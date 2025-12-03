DAX Prognose & DAX aktuell: Analyse für den 03.12.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.633 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tagestief formatiert. Es ging von hier aus aufwärts über die 23.700 Punkte-Marke, über die sich der Index nachfolgend hat festsetzen können. Bis zum Mittag konnte sich der DAX an die 23.800 Punkte schieben und diese Marke nach einem erneuten Rücksetzer an die 23.700 Punkte-Marke am späten Nachmittag erneut anlaufen. Nach einem Xetra Tagesverlust zu Wochenbeginn konnte der DAX gestern einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.741 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

Kurzfristig bullisches Chartbild

Im 1h-Chart zeigt der DAX Stärke: Sowohl SMA20 als auch SMA50 dienen als Unterstützung. Solange die SMA20 hält, bleiben Anstiege bis 23.850/65, 23.915/25 und 23.975/90 Punkten realistisch.

4h-Chart weiterhin neutral

Im 4h-Chart muss der DAX zuerst nachhaltig über die SMA20 und anschließend über die SMA200 (23.883 Punkte). Erst zwei grüne Kerzen über der SMA200 würden ein echtes bullisches Signal erzeugen.

Erwartete Tagesrange seitwärts/aufwärts

Die heutige Handelsspanne wird auf 23.882 / 23.954 bis 23.706 / 23.637 Punkte geschätzt. Das Setup ergibt eine bullische Wahrscheinlichkeit von 65 % gegenüber 35 % für ein bärisches Szenario.

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.633 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt zum Xetra-Start wurde das Tagestief markiert, woraufhin der Index über die Marke von 23.700 Punkten anstieg. Im weiteren Verlauf konnte sich der DAX bis zum Mittag an die 23.800 Punkte schieben. Nach einem kurzen Rücksetzer lief der Index erneut diese Zone an.

Nach einem Verlust zum Wochenauftakt konnte der DAX gestern einen Xetra-Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich bewegte sich der Index seitwärts in einer engen Handelsspanne. Der Schlusskurs lag bei 23.741 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Per Xetra Schluss (02.12.2025) verzeichneten:

21 DAX-Aktien Kursgewinne ,

19 Werte wurden im Minus gehandelt.

Top-Gewinner:

Bayer +12,43 %

Rheinmetall +3,32 %

Siemens Energy +3,13 %

Schwächste Werte:

Symrise –3,17 %

Daimler Truck –1,97 %

Henkel –1,68 %

DAX aktuell: wichtige Kennzahlen

Kennzahl 02.12. 01.12. Erwartet Ist Tageshoch 23.813 23.775 23.733 23.813 Tagestief 23.617 23.444 23.543 23.617 Xetra-Schluss 23.710 23.597 — — Tagesschluss 23.741 23.575 — — Range (08–22 Uhr) 196 331 — —

Chartcheck & DAX Prognose: Technische Analyse

1h-Chart: kurzfristige DAX Prognose bullisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte unterhalb der SMA50, konnte diese aber bereits am Morgen zurückerobern. Rücksetzer wurden mehrfach an der SMA50 aufgefangen, was auf eine intraday bullische Struktur hindeutet.

Der Index hat im Frühhandel die SMA20 bei 23.754 Punkten erreicht.

Solange die SMA20 hält, bleiben folgende Kursziele möglich:

23.850/65 Punkte

23.915/25 Punkte

23.975/90 Punkte

Fällt der DAX dagegen wieder unter die SMA20, dürfte die SMA50 erneut Unterstützung bieten. Erst ein Bruch per Stundenschluss würde das Chartbild eintrüben und eine Ausdehnung bis zur SMA200 bei 23.532 Punkten ermöglichen.

➡ Kurzfristige 1h-DAX-Prognose: bullisch

4h-Chart: DAX Prognose neutral

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist der DAX unter die SMA20 gefallen, aber an der SMA50 abgeprallt. Aktuell versucht der Index, sich wieder oberhalb der SMA20 zu stabilisieren. Das Chartbild ist neutral.

Bullisches Szenario:

Überwindet der DAX die SMA20 (23.732 Punkte), wartet als nächste Hürde:

SMA200 bei 23.883 Punkten

Erst zwei aufeinanderfolgende grüne Kerzen über dieser Linie würden ein nachhaltiges bullisches Signal liefern.

Bärisches Szenario:

Unterhalb der SMA20 und einem Rückfall unter die SMA50 wären folgende Ziele möglich:

23,6 % Retracement

Zone 23.150–23.130 Punkte

➡ Kurzfristige 4h-DAX-Prognose: neutral

DAX Prognose für den Handel am 03.12.2025

Der DAX startete heute bei 23.776 Punkten, also deutlich über dem Vortag.

Long-Szenario – mögliche Anlaufziele:

Über 23.776 Punkten liegen die nächsten Ziele bei:

23.793/95 → 23.810/12 → 23.833/35 → 23.851/53 →

23.882/84 → 23.903/05 → 23.918/20 → 23.937/39 →

23.952/54 → 23.971/73 → 23.985/87 → 24.005/07 →

24.021/23 → 24.037/39 → 24.052/54 → 24.067/69 →

24.082/84 → 24.103/05 → 25.119/21 → 25.135/37 Punkte

Short-Szenario – mögliche Kursziele:

Unterhalb von 23.776 Punkten könnten folgende Marken angelaufen werden:

23.759/57 → 23.741/39 → 23.724/22 → 23.708/06 →

23.689/87 → 23.670/68 → 23.654/52 → 23.639/37 →

23.620/18 → 23.697/95 → 23.579/77 → 23.562/60 →

23.545/43 → 23.529/27 → 23.513/11 → 23.494/92 →

23.480/78 → 23.465/63 → 23.448/46 → 23.431/29 →

23.415/13 → 23.397/96 → 23.379/77 → 23.363/61 →

23.348/46 → 23.328/26 Punkte

DAX Unterstützungen & Widerstände

Widerstände:

23.799 – 23.806/57/83 – 23.909/57/97 – 24.047 – 24.127 – 24.224/49

Unterstützungen:

23.767/54/31/13 – 23.682/75/49/14 – 23.574/45/34/03 –

23.461 – 23.364/33 – 23.292/80

Tagesszenario & erwartete Range

Wir erwarten heute einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt (im Vergleich zum Vortagsschluss 22:00 Uhr).

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 %

Erwartete Tagesrange: 23.882 / 23.954 bis 23.706 / 23.637 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed & Fear Index notierte zuletzt bei 24 Punkten und befindet sich damit im Bereich Extreme Fear.

Vor 1 Woche: 18 (Extreme Fear)

Vor 1 Monat: 28 (Fear)

Vor 1 Jahr: 59 (Greed)

Extreme Angstphasen (unter 30) können häufig zu kurzfristigen bullischen Gegenbewegungen führen.

