📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 25 / 2026)

Wie schlägt sich der DAX aktuell im Spannungsfeld zwischen positiven Exportdaten, geopolitischen Risiken durch den Iran-Krieg und der jüngsten Zinswende der EZB? Nach einer volatilen Vorwoche ging der deutsche Leitindex bei 24.683 Punkten mit einem kleinen Wochenminus von rund 0,5% aus dem Handel.

Unsere DAX Prognose für die neue Handelswoche zeigt eine leicht bullische Tendenz: Die Charttechnik liefert aktuell ein 60-prozentiges Szenario für steigende Kurse, sofern die Bullen eine ganz bestimmte, kritische Hürde überwinden können. Erfahren Sie in unserer Analyse, welche Chartmarken jetzt über den Trend entscheiden.

US Präsident Trump hat für den heutigen Sonntag ein Friedensabkommen mit dem Iran angekündigt. Zur Stunde gibt es keine Details - sollte sich dies bewahrheiten, kann es deutlichen Aufwärtsschub für die weltweiten Börsenkurse geben - und die Ölkurse runtergehen.

📌 DAX Key Takeaways (Auf einen Blick) Aktueller Trend: Der DAX verabschiedete sich mit 24.683 Punkten ins Wochenende. Die übergeordnete Tendenz für die neue Woche ist seitwärts bis aufwärts .

Politische Signale: Sollte ien Friedensabkommen mit dem Iran kommen, gibt es weltweiten Aufwind für die Börsen!

Die Schlüsselmarke: Der Index muss sich per Tagesschluss über der SMA20 (24.794 Punkte) festsetzen. Gelingt dies, ist der Weg frei für Kursziele bis zu 25.262 Punkten (Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit).

Das Risiko nach unten: Scheitern die Bullen an der SMA20 und rutscht der Markt unter die SMA200 per Tagesschluss, drohen Abgaben in Richtung 24.098 Punkte (Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit).

Fundamentaler Gegenwind: Trotz robuster deutscher Exporte (+0,9 %) belasten die eingebrochenen Industrie-Aufträge (-3,8 %) sowie die hartnäckige Inflation in der Eurozone (Energiekosten bei 3,2 %) und den USA (4,2 %) die Marktstimmung. Die EZB reagierte bereits mit einer Erhöhung des Einlagesatzes auf 2,25 %.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 14.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen: Das DAX-Marktradar

Die deutschen Exporte legten im April zum dritten Mal in Folge zu. Trotz der vielfältigen Belastungen für die Weltwirtschaft wuchsen die Ausfuhren im letzten Monat um 0,9 Prozent. Die Gesamtausfuhren beliefen sich auf 136,6 Mrd. EUR (nach einem Plus von 0,3 % im März und 3,6 % im Februar).

Der wichtigste Abnehmer waren erneut die USA mit einem Warenwert von 11,4 Mrd. EUR (+1,8 % zum Vormonat). Die Ausfuhren nach China sanken hingegen um 3,5 Prozent auf 5,8 Mrd. EUR. Die EU-Staaten wurden mit Waren im Wert von 79,1 Mrd. EUR (+1,0 %) beliefert, während die Importe insgesamt um 1,2 Prozent auf 122,1 Mrd. EUR zulegten.

Industrie schwächelt, Geopolitik belastet die Stimmung

Nach vielen negativen Wirtschaftsnachrichten ist dies zwar ein Lichtblick, allerdings wird die Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung direkt wieder gedämpft:

Die Industrieproduktion stagniert nahezu. Die leichte Belebung im April wurde primär von der wetterbegünstigten Bauindustrie getragen.

Die Auftragseingänge brachen im April wegen sinkender Nachfrage um 3,8 Prozent ein – doppelt so stark wie von Analysten erwartet.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist aktuell so schlecht wie seit einem Jahr nicht mehr, primär belastet durch den anhaltenden Iran-Krieg.

Zinswende der EZB und US-Inflation im Fokus

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer letzten Sitzung die Leitzinsen das erste Mal seit drei Jahren wieder erhöht. Getrieben durch den Iran-Krieg zog die Inflation zuletzt deutlich an. Die Energiekosten kletterten auf 3,2 Prozent und lagen damit deutlich über der Zielgröße von 2,0 Prozent (zum Vergleich: Februar 1,9 %). Da die EZB aktuell keine Entspannung sieht, erhöhte sie den für Sparer wichtigen Einlagesatz von 2,0 auf 2,25 Prozent.

Auch in den USA kletterte die Inflation im Mai das erste Mal seit drei Jahren wieder über die 4-Prozent-Marke (4,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat). Damit liegt die Teuerung den zweiten Monat in Folge spürbar über der Zielmarke der Fed.

🔄 DAX Rückblick: So lief die vergangene Handelswoche (08.06. – 12.06.2026)

Der DAX startete am Montagmorgen bei 24.391 Punkten vorbörslich in den Handel – und notierte damit deutliche 745 Punkte unter dem Niveau der Vorwoche. Nach moderaten Gewinnen am Montag gelang den Bullen am Dienstagmittag das Wochenhoch, welches jedoch am Nachmittag direkt wieder abverkauft wurde.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 14.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Erst im Frühhandel am Donnerstag stabilisierte sich der Index und leitete eine dynamische, substanzielle Erholungsbewegung ein. Der Freitag verlief in einer Seitwärtsbox, sodass der DAX aktuell mit 24.683 Punkten aus dem Wochenhandel ging. Trotz verkleinerter Handelsrange (962 Punkte) verbleibt unter dem Strich ein kleines Wochenminus.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose den "Anlauf auf Allzeithoch" abgesagt, und unsere Prognose ging auf. Das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup auf der Oberseite hat damit nicht ganz gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 24.056/54 Punkte-Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel bei 24.040/38 Punkten.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🔮 DAX Prognose: Wie könnte es weitergehen?

Für die kommende Handelswoche leiten sich aus unserem Setup die folgenden charttechnischen Marken ab:

Wichtige DAX-Widerstände und -Unterstützungen

🔼 Widerstände

(Resistances) 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 24.717 / 24.794 24.670 / 24.646 / 24.644 / 24.608 24.829 / 24.868 24.568 24.935 24.451 / 24.426 25.131 24.393 / 24.362 / 24.312 25.222 / 25.277 24.222 24.184 / 24.109 24.008 23.932

Relevante Marken des DAX-Setups:

Intraday-Marken: 25.146 und 24.447 Punkte

Tagesschlussmarken: 25.690 und 23.688 Punkte

Break1 Bull (Wochenschluss): 13.167 Punkte

Break2 Bull (Montagsschluss): 12.866 Punkte

Boxbereich: 26.544 bis 15.055 Punkte

Zyklische Range (2020 – 2033): 26.505 bis 7.976 Punkte

📊 DAX Chartcheck: Daily und 4h-Chart im Fokus

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 14.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut zu erkennen, dass der DAX mehrfach an der SMA20 (aktuell bei 24.794 Punkten) gescheitert ist. Nach zwischenzeitlichen Rücksetzern boten die SMA200 (aktuell bei 24.184 Punkten) sowie das 23,6 % Retracement soliden Halt. Die Erholung am Donnerstag hievte den Index wieder über die SMA200 und die SMA50 (aktuell bei 24.362 Punkten).

Prognose Tageschart: Neutral. Die Bullen müssen einen dynamischen Tagesschluss über der 25.035-Punkte-Marke forcieren, um weiteres Potenzial bis 25.130/50 und 25.350/65 Punkte freizusetzen. Scheitert dieser Ausbruch, drohen Rücksetzer zur SMA50 und SMA200. Ein Tagesschluss unter dem 23,6 % Retracement würde das Bild nachhaltig eintrüben.

4h-Chart (4-Stunden-Chart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 14.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer Stabilisierung im Bereich der SMA200 (aktuell bei 24.568 Punkten) und dem Rutsch unter die SMA20 (aktuell bei 24.426 Punkten), konnte sich der Index zum Wochenschluss über die SMA50 (aktuell bei 24.646 Punkten) schieben. Das Chartbild hat sich damit leicht aufgehellt.

Prognose 4h-Chart: Neutral / Bullisch. Wichtig ist ein dynamisches Lösen von der SMA50 nach Norden zu Wochenbeginn. Etabliert sich der Index mit zwei grünen 4h-Kerzen über 25.035 Punkten, ist der Weg nach oben frei. Rutscht der Index hingegen unter die SMA20, drohen Abgaben in Richtung 24.340/25 bzw. 23.960 Punkte.

🎯 Expertenmeinung: Fazit

Der DAX muss sich per Tagesschluss über der SMA20 festsetzen, um nachhaltiges Aufwärtspotenzial zu generieren. Fällt die SMA200 per Tagesschluss, rückt die Unterseite in den Fokus.

Einmal mehr warten wir auf Nachrichten der politischen Seite! Sollte das von Trump angekündigte Friedensabkommen mit dem Iran geben, rechnen wir mit einer kleineren "Erleichterungsrally".

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long Setup (DAX Prognose bullisch)

Können die Bullen den DAX über der Marke von 24.683 Punkten halten, sind folgende Anlaufziele realistisch:

24.695 / 24.715 / 24.739 / 24.755 / 24.776 / 24.798 / 24.817 / 24.837 / 24.857 / 24.872 / 24.891 / 24.913 / 24.932 / 24.949 Punkte.

Über 24.949 Punkten: 24.968 / 24.985 / 25.007 / 25.024 / 25.040 / 25.057 / 25.075 / 25.092 / 25.113 / 25.130 / 25.147 / 25.168 / 25.185 / 25.207 / 25.224 / 25.243 und schließlich 25.262 Punkte.

🔴 Short Setup (DAX Prognose bärisch)

Fällt der DAX unter die 24.683-Punkte-Marke, übernehmen die Bären das Ruder mit Zielen bei:

24.662 / 24.645 / 24.625 / 24.605 / 24.586 / 24.561 / 24.538 / 24.521 / 24.503 / 24.483 / 24.467 / 24.446 / 24.426 und 24.408 Punkte .

Unter 24.408 Punkten: 24.388 / 24.371 / 24.348 / 24.336 / 24.320 / 24.305 / 24.288 / 24.274 / 24.253 / 24.236 / 24.218 / 24.202 / 24.178 / 24.157 / 24.143 / 24.118 und 24.098 Punkte.

📈 Erwartete Tendenz für die KW 25 / 2026:

Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %





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❓FAQ – Häufig gestellte Fragen zu DAX aktuell & Prognose

Wie steht der DAX aktuell und wie war die jüngste Entwicklung?

Der DAX schloss die vergangene Handelswoche bei 24.683 Punkten. Nach einem volatilen Beginn und einem Tiefstand bei vorbörslichen 24.391 Punkten konnte der deutsche Leitindex ab Donnerstag eine dynamische Erholungsbewegung starten. Trotz einer unterdurchschnittlichen Wochen-Handelsrange von 962 Punkten verbleibt per saldo ein kleines Wochenminus von rund 0,5%.

Wie lautet die DAX Prognose für die KW 25 / 2026?

Die fundamentale und technische DAX Prognose für die KW 25 / 2026 ist seitwärts bis aufwärts. Das zugrundeliegende mathematische Chart-Setup beziffert die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse (Bull-Szenario) auf 60 %, während das Risiko fallender Kurse (Bear-Szenario) bei 40 % liegt.

Welche charttechnischen Widerstände und Unterstützungen sind für den DAX wichtig?

Entscheidender Widerstand: Die SMA20 bei 24.794 Punkten . Ein nachhaltiger Tagesschluss über der Marke von 25.035 Punkten aktiviert Kursziele im Bereich von 25.130 bis 25.262 Punkten .

Wichtige Unterstützungen: Die SMA50 bei 24.362 Punkten sowie die SMA200 bei 24.184 Punkten. Ein Rutsch unter das 23,6 % Retracement würde das mittelfristige Chartbild bärisch eintrüben.

Welche wirtschaftlichen Faktoren belasten oder stützen den DAX derzeit?

Der DAX bewegt sich aktuell in einem Spannungsfeld aus folgenden Fundamentaldaten:

Positiv: Die deutschen Exporte stiegen im April überraschend um 0,9 % auf 136,6 Mrd. EUR, getrieben durch eine starke Nachfrage aus den USA (+1,8 %).

Negativ: Die deutschen Industrie-Aufträge brachen im April um 3,8 % ein. Zudem drückt der geopolitische Konflikt (Iran-Krieg) massiv auf die Stimmung der Unternehmen.

Wie reagieren die Notenbanken auf die aktuelle Inflation und was bedeutet das für den Aktienmarkt?

Sowohl in der Eurozone als auch in den USA flammt die Inflation wieder auf, was die Aktienmärkte bremst.