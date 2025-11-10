BÖRSE HEUTE : Wall Street startet stark in die Woche (10.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Shutdown vor dem Ende

Starke Indizes

Edelmetalle steigen

Die US-Börsen zeigen zum Wochenbeginn eine deutliche Erholung, nachdem der US-Senat ein Gesetz zur Beendigung des Government Shutdowns verabschiedet hat.

Die Nachricht sorgt für Euphorie an den globalen Märkten – von Aktien über Rohstoffe bis hin zu Devisen. 🧠 Drei Key Takeaways 🏛️ US-Shutdown vor dem Ende: Der Senat ebnet den Weg zur Wiedereröffnung der Regierung – Stimmung hellt auf.

💰 Starke Indizes: Nasdaq 100 +1,9 %, S&P 500 +1,3 %, Russell 2000 +1,1 %, Dow Jones +0,5 %.

🪙 Edelmetalle steigen: Gold +2,5 %, Silber +4,1 % trotz höherer Risikofreude an den Aktienmärkten. Wall Street feiert Fortschritte beim US-Haushalt 🎉 Die US-Futures starten stark in die Woche und machen fast alle Verluste der letzten beiden Handelstage wett: Nasdaq 100: +1,9 %

S&P 500: +1,3 %

Russell 2000: +1,1 %

Dow Jones: +0,5 % Grund für den Optimismus ist das vom Senat verabschiedete Haushaltsgesetz, das: Finanzierung bis Ende Januar 2026 sicherstellt,

Rückzahlungen für Staatsangestellte vorsieht,

eine Abstimmung über Obamacare-Subventionen im Dezember beinhaltet. Das Gesetz spaltet jedoch die Demokraten: Einige wollen es im Repräsentantenhaus blockieren. 💼 Warren Buffett übergibt Führung an Greg Abel 🏦 Ein historischer Moment für Anleger:

Warren Buffett (95) kündigte an, keine jährlichen Berkshire-Hathaway-Briefe mehr zu veröffentlichen und künftig nicht mehr an den Aktionärsversammlungen teilzunehmen.

Ab 1. Januar 2026 übernimmt Greg Abel die Rolle des CEO.

Buffett plant zudem, den Großteil seiner Anteile an vier Familienstiftungen zu übertragen. Damit geht eine Ära zu Ende – der Übergang wird als kontrolliert und langfristig vorbereitet bewertet. Schweiz und USA verhandeln über Zollsenkung 🤝 Laut Bloomberg stehen die USA und die Schweiz kurz vor einem Handelsabkommen, das den Zoll auf Schweizer Exporte von 39 % auf 15 % senken würde –

gleichgestellt mit der EU.

Das Abkommen könnte innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden. Eine solche Einigung würde die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft deutlich verbessern. Europa zieht mit – breite Erholung an den Börsen 🌍 Auch die europäischen Märkte profitieren vom Optimismus in den USA: EU50: +1,22 %

Polen (W20): +1,95 %

Spanien (SPA35): +1,8 %

Deutschland (DAX/DE40): +1,15 % 💱 Devisenmarkt: US-Dollar schwächer, AUD stark 🪙 Der US-Dollar zeigt sich schwächer gegenüber den meisten G10-Währungen, bleibt aber übergeordnet stabil: USD-Index: +0,03 %

AUD/USD: +0,75 % – gestützt durch hawkishe RBA-Kommentare

USD/JPY: +0,2 %, EUR/USD: stabil bei 1,156 Der australische Dollar ist der Tagessieger, während der Yen die schwächste Währung bleibt. 🛢️ Rohstoffe: Öl ruhig, Edelmetalle glänzen ✨ Die Ölpreise bleiben stabil: Brent & WTI: +0,25 %

Erdgas: unverändert Trotz steigender Risikofreude zeigen sich Edelmetalle stark: Gold: +2,55 % auf 4.106 USD je Unze

Silber: +4,1 % auf 50,43 USD je Unze Anleger sichern sich weiter gegen geopolitische Risiken ab – Edelmetalle profitieren als sicherer Hafen. 💬 Fazit – Börse aktuell: Optimismus kehrt zurück ⚖️ Nach Wochen politischer Unsicherheit sorgt die Aussicht auf ein Ende des Government Shutdowns für Erleichterung an den Märkten.

