BÖRSE HEUTE: Wall Street setzt Gewinne fort – Gold auf Rekordhoch (22.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Börsen schließen fester

Gold und Silber erreichen neue Allzeithochs

Dollar schwächer

Börse heute: Positive Stimmung an den Märkten zum Wochenauftakt 📈🌍 Die Börse heute präsentiert sich zum Ende der Montagssitzung klar im positiven Bereich. Die Wall Street knüpft an die Gewinne vom Ende der Vorwoche an, während Anleger gleichzeitig geldpolitische Signale, geopolitische Spannungen und starke Bewegungen bei Rohstoffen verarbeiten. Insgesamt überwiegt ein konstruktives Marktumfeld, auch wenn regionale Unterschiede sichtbar bleiben. Key Takeaways 🔑 US-Börsen schließen fester , angeführt vom Russell 2000

Gold und Silber erreichen neue Allzeithochs durch geopolitische Risiken

Dollar schwächer, Öl fester, Erdgas deutlich unter Druck US-Börsen: Small Caps führen die Rally an An der Börse aktuell in den USA zeigen sich klare Zugewinne: Russell 2000 : +1,4 %

S&P 500 : +0,6 %

Nasdaq 100 : +0,5 %

Dow Jones (DJIA): +0,5 % Die Outperformance der Small Caps deutet auf steigende Risikobereitschaft hin und wird häufig als positives Signal für die Marktbreite interpretiert. Unternehmensnews: Nvidia im Fokus 🤖💾 📌 Nvidia (NVDA.US) legt rund 1,3 % zu. Der Chipkonzern plant, H200-GPUs ab Februar 2026 nach China zu liefern, noch vor dem chinesischen Neujahrsfest. Die Auslieferung soll aus bestehenden Lagerbeständen erfolgen und passt zur zuletzt spürbaren Lockerung der US-Exportbeschränkungen – ein klares positives Signal für Investoren. Geldpolitik & Geopolitik: Fed, EZB und Venezuela 🌐🏦 Fed-Mitglied Stephen Miran sieht trotz zuletzt verzerrter Inflationsdaten keine Rezessionssignale , warnt jedoch vor steigenden Risiken, falls Zinssenkungen ausbleiben.

EZB-Direktorin Isabelle Schnabel betont, dass Zinserhöhungen im Euroraum auf absehbare Zeit kein Thema seien.

Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela eskalieren: Nach der Beschlagnahmung venezolanischer Tanker durch die US-Küstenwache droht Caracas mit einer UN-Klage, während die US-Militärpräsenz in der Karibik zunimmt. Europa: Uneinheitliches Bild an den Börsen Die europäischen Märkte zeigen sich überwiegend schwächer: Frankreich (CAC40) : −0,36 % (politische Risiken rund um den Haushalt)

Italien (ITA40) : −0,3 %

Spanien (SPA35) : −0,2 %

UK (FTSE 100) : −0,1 %

Niederlande (NED25) : −0,1 %

Deutschland (DAX / DE40) : +0,05 %

Polen (WIG20): +0,6 % Rohstoffe: Edelmetalle in Euphorie, Gas unter Druck 🪙🛢️ ✨ Edelmetalle Gold : +2,2 % auf neues Rekordhoch bei 4.435 USD

Silber: +2,0 % auf 68,50 USD, ebenfalls Allzeithoch Treiber sind dovishe Fed-Erwartungen für 2026 sowie die geopolitische Unsicherheit durch den Venezuela-USA-Konflikt. 🛢️ Energie Brent & WTI : jeweils ca. +2,3 % , gestützt durch geopolitische Risiken

Erdgas (NATGAS): −4,7 % aufgrund milder Wetterprognosen bis 6. Januar und Rekordproduktion in den USA (109,9 Mrd. Kubikfuß/Tag) Devisen & Krypto: Dollar schwach, Coins fester 💱₿ US-Dollar-Index : −0,4 % (größter Rückgang seit über einer Woche)

AUD & NZD : jeweils ca. +0,8 % (stärkste G10-Währungen)

GBPUSD : +0,6 % nach erwartungsgemäßen BIP-Daten

EURUSD: +0,3 % auf 1,175 🔗 Kryptowährungen Bitcoin : +1,1 % auf 89.500 USD

Ethereum: +1,15 % auf 3.035 USD Fazit: Börse aktuell mit Rückenwind, aber selektiven Risiken ⚖️📈 Die Börse heute zeigt ein überwiegend positives Bild: Starke US-Indizes, Rekordstände bei Edelmetallen und ein schwächerer Dollar sorgen für Rückenwind. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken, regionale politische Unsicherheiten in Europa und Überangebotssorgen bei Erdgas wichtige Faktoren. Kurz gesagt:

