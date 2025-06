BREAKING: S&P 500 leicht im Plus nach Telefonat zwischen Trump und Xi 📈

Die Futures auf den S&P 500 (US500) verzeichnen einen leichten Anstieg von 0,2 % und versuchen, die vorherigen Verluste wieder auszugleichen, nachdem der Markt auf Kommentare aus China und den USA zu einem gemeinsamen Telefonat der Staatschefs beider LĂ€nder reagiert hatte. Beide Seiten vereinbarten, umgehend eine weitere GesprĂ€chsrunde zu organisieren, was in Verbindung mit ErklĂ€rungen der Botschaften vom Markt als relativ positives Zeichen gewertet wurde – ein Hinweis auf eine anhaltende, wenn auch möglicherweise oberflĂ€chliche und kurzlebige „Entspannung” in den Beziehungen zwischen Washington und Peking. Trump erklĂ€rte, dass nach seinem GesprĂ€ch mit Xi die Frage der strategischen Lieferungen von Seltenerdmetallen kein Problem mehr darstellen sollte. Er merkte auch an, dass sich das GesprĂ€ch fast ausschließlich um den Handel gedreht habe. Unterdessen warnte Xi die USA vor einer weiteren Eskalation des Taiwan-Konflikts. Derzeit sind Datum, Uhrzeit und Ort des nĂ€chsten persönlichen Treffens der beiden Staatschefs noch nicht bekannt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 Chart (M5) Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

