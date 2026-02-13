BÖRSE HEUTE: Wall Street steigt nach Inflationsdaten – Nasdaq, Bitcoin & Gold im Fokus (13.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze Inflation unter Erwartungen stärkt Zinssenkungshoffnungen und treibt die Börse heute an.

📈 Börse heute: Wall Street schließt fester – Hoffnung auf Zinssenkungen Die Börse heute zeigt sich zum Wochenschluss freundlich. Die wichtigsten US-Indizes legen rund 0,5 % zu, während der Russell 2000 mit einem Plus von nahezu 2 % besonders hervorsticht. Hintergrund sind schwächer als erwartete Inflationsdaten aus den USA, die neue Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve wecken. Trotz des positiven Freitags notieren die großen Indizes weiterhin spürbar unter den Niveaus vom Wochenbeginn – ein Zeichen dafür, dass die Märkte insgesamt weiterhin in einer Konsolidierungsphase bleiben. 📌 Drei Key Takeaways Inflation unter Erwartungen stärkt Zinssenkungshoffnungen und treibt die Börse heute an. Russell 2000 outperformt, da kleinere Unternehmen stärker von fallenden Zinsen profitieren würden. Krypto und Tech-Aktien sorgen für positive Impulse – Coinbase setzt starkes Signal. US-Inflationsdaten stützen die Börse aktuell Das US-Arbeitsministerium (BLS) veröffentlichte die Januar-Inflationsdaten: Inflation (YoY): 2,4 % (Erwartung: 2,5 %)

Inflation (MoM): 0,2 % (Erwartung: 0,3 %)

Kerninflation: 2,5 % YoY / 0,3 % MoM (im Rahmen der Erwartungen) Die leicht schwächeren Preisdaten stärken die Erwartung, dass die Fed im weiteren Jahresverlauf Spielraum für Zinssenkungen erhält. Besonders wachstumsorientierte und kleinere Unternehmen – vertreten im Russell 2000 – profitieren von dieser Perspektive. 💻 Tech, Europa und Einzelwerte im Überblick Die Börse aktuell wird weiterhin stark von der laufenden Berichtssaison beeinflusst: Arista Networks steigt um mehr als 5 %

Applied Materials gewinnt über 8 %

Coinbase springt nach starken Quartalszahlen um über 15 % Coinbase überraschte mit deutlich besseren Ergebnissen und hohen Liquiditätsreserven. Der positive Impuls überträgt sich auf den Kryptomarkt: Bitcoin +4,5 % auf rund 69.000 USD

Ethereum +6 % über 2.000 USD In Europa zeigt sich ein gemischtes Bild: DAX, SMI und FTSE 100 mit moderaten Gewinnen bis 0,5 %

FTSE MIB, WIG20 und IBEX 35 mit Verlusten über 1,5 %

CAC 40 stabiler mit -0,4 % Eurostat meldete ein BIP-Wachstum von 1,3 % YoY und 0,3 % QoQ – im Rahmen der Erwartungen. Positiv überraschten Handels- und Beschäftigungsdaten. 🥇 Rohstoffe & Devisen Die Edelmetalle erholen sich deutlich: Silber +3,5 %

Am Devisenmarkt legen das britische Pfund und der neuseeländische Dollar moderat zu. Währungen aus Mittel- und Osteuropa zeigen leichte Schwäche. Fazit Die Börse aktuell reagiert positiv auf nachlassenden Inflationsdruck in den USA. Zwar bleibt die Wochenbilanz insgesamt verhalten, doch die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik sorgt für neue Risikobereitschaft. Ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt, hängt maßgeblich von den kommenden Konjunkturdaten und weiteren Signalen der Fed ab. Klar ist: Die Kombination aus moderater Inflation, stabiler Wirtschaft und starken Unternehmenszahlen liefert derzeit Rückenwind für die Märkte.

