Nasdaq Prognose & Analyse für 03.12.2025 – Technische Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.333 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen bereits aufwärtsschieben. Ab Mittag schwankte der Nasdaq in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es dynamisch aufwärts, wobei das Tageshoch direkt und auch dynamisch abverkauft worden ist. Am frühen Abend konnte sich der Nasdaq stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Am Abend ging es kontinuierlich weiter aufwärts.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

🟩 Übergeordnet bullisches Chartbild

Der Nasdaq zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ein klar bullisches Setup. Entscheidend ist, dass der Index über der SMA20 bleibt – dann sind weitere Anstiege bis in den Bereich 26.000+ Punkte möglich.

🟩 Wichtige Unterstützungszone

Die Zone aus SMA20 / SMA200 / 23,6%-Retracement bildet einen starken Support. Erst ein Bruch dieser Unterstützungen würde das Chartbild deutlich eintrüben und einen Rücksetzer zum 38,2%-Retracement begünstigen.

🟩 Erwartete Tagesrange seitwärts–aufwärts

Auf Basis des Setups liegt die heutige Wahrscheinlichkeitsverteilung bei 65 % bullisch und 35 % bärisch, mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.865/26.021 und 25.556/25.477 Punkten.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.333 Punkten und zeigte früh Stärke. Bereits am Vormittag setzte eine aufwärtsgerichtete Bewegung ein. Ab dem Mittag handelte der Index in einer engen Seitwärtsrange, bevor er zum offiziellen Handelsstart dynamisch anzog. Das Tageshoch wurde jedoch zügig abverkauft. Am frühen Abend stabilisierte sich der Markt und konnte den Aufwärtsimpuls wieder aufnehmen, der sich bis in den Abend hinein fortsetzte.

Marktstatistik

02.12. 01.12. Range 02.12. erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.633 25.456 Tageshoch 25.564 25.633 Tagestief (TT) 25.289 25.170 Tagestief 25.226 25.289 Tagesschluss 25.563 25.361 Range* 344 286

Zeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Rahmen der heutigen Nasdaq Analyse zeigt sich, dass der Index gestern Morgen im Bereich der SMA50 (25.421 Punkte) notierte. Bereits früh konnte der Nasdaq über diese wichtige Durchschnittslinie steigen und sich dort stabilisieren. Ein späterer Rücksetzer am Nachmittag wurde zügig aufgefangen, sodass der Kurs nicht nachhaltig unter die SMA50 fiel.

Am Abend gelang der Ausbruch über das 23,6 %-Retracement, welches erfolgreich verteidigt wurde – ein klares bullisches Signal.

Interpretation

Chartbild kurzfristig: bullisch

Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 (25.565 Punkte) bleibt, besteht Potenzial für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Mögliche Ziele: 25.815/35 → 26.045/60 Punkte

Rücksetzer könnten an SMA20, 23,6 % Retracement oder SMA50 Halt finden.

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich ebenfalls ein konstruktives Bild. In der Vorwoche konnte sich der Nasdaq von der SMA50 (25.009 Punkte) über die SMA200 (25.275 Punkte) schieben. Beide Linien dienten zuletzt erfolgreich als Unterstützungen.

Mit dem erneuten Anstieg über das 23,6 %-Retracement hat sich das Gesamtbild weiter aufgehellt.

Interpretation

Chartbild übergeordnet: bullisch

Stabilität über SMA20 spricht für Fortsetzung der Erholung.

Sollte der Index jedoch die Zone von SMA20/SMA200 verlieren, könnte ein Rücklauf bis zum 38,2 %-Retracement einsetzen.

Nasdaq Prognose für den Handelstag (03.12.2025)

Der Nasdaq notiert vorbörslich bei 25.622 Punkten, also 289 Punkte höher als am Vortag.

Long-Szenario

Hält sich der Index über 25.622 Punkten, könnten folgende Kursziele erreicht werden:

25.649/51 → 25.668/70 → 25.687/89 → 25.804/06 → 25.821/23 → 25.845/47 → … → 26.154/56 Punkte

Short-Szenario

Fällt der Nasdaq unter 25.622 Punkte, wären Abwärtsziele:

25.610/08 → 25.598/96 → 25.578/76 → … → 25.165/63 → 25.146/44 Punkte

Wichtige Nasdaq Widerstände

25.691

25.749

26.069

26.159

Zentrale Nasdaq Unterstützungen

25.565

25.421/07

25.275/43

25.154

25.008

24.885

Handelseinschätzung & Tagesrange

Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeiten

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 %

Erwartete Tagesrange:

25.865 / 26.021 Punkte bis 25.556 / 25.477 Punkte

