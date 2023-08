Die Binance-Börse ist aufgrund von Äußerungen der US-Aufsichtsbehörden erneut unter Beschuss geraten. Diesmal hat das US-Justizministerium (DoJ) angedeutet, dass es Sanktionen gegen die Börse wegen Betrugs erwägt.

US-Staatsanwälte haben Bedenken geäußert, dass ein solcher Schritt einen Ansturm auf Binance-Abhebungen auslösen könnte.

Die Menge an Bitcoin, die bei zentralen Börsen gelagert wird, ist seit einiger Zeit rückläufig - der offensichtliche Trend geht zur Lagerung in privaten sogenannten "Cold Wallets". Bitcoin und Binancecoin reagierten heftig auf die Ankündigung des US-Justizministeriums, jedoch wurde sehr schnell eine Erholungsbewegung eingeleitet.

