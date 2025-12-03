Nasdaq Prognose & Analyse für 03.12.2025 – Technische Einschätzung

- Übergeordnet bullisches Chartbild
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.333 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen bereits aufwärtsschieben. Ab Mittag schwankte der Nasdaq in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es dynamisch aufwärts, wobei das Tageshoch direkt und auch dynamisch abverkauft worden ist. Am frühen Abend konnte sich der Nasdaq stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Am Abend ging es kontinuierlich weiter aufwärts.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
🟩 Übergeordnet bullisches Chartbild
Der Nasdaq zeigt sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ein klar bullisches Setup. Entscheidend ist, dass der Index über der SMA20 bleibt – dann sind weitere Anstiege bis in den Bereich 26.000+ Punkte möglich.
🟩 Wichtige Unterstützungszone
Die Zone aus SMA20 / SMA200 / 23,6%-Retracement bildet einen starken Support. Erst ein Bruch dieser Unterstützungen würde das Chartbild deutlich eintrüben und einen Rücksetzer zum 38,2%-Retracement begünstigen.
🟩 Erwartete Tagesrange seitwärts–aufwärts
Auf Basis des Setups liegt die heutige Wahrscheinlichkeitsverteilung bei 65 % bullisch und 35 % bärisch, mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.865/26.021 und 25.556/25.477 Punkten.
Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.333 Punkten und zeigte früh Stärke. Bereits am Vormittag setzte eine aufwärtsgerichtete Bewegung ein. Ab dem Mittag handelte der Index in einer engen Seitwärtsrange, bevor er zum offiziellen Handelsstart dynamisch anzog. Das Tageshoch wurde jedoch zügig abverkauft. Am frühen Abend stabilisierte sich der Markt und konnte den Aufwärtsimpuls wieder aufnehmen, der sich bis in den Abend hinein fortsetzte.
Marktstatistik
|02.12.
|01.12.
|Range 02.12.
|erwartet
|Ist
|Tageshoch (TH)
|25.633
|25.456
|Tageshoch
|25.564
|25.633
|Tagestief (TT)
|25.289
|25.170
|Tagestief
|25.226
|25.289
|Tagesschluss
|25.563
|25.361
|Range*
|344
|286
Zeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Rahmen der heutigen Nasdaq Analyse zeigt sich, dass der Index gestern Morgen im Bereich der SMA50 (25.421 Punkte) notierte. Bereits früh konnte der Nasdaq über diese wichtige Durchschnittslinie steigen und sich dort stabilisieren. Ein späterer Rücksetzer am Nachmittag wurde zügig aufgefangen, sodass der Kurs nicht nachhaltig unter die SMA50 fiel.
Am Abend gelang der Ausbruch über das 23,6 %-Retracement, welches erfolgreich verteidigt wurde – ein klares bullisches Signal.
Interpretation
-
Chartbild kurzfristig: bullisch
-
Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 (25.565 Punkte) bleibt, besteht Potenzial für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
-
Mögliche Ziele: 25.815/35 → 26.045/60 Punkte
-
Rücksetzer könnten an SMA20, 23,6 % Retracement oder SMA50 Halt finden.
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich ebenfalls ein konstruktives Bild. In der Vorwoche konnte sich der Nasdaq von der SMA50 (25.009 Punkte) über die SMA200 (25.275 Punkte) schieben. Beide Linien dienten zuletzt erfolgreich als Unterstützungen.
Mit dem erneuten Anstieg über das 23,6 %-Retracement hat sich das Gesamtbild weiter aufgehellt.
Interpretation
-
Chartbild übergeordnet: bullisch
-
Stabilität über SMA20 spricht für Fortsetzung der Erholung.
-
Sollte der Index jedoch die Zone von SMA20/SMA200 verlieren, könnte ein Rücklauf bis zum 38,2 %-Retracement einsetzen.
Nasdaq Prognose für den Handelstag (03.12.2025)
Der Nasdaq notiert vorbörslich bei 25.622 Punkten, also 289 Punkte höher als am Vortag.
Long-Szenario
Hält sich der Index über 25.622 Punkten, könnten folgende Kursziele erreicht werden:
25.649/51 → 25.668/70 → 25.687/89 → 25.804/06 → 25.821/23 → 25.845/47 → … → 26.154/56 Punkte
Short-Szenario
Fällt der Nasdaq unter 25.622 Punkte, wären Abwärtsziele:
25.610/08 → 25.598/96 → 25.578/76 → … → 25.165/63 → 25.146/44 Punkte
Wichtige Nasdaq Widerstände
-
25.691
-
25.749
-
26.069
-
26.159
Zentrale Nasdaq Unterstützungen
-
25.565
-
25.421/07
-
25.275/43
-
25.154
-
25.008
-
24.885
Handelseinschätzung & Tagesrange
Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Handel.
Wahrscheinlichkeiten
-
Bull-Szenario: 65 %
-
Bear-Szenario: 35 %
Erwartete Tagesrange:
25.865 / 26.021 Punkte bis 25.556 / 25.477 Punkte
