetverhandlungen in den USA, schwache Konjunkturdaten und ein drohender Produktionsanstieg durch OPEC+ ein zentrales Thema für Investoren. 📌 Key Takeaways ✅ Wall Street gemischt – Nasdaq 100 +0,5 %, S&P 500 +0,2 %, Dow Jones leicht im Minus.

✅ Shutdown-Risiken – rund 800.000 US-Beschäftigte könnten ohne Bezahlung bleiben, wichtige Datenveröffentlichungen wie der NFP-Report wären betroffen.

✅ Rohstoffe & Kryptos – Ölpreis fällt über 3 %, während Gold (+1,6 %) und Bitcoin (+2,7 %) deutlich zulegen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wall Street & Shutdown-Sorgen Die Börse aktuell in den USA zeigt sich volatil: Während Nasdaq und S&P leicht zulegen, drückt die wachsende Wahrscheinlichkeit eines Government Shutdown auf die Stimmung. Laut Trump drohen sogar permanente Stellenstreichungen, sollte der Haushalt nicht rechtzeitig verabschiedet werden. 📉 US-Daten & Fed-Ausblick Der Dallas-Fed-Index brach im September auf -8,7 Punkte ein (Erwartung: -1). Damit verstärken sich die Sorgen um eine Abschwächung der US-Wirtschaft, die die Fed zu weiteren Zinsschritten oder Lockerungen zwingen könnte. 🇪🇺 Europa im Überblick Die europäischen Märkte starteten überwiegend freundlich in die Woche: DAX +0,15 %, CAC 40 +0,1 %, AEX +0,36 %. In Spanien überraschte die Inflation nach unten, während die Verbraucherstimmung in der Eurozone leicht zulegte. 💱 Devisenmarkt Der US-Dollar schwächelt (USDIDX -0,2 %) angesichts der politischen Unsicherheit. Der Yen profitiert als sicherer Hafen (USDJPY -0,6 %). Der AUDUSD gewinnt vor der RBA-Entscheidung 0,4 %. 🛢️ Ölpreis unter Druck – OPEC+ im Fokus WTI Öl verliert über 3 %, nachdem Berichte über eine mögliche Produktionsausweitung der OPEC+ kursierten. Analysten warnen: Ein Überangebot könnte den Ölpreis in den Bereich von 50–60 USD pro Barrel drücken. 💰 Kryptos & Edelmetalle stark Trotz ETF-Abflüssen zeigt sich die Krypto-Börse heute optimistisch: Bitcoin +2,7 % auf 114.200 USD, Ethereum +2,6 % auf 4.160 USD. Parallel glänzen Edelmetalle: Gold +1,6 %, Silber +1,5 %, Platin +1 %. ✅ Fazit

Die Börse aktuell steht zwischen Optimismus an der Wall Street und Sorgen um einen möglichen US-Shutdown. Während Ölpreise stark nachgeben, profitieren Edelmetalle und Kryptowährungen von der Unsicherheit. Anleger blicken nun gespannt auf OPEC-Entscheidungen und die weitere Entwicklung der US-Haushaltsverhandlungen. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

