BÖRSE HEUTE: Wall Street ruhig vor FED – Silber auf Rekord, Ölpreise fallen weiter (09.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wall Street ruhig vor der FED

Arbeitsmarktdaten überraschen

Rohstoffe und Währungen volatil

Die Börse heute zeigt sich mit geringer Volatilität, da die Märkte gebannt auf die morgen anstehende FED-Entscheidung zu den US-Leitzinsen blicken. Während der Dow Jones erneut schwächelt, bleiben der S&P 500 und Nasdaq 100 weitgehend unverändert. Der Russell 2000 zeigt dagegen relative Stärke. Auch in Europa und auf dem Devisen- sowie Rohstoffmarkt sorgt die Anspannung vor der FOMC-Sitzung für gemischte Bewegungen. ⭐ Key Takeaways Wall Street ruhig vor der FED: Dow Jones leicht im Minus, Small Caps im Plus. Arbeitsmarktdaten überraschen: JOLTS-Report zeigt mehr offene Stellen, aber schwächere Dynamik im Arbeitsmarkt. Rohstoffe und Währungen volatil: Silber auf Rekordhoch, Ölpreise weiter unter Druck. Börse aktuell: Wall Street mit verhaltener Stimmung vor der FED 📉 Die wichtigsten US-Indizes handeln wie folgt: Dow Jones: –0.2 %

S&P 500: unverändert

Nasdaq 100: unverändert

Russell 2000: +0.5 % Die Marktteilnehmer nehmen vor der morgigen Zinsentscheidung kaum neue Positionen auf. 👤 Personaldebatte um Powell-Nachfolge Kevin Hassett – aktuell Top-Kandidat für den Posten des Fed-Vorsitzenden ab 2026 – soll Scott Bessent ganz oben auf der Kandidatenliste haben.

→ Interessant: Bessent möchte den Posten angeblich nicht übernehmen. 📊 Arbeitsmarkt: JOLTS-Report zeigt widersprüchliche Signale 🧩 Neue Daten aus den USA: Offene Stellen: 7,65 Mio. (erwartet 7,12 Mio.) → 5-Monats-Hoch

Einstellungen: rückläufig

Kündigungen (Quits): niedrigster Stand seit 5 Jahren

Entlassungen: steigen ➡️ Interpretation: Der Arbeitsmarkt wirkt „eingefroren“ – nicht heiß, nicht kollabierend, aber ohne Dynamik. Europa: Börse heute gemischt – Frankreich schwach, Deutschland stark CAC40 (Frankreich): –1 % → größter Verlierer

FTSE 100 (UK): –0.2 %

DAX (Deutschland): +0.5 % ➡️ Divergenz zwischen Frankreich und Deutschland bestimmt das europäische Bild. 🌏 Globale Zentralbanken & Währungen – AUD & USD gefragt 💱 Reserve Bank of Australia (RBA) Zins bleibt bei 3,60 % , wie erwartet

Gouverneur deutet mögliche Zinserhöhung an

→ AUD wird gestützt Japanischer Yen Schwächste G10-Währung

Q3-BIP schrumpft stärker als erwartet (–0,6 % vs. –0,4 %)

→ Yen setzt Abwertung fort US-Dollar DXY +0,2 % → höchster Stand seit einer Woche

EURUSD: –0,14 % auf 1,162 ⚪ Rohstoffe: Silber auf Rekordniveau – Ölpreise fallen weiter ⚙️ 🥈 Silber +3,9 %

Neues Rekordhoch über 60 USD/oz

Treiber: Erwartete dovishe FED-Politik im Jahr 2026 🟡 Gold +0,4 % auf 4.205 USD

Ebenfalls gestützt durch Zinssenkungsfantasie 🛢️ Öl & Gas Brent / WTI: –1 %

NATGAS: –4,8 % → Druck durch OPEC+-Angebotserwartungen & geringe Sorge über Russland-Sanktionen. 🧾 Fazit: Börse heute abwartend – FED-Entscheidung bestimmt den Mittwoch Die Börse aktuell ist geprägt von: Vorsicht vor der FOMC-Sitzung

Uneinheitlichen Arbeitsmarktdaten

Stärke im Silber- und Edelmetallsektor

Schwäche im Energiesektor

