Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Daten und Marktimpulse

Das Wichtigste in Kürze Datenreicher Handelstag beeinflusst die Börse heute

ADP-Arbeitsmarktbericht als zentraler Fed-Indikator

Europa blickt auf Services-PMI und EZB-Reden

Die Börse heute steht vor einem datenintensiven Handelstag: Auf beiden Seiten des Atlantiks werden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die das fragile Marktumfeld und die anhaltende Unsicherheit der Anleger weiter testen dürften. Besonders im Fokus stehen mehrere Veröffentlichungen, die für die nächste Fed-Entscheidung richtungsweisend sein könnten. Europa: PMI-Daten und EZB im Blick Nach den Schweizer Inflationsdaten richtet sich der Blick der Märkte auf die finalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für den Dienstleistungssektor in Europa. Da die Industrie-PMIs zuletzt schwächer ausfielen, ist Stabilität im Servicesektor entscheidend, um neue Wachstumssorgen in der Eurozone zu vermeiden.

Zudem wird die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem ECON-Ausschuss besonders aufmerksam verfolgt – potenziell ein wichtiger Impuls für die Börse heute. USA: ADP-Arbeitsmarktdaten als Fed-Schlüsselindikator In den USA rückt der ADP-Bericht zu den privaten Beschäftigten in den Mittelpunkt. Aufgrund der später folgenden offiziellen Non-Farm Payrolls (NFP) ist dieser Report das wichtigste arbeitsmarktbezogene Signal für die Fed vor der nächsten FOMC-Sitzung.

Darüber hinaus stehen Industriedaten, PMI- bzw. ISM-Werte sowie der wöchentliche EIA-Energiebericht auf dem Wirtschaftskalender. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Europa & Schweiz 07:30 Uhr – Schweiz : Inflation November VPI im Monatsvergleich (m/m): –0.2% (Prognose: –0.1%; Zuvor: –0.3%) VPI im Jahresvergleich (y/y): 0.0% (Prognose: 0.1%; Zuvor: 0.1%)

08:15 Uhr – Spanien : Dienstleistungs-PMI Prognose: 56.3; Zuvor: 56.6

08:30 Uhr – Eurozone : Rede von EZB-Präsidentin Lagarde

08:50 Uhr – Frankreich : PMI Services PMI Prognose: 50.8; Zuvor: 48.0 Composite PMI Prognose: 49.9; Zuvor: 47.7

08:55 Uhr – Deutschland : PMI Composite PMI Prognose: 52.1; Zuvor: 53.9 Services PMI Prognose: 52.7; Zuvor: 54.6

09:00 Uhr – Eurozone : PMI Composite PMI Prognose: 52.4; Zuvor: 52.5 Services PMI Prognose: 53.1; Zuvor: 53.0

09:30 Uhr – UK : Services PMI Prognose: 50.5; Zuvor: 52.3 Composite PMI Prognose: 50.5; Zuvor: 52.2

09:30 Uhr – Schweiz : procure.ch PMI Prognose: 48.6; Zuvor: 48.2

10:30 Uhr – Eurozone: Rede von EZB-Direktor Lane Nordamerika 13:15 Uhr – USA : ADP-Arbeitsmarktbericht Beschäftigungsänderung: Prognose: 5K; Zuvor: 42K

13:30 Uhr – Kanada : Produktivität Q3 Prognose: 0.4%; Zuvor: –1.0%

13:30 Uhr – USA : Außenhandel & Preisindizes Importpreise m/m: Prognose: 0.1%; Zuvor: 0.3% Exportpreise m/m: Prognose: 0.1%; Zuvor: 0.3% Exportpreise y/y: Zuvor: 3.4%

14:00 Uhr – Polen : Zinsentscheid Prognose: 4.00%; Zuvor: 4.25%

14:15 Uhr – USA : Industrieproduktion September Produktion m/m: Prognose: 0.1%; Zuvor: 0.2% Produktion y/y: Zuvor: 0.87% Fertigung m/m: Prognose: 0.1%; Zuvor: 0.1%

14:45 Uhr – USA : PMI Composite PMI Prognose: 54.8; Zuvor: 54.6 Services PMI Prognose: 55.0; Zuvor: 54.8

15:00 Uhr – USA : ISM Services Index Prognose: 52.0; Zuvor: 52.4 New Orders: Zuvor: 56.2 Employment: Zuvor: 48.2 Business Activity: Zuvor: 54.3 Prices: Zuvor: 70.0

15:00 Uhr – USA : Bauausgaben (September) Zuvor: 0.2% m/m

15:00 Uhr – USA : Fahrzeugverkäufe Prognose: 15.40M; Zuvor: 15.30M

15:30 Uhr – USA : EIA-Energiebericht Rohöl-Lagerbestände: Prognose: –1.900M; Zuvor: 2.774M Benzinlager: Zuvor: 2.513M Cushing-Bestände: Zuvor: –0.068M u.a.

UK & Politik 17:00 Uhr – UK : Rede von BoE-Mitglied Mann

🔍 Warum dieser Wirtschaftskalender für die Börse heute wichtig ist Die heutigen Veröffentlichungen könnten die Marktvolatilität spürbar erhöhen. Besonders US-Daten wie der ADP-Bericht und ISM-Dienstleistungsindex gelten als wichtige Indikatoren für das Wachstum und den geldpolitischen Ausblick der Fed. Auch die Aussagen von EZB-Vertretern könnten kurzfristige Ausschläge im EUR/USD verursachen. Für Anleger ist der Wirtschaftskalender heute ein entscheidendes Werkzeug, um Marktbewegungen besser einzuordnen und Handelsentscheidungen fundiert zu treffen.

