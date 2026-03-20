BÖRSE HEUTE: Wall Street unter Druck – Börse aktuell im Risk-Off-Modus (20.03.2026)

Das Wichtigste in Kürze Starke Verluste

Öl treibt Inflation

Dollar gefragt

Börse heute: Märkte im Risk-Off-Modus durch Eskalation ⚠️ Die Börse heute zeigt ein klares Bild: Die Börse aktuell steht weltweit unter Druck, nachdem sich der Konflikt im Nahen Osten weiter verschärft hat. Steigende Ölpreise, wachsende Inflationsängste und zunehmende geopolitische Risiken sorgen für eine deutliche Flucht aus risikoreichen Anlagen – hin zum US-Dollar. Key Takeaways Starke Verluste:

US-Indizes fallen deutlich. Öl treibt Inflation:

Brent steigt Richtung 107 USD. Dollar gefragt:

Kapital fließt in sichere Häfen. US-Märkte unter Druck 📉 Die aktuelle Entwicklung an der Börse heute zeigt deutliche Verluste: Russell 2000: -2,7 % (Zwei-Wochen-Tief)

Nasdaq: -2,0 %

S&P 500: -1,6 %

Dow Jones: -1,2 % Vor allem Small Caps und Tech-Werte stehen stark unter Druck – ein klassisches Signal für steigende Risikoaversion. Ölpreise und Geopolitik als Haupttreiber Die Börse aktuell wird vor allem durch den Energiemarkt beeinflusst: Brent steigt um 3,8 % auf ~107 USD

Angriffe auf Energieinfrastruktur im Nahen Osten

Unsicherheit rund um die Straße von Hormus Zusätzlich verstärken Berichte über mögliche militärische Eskalationen die Nervosität an den Märkten. Zinserwartungen drehen wieder nach oben Ein entscheidender Faktor für die Börse heute: Märkte preisen wieder Zinserhöhungen bis Dezember ein

Hawkishe Fed-Erwartungen kehren zurück

Inflationsrisiken durch hohe Energiepreise steigen Diese Entwicklung belastet Aktienmärkte zusätzlich und stützt den US-Dollar. Flucht in den Dollar und Auswirkungen auf andere Märkte 💵 Die Kapitalströme zeigen ein klares Muster: USD legt zu (Dollar Index +0,25 %)

Schwäche bei AUD und NZD

EURUSD leicht rückläufig Gleichzeitig geraten Rohstoffe unter Druck: Gold: -2,4 %

Silber: -5 %

Kupfer: -2,6 % Das zeigt die Kombination aus Dollar-Stärke und Wachstumsängsten. Was bedeutet das für die Börse aktuell? Die Märkte befinden sich in einer Phase erhöhter Unsicherheit: Steigende Volatilität

Fokus auf geopolitische Nachrichten

Sensibilität gegenüber Inflationsdaten Die Richtung der Börse aktuell hängt stark davon ab, ob sich die Lage im Nahen Osten weiter verschärft oder stabilisiert. Fazit Die Börse heute steht klar im Zeichen von Risikoaversion. Die Börse aktuell reagiert empfindlich auf geopolitische Spannungen, steigende Ölpreise und veränderte Zinserwartungen. Solange diese Faktoren bestehen bleiben, dürfte die Volatilität hoch bleiben und die Märkte anfällig für weitere Rückschläge sein. Eine nachhaltige Erholung ist erst bei einer Entspannung der geopolitischen Lage zu erwarten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.