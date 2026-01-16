BÖRSE HEUTE: Wall Street stabil, Rohstoffe und Krypto unter Druck (16.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Die Gewinne an der Wall Street bleiben begrenzt – der Russell 2000 ist der Outperformer.

📈 Börse heute: Ruhiger Wochenausklang mit gemischten Signalen an den Märkten Zum Ende der Woche zeigt sich an den Finanzmärkten ein verhalten positiver Grundton, auch wenn die Gewinne in der Freitagssitzung an der Wall Street überschaubar bleiben. Anleger agieren vorsichtig, während politische Aussagen, Konjunkturdaten und der Abschluss der Berichtssaison im Finanzsektor die Börse aktuell prägen. 🔑 Drei Key Takeaways – Börse aktuell & Börse heute 📉 Die Gewinne an der Wall Street bleiben begrenzt – der Russell 2000 ist der Outperformer. 🏦 Die Berichtssaison zeigt klare Vorteile für Investmentbanken gegenüber Geschäftsbanken. 🌍 Rohstoffe und Kryptowährungen stehen unter Druck, während politische Unsicherheiten zunehmen. Wall Street: Russell 2000 führt, Finanzsektor im Fokus 💼 Der Russell 2000 ist der stärkste Index des Tages und legt um rund 0,5 % zu. Die übrigen US-Indizes bewegen sich nur leicht im Plus um etwa 0,1 %. Die Berichtssaison im Finanzsektor nähert sich dem Ende und fällt insgesamt positiv aus. Nahezu alle großen Institute übertrafen die Markterwartungen. Auffällig ist jedoch: 📊 Fonds und Investmentbanken schneiden deutlich besser ab

🏦 Retail- und Geschäftsbanken bleiben zurück Zu den Gewinnern zählen PNC Financial Services und State Street, während Regions Financial Corp enttäuschte. In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf die Zahlen von BankCorp. 🏛️ Politik & Geldpolitik: Fed-Spekulationen und neue Zölle Donald Trump erklärte, er bevorzuge Kevin Hassett weiterhin als Direktor des National Economic Council (NEC). Damit sinken dessen Chancen auf den Posten des Fed-Chefs deutlich. Kevin Warsh gilt nun als Favorit für den Vorsitz der US-Notenbank. Zusätzlich kündigte Trump weitere Zölle gegen Länder an, die bei den Gesprächen über einen möglichen US-Erwerb von Grönland nicht kooperieren. 📊 Konjunkturdaten: Industrie überrascht positiv Unerwartet starke Daten aus der US-Industrie sorgten für Aufmerksamkeit: 📈 Industrieproduktion und verarbeitendes Gewerbe wachsen monatlich stärker als erwartet

⚙️ Kapazitätsauslastung steigt ebenfalls

📉 Auf Jahressicht verlangsamt sich jedoch das Produktionswachstum 🌍 Internationale Märkte: Europa schwächer, Asien mit Impulsen In Europa überwog zum Wochenschluss eine leicht negative Stimmung: CAC 40 : −0,65 %

SMI : −0,5 %

DAX: −0,3 % Spanien stach positiv hervor: SPA35-Futures legten um bis zu 0,7 % zu.

Deutschland und Italien meldeten Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartungen (1,8 % bzw. 1,2 % YoY). 💊 Einzelwerte & Sektoren: Novo Nordisk im Rampenlicht Novo Nordisk verbucht einen wichtigen Erfolg im Markt für Gewichtsreduktion. In den USA wurden über 3.000 Rezepte für die Wegovy-Pille eingelöst. Die Aktie steigt um mehr als 6 %. 💱 Devisen & Rohstoffe: Yen stark, Metalle unter Druck 💴 Japanischer Yen legt deutlich zu – Märkte preisen mögliche BoJ-Intervention ein

💶 Euro und 🇨🇦 kanadischer Dollar leicht schwächer

🪙 Industriemetalle stark unter Druck: Nickel −4 % Zinn −3 % Kupfer −2,5 %

🛢️ WTI-Öl stabilisiert sich bei rund 59 USD, da Anleger auf eine weitere Deeskalation im Persischen Golf setzen. 🥇 Edelmetalle korrigieren: Platin −4 %

Silber −3 %

Palladium −2 %

Gold begrenzt Verluste auf unter −1 % ₿ Krypto-Markt: Schwache Stimmung zum Wochenschluss Am Kryptomarkt überwiegt Zurückhaltung: Bitcoin −0,5 % bei rund 94.000 USD

🧾 Fazit: Vorsichtiger Optimismus zum Wochenausklang Die Börse heute verabschiedet sich mit einem vorsichtig positiven Unterton ins Wochenende. Während US-Nebenwerte und einzelne Gewinner überzeugen, bremsen politische Risiken, Rohstoffkorrekturen und schwache Kryptomärkte die Dynamik. Anleger bleiben selektiv – und richten den Blick bereits auf die kommende Handelswoche.

